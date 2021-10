Algunos ya dudan de la posibilidad de regresar a un festival masivo en nuestro país. Más aún por la nueva costumbre de tanto tiempo en confinamiento. Sin embargo, el Corona Capital lo hizo posible y en poco más de un mes estaremos volviendo a vibrar juntos con música en vivo. Por la sequía de año y medio sin conciertos, cualquier rola que nos toque escuchar será apoteósica, pero definitivamente, la edición 2021 del festival indie de la CDMX no tiene preparados tremendos himnos.

En este cartel no hay mucho rock de estadio, pero sí hay bandas que tienen canciones que todos vamos a corear o bailar durante el fin de semana. Las bandas que nos visitarán los próximos 20 y 21 de noviembre tienen temones con los que se encenderá la multitud. Como en cada ocasión que se celebra el festival, encontramos muchos nombres de artistas emergentes que recomendamos ir a conocer, confiando en el espectacular gusto del Corona.

Hoy les presentamos una playlist definitiva con los 15 himnos que vamos a escuchar en la edición 10 del Festival.

1. Khruangbin – “Lady and Man”

Del segundo álbum de estudio de Khruangbin, Con Todo El Mundo (2018), elegimos el segundo track, “Lady and Man” que ejemplifica perfecto el sonido de la banda. Originarios de Austin, Texas proponen un sonido fresco retomando grooves de funk asiático de los 70’s.

2. Flamingosis – “Football Head”

Flamingosis es el a.k.a de Aaron Velazquez, un productor de Nueva Jersey que trae la buena vibra en el ADN pues su padre y tío fueron jugadores profesionales de frisbee e incluso están ambos en el Salón de la Fama del deporte. El nombre del proyecto proviene de una pose inventada por el padre de Aaron y el nombre de la rola de la caricatura noventera de Nickelodeon, Hey Arnold; de dónde sacó el sampleo principal.

3. The Whitest Boy Alive – “Burning”

No sabemos si volveremos a ver reunida a esta banda a largo plazo pues Erlend Oye es un genio creativo que se puede poner a trabajar en un proyecto nuevo y enlatar a esta tremenda banda por otros 10 años. The Whitest Boy Alive visitó la CDMX por primera vez en el año 2010 en una gira de promoción de su álbum Rules, pero se hizo desgraciadamente famosa la presentación porque un fan le robó sus lentes al cantante. Qué bueno que nos perdonó y lo veremos en el Corona.

4. The Kooks – “Naive”

Una de las rolas indie de libreta es “Naive” de los Kooks. Era un sí o sí del reproductor de la prepa para muchos de nosotros que bajábamos canciones con el Ares o ya si eras muy fifí la comprabas en iTunes, pero este track marcó una época y un sonido.

5. All Time Low – “Dear Maria, Count Me In”

Casi cada edición el Corona tiene un cupo para el punk rock, emo y garage. Alguna vez nos visitó Jimmy Eat World, otra Dashboard Confesional y este año nos tocará brincar con cubrebocas al ritmo de All Time Low y su hit de 300 millones de reproducciones en Spotify.

6. Cheap Trick “I Want You To Want Me”

Este rolón podría ser el tema que más será coreado en el Corona Capital 2021. Además de ser el estandarte de la banda, esta rola fue utilizada en la película Rudo y Cursi de Cuarón y fue covereada en español por Gael García.

7. Tame Impala – “The Less I Know The Better”

Kevin Parker es uno de los responsables de que la escena de Perth, Australia fuera reverenciada a nivel mundial. En México ya se han dado varias muestras de la devoción por Tame Impala en más de un concierto, pero también es un hecho que la banda ha postergado un concierto en la CDMX y los fanáticos podrían saciar su sed el sábado 20, en horario estelar.

8. Flight Facilities – “Crave You”

La sedosa voz de Giselle es una de las joyas olvidadas de la década antepasada en este track junto al dúo de Dj’ s y productores, Flight Facilities. Aparece como parte del disco Down To Earth del proyecto, pero salió desde el año 2010 y con ella se ha roto la pista miles de veces.

9. Disclosure – “Lacht”

Del mega hypeado álbum Settle de los hermanos Guy y Howard Lawrence, se desprende este rolón con Sam Smith. Unos cuantos segundos para dejarse ir y comprar los boletos para el Corona Capital. Esta pareja de carnales maravilló al mundo desde el 2012 porque a su corta edad pusieron al mundo a bailar desde Londres, pero la segunda ciudad donde han tenido más impacto es nuestra capital. Así que si en algún punto se va a romper el piso por tanto baile será con Disclosure.

10. Turnstile “Real Thing”

La banda de hardcore de Baltimore ha tenido un gran éxito con Glow On. En su top de reproducciones rápidamente se ha posicionado casi todo el disco. Sin embargo esta canción de su disco Time & Space es una invitación a hacer un slam como pocas veces se ha visto en el Corona Capital. Ponte listo para recibir patadas por todos lados.

11. Twenty One Pilots “Stressed Out”

En su álbum del 2015 los Twenty One Pilots tal vez no imaginaban el éxito que este himno tendría. La canción llegó a muchísimas listas de hits en todo el mundo y aunque no seas fan de este dúo al menos has escuchado esta canción.

12. Royal Blood “Figure It Out”

Para los amantes del guitarrazo Royal Blood tendrá muy probablemente en su setlist “Figure It Out” preparada para un momento especial. Es una de las canciones más exitosas de la banda y en ese final que tiene la canción uno podría perder por completo la cabeza.

13. The Bravery “An Honest Mistake”

Una de las canciones que no sólo son himnos de la banda sino del post-punk y el indie. Ha aparecido en videojuegos. Explosiva y bailable, el coro es sumamente pegajoso y ya no podemos esperar más para soltar la garganta con esta canción. Aparece en su álbum homónimo del 2005

14. Aurora “Runaway”

Una canción del 2014 de Aurora que se ha convertido en la carta de presentación de su acto. Una canción de pop experimental, lleno de capas y secuencias que podría ser triste o esperanzadora. Es de esas canciones