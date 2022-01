Papa Roach y Simple Plan acaban de anunciar la unión del pop punk y el numetal en concierto en CDMX y a nosotros nos urge gritar cada canción

Si creías que estás bandas ya ni existían, nada más equivocado, pues estarán juntas por primera vez en la CDMX, así que saca la cartera, apunta la fecha y prepara esa rodilla. Acá te contamos todos los detalles de Papa Roach y Simple plan en su visita a la CDMX.

El nu-metal

Papa Roach ha vendido más de 24 millones de discos en el mundo y se ha mantenido activo todo este tiempo. Incluso, lanzaron una compilación de grandes éxitos el año pasado; además de dos nuevos sencillos; “Kill the noise” y “Swerve”. El cual cuenta con la colaboración de Fever 333, Jason Aalon Butler, y The Child, rapero sueco.

Pese a que habían anunciado la inclusión de nuevos sonidos; su mezcla de nu metal y rap, apenas ha cambiado. “Last Resort” y “Between Angels and Insects”. Siguen siendo sus canciones más conocidas.

papa roach y simple plan

El pop punk

Por su parte, Simple Plan cuenta con cinco producciones y un nuevo sencillo; “The Antidote”, el cual aseguraron que se trataba de un regreso al estilo original de la banda. El mismo sonido de siempre, que les dio el amor del público. Ese pop punk energético y las letras que hablan sobre tener toda clase de problemas adolescentes y no estar tan segurx sobre cómo resolverlos. De hecho esta canción te hará recordar hits como Welcome to my life y I’d do Anything.

papa roach y simple plan

Este 2022 los canadienses celebrarán el 20 aniversario de su álbum debut, No Pads, No Helmets… Just Balls. Así que el lanzamiento del nuevo disco llega a tiempo para celebrar el recuerdo y el estreno de la música de esta banda; lo cual se corona con su presentación en el Pepsi Center.

A esta presentación también se sumará Emo Nite, quienes se describen como “creadores y hosts de fiestas”, quienes darán el toque emo a la nostálgica presentación.

papa roach y simple plan

Así que si quieres revivir los buenos viejos tiempos; escuchar los nuevos sencillos de Papa Roach en vivo y celebrar la trayectoria de The Simple Plan consigue tus boletos en preventa el 24 y 25 de enero o, puedes hacerlo un día después por medio de la red Ticketmaster y en las taquillas del lugar. Te dejamos un link directo para que los adquieras en cuanto salgan.

Precios:

Sección C: $680

General: $960

VIP: $1,800

Box: $1,200

Fobia acústico: En vivo en el Metropólitan #AgendaChilango