A LP le emociona volver a México, ahora al Corona Capital, pues recuerda lo entregado que es el público. Sobre eso y más, hablamos con ella.

LP, cuyo nombre real es Laura Pergolizzi, es una cantante que ya tiene un nombre importante por la discografía que ha lanzado. Pero también es una chava con una energía que se percibe desde el primer momento oque hablar con ella, y más si es sobre cosas que la hacen feliz, como su música, la comida mexicana, y sus fans.

Vendrá al Corona Capital con rolas conocidas y nuevas

En el tiempo que no has venido has hecho nueva música, entonces ¿qué tipo de setlist podemos esperar?

“No cantaré todo el disco porque sale hasta el 3 de diciembre, pero tengo cuatro o cinco nuevos singles, así que haré esos y los demás que a todo mundo le gustan más. Y simplemente conectaré con todo mundo, ya quiero verlos y sentir eso”.

Así que podríamos escuchar rolas como “Into the wild”, “Lost on you”, “Muddy Waters”, entre otras. Además de las más recientes: “The one that you love”, How low can you go”, “One last time”, “Goodbye”, y la recién lanzada “Angels”.

Himnos del Corona Capital 2021 que nos volverá[email protected]

Una de tus nuevas rolas es “Angels”, que es muy tú, hablemos sobre ella.

“Alguien me dijo “oh, es algo nuevo para ti’, y yo de ‘¿a poco sí?’ Siento que es yo elevada a la máxima potencia. Es gracioso, pero de alguna manera rara siento que la canción ya estaba escrita. El título es muy común, ¿sabes? Estoy segura de que hay miles de canciones llamadas ‘Angels’”.

Y cuenta que a todo su equipo, a todos los que les muestra primero su nueva música, les gustó. “Entonces me hizo sentir más valiente y cómoda, y sentí que era un mood. Aún con todas las veces que sé que soy una persona muy afortunada y que sé que soy muy observada con frecuencia, no sé si es el espíritu de mis padres que ya fallecieron u otras cosas… pero siento eso y como que me da tranquilidad o algo así. Sean reales o imaginarios (los ángeles) no importa, creo que otras personas también creen en eso.

“Así que se sintió como que la canción se escribió sola y yo quería hacerla inclusiva. Hago eso con todas las canciones posibles como para incorporar a todo mundo, para que todos se sientan bien porque lo necesitamos en estos tiempos”, asegura.

LP promete un nuevo viaje emocional con Churches

“Angels” formará parte de Churches, así que aprovechando la plática le preguntamos qué tipo de álbum será, qué pueden esperar sus fans.

“Otro viaje emocional”, asegura sin dudarlo, “Creo que hice cosas más rítmicas, que se sienten más bailables y hasta sexys. Y hay más himnos en camino”.

Además, nos cuenta que ninguna canción se parece a otra, pero de alguna manera sus fans las encontrarán familiares con el sonido y la onda de LP. “Quiero que entren a mi mundo”, dice.

¿Qué tanto influenció la pandemia tus letras o sonidos?

“Creo que, como suele suceder, lo mío tiene de todo. Tengo canciones que se sienten muy tristes, porque me han pasado cosas así desde que escribí mi último disco, situaciones muy difíciles. Pero también hay otras de celebración porque siento que soy todas esas cosas, me permito estar triste y feliz.

“A veces los fans son de ‘¿por qué estás triste?, tu vida es maravillosa’, y yo soy de ‘tú no eliges, yo sólo fluyo’. Y animo a la gente a lo mismo, a sobrellevar las cosas, creo que no es sano pretender todo el tiempo que estás feliz, porque puede afectar tu estado de ánimo. Así que mis letras indican eso”.

Me llama la atención que el título de tu canción y de tu disco son religiosos, ¿alguna razón en particular?

“Creo en Dios y tengo una relación fuerte con Él de la manera que yo lo veo, que no es algo que esté a discusión. Incluso he salido con gente a la que no le pregunto si creen porque es algo muy personal de cada quien. Siempre he pensado en eso.

“Y Churches habla sobre religión organizada y cómo yo no soy defensora eso, no quiero que nadie sienta que no respeto que crean en eso pero no es para mí porque creo que eso divide y no es inclusivo muchas veces. Como que no lo entiendo en mi conexión con Dios, entonces hablo sobre eso en esa canción, y no es para hacer sentir menos a nadie o que están creyendo en algo malo, es lo que yo siento al respecto y lo que yo creo que es una iglesia.

“El título es porque creo que todo mundo merece o tiene derecho a su propia versión de lo que es una iglesia, lo que es sagrado y lo que aman, lo que adoran, y que no es de mi incumbencia”, explica la cantautora neoyorkina de raíces italianas e irlandesas.

LP tiene puros buenos recuerdos de México

Hablando sobre temas más ligeros, pero no por ello menos importantes, hablamos con LP sobre lo feliz que la hace siempre venir a México. Y es que, especialmente en la CDMX tiene un lazo muy fuerte.

¿Cómo te sientes de regresar a este país en el que sabes que ya tienes fans?

“Increíble, no puedo esperar. Estoy tan emocionada de regresar. Es difícil de creer, pero han pasado dos años. Si esto no hubiera pasado, sería un año. A veces no puedo comprender que ha pasado tanto tiempo, porque se siente como si todo un año de nuestra existencia haya sido succionado. ¡Súper loco! Pero estoy súper emocionada de ver a todo mundo, y espero darles una buena presentación y que todo mundo esté feliz”.

¿Cuáles son tus mejores recuerdos de las veces que has estado aquí?

“El Vive Latino. Fue muy divertido, loquísimo e increíble, y sentí como que… qué diablos está pasando, ¿sabes? Luego volver y dar mis propios shows, tres noches seguidas, me sentí muy conectada. Siempre lo he estado, tengo un grupo de amigos muy cercanos en la Ciudad de México, y conecto con ese país y la gente. Así que no son suficientes las veces que voy”.

LP: Entre los tacos y el mole

¿Qué es lo que más esperas comer en cuanto aterrices aquí?

“¡Oh, Dios Mío! Probablemente un taco de lo que sea, de pescado, de camarón”, responde con una sonrisa, “Nada frito, no me gusta. Pero creo que la comida mexicana es la de mejor sabor de la vida. Me gusta mucho el mole, pero no todas las veces, no soy de las que lo pide siempre, pero aprecio un mole delicioso. Y, no sé, cualquier tipo de mariscos es lo mejor”.

¿Hay algún lugar de la Ciudad de México que recuerdes y al que quieras regresar?

“Mi amigo Chris me llevó a un restaurante de tacos de su amigo”, pero no recordaba el nombre, y agregó, “Me gustan los lugares chiquitos. Mis amigos que viven ahí me llevan a todos estos lugares bien cool, y a veces ni me fijo en el nombre pero sé dónde quedan ubicándome desde la casa de mis amigos. Y cuando mi amigo Renato vivía solíamos ir a un lugar a pocas calles (de su casa), del que tampoco me acuerdo cómo se llama pero era lo máximo”.

¿Esos amigos te han enseñado español para hablar con tus fans?

“No, eso va lento, pero siento que de alguna manera hablo español”, responde entre risas, “hablo español energizante… voy a usar esta expresión de ahora en adelante”.

La charla con esta cantante se va rápido pues tiene una energía bastante cool, pero antes de despedirse nos vuelve a asegurar que le emociona venir porque “no puedo olvidar que en el Vive Latino todo era tan ruidoso e intenso que no sabía ni para dónde hacerme”, y en esta ocasión del Corona Capital sabe que volverá a sentir lo mismo.

LP se presentará el sábado 20 de noviembre en el escenario Doritos del Corona Capital, a las 6:50 p.m. ¿Te lanzarás a verla y cantar con ella?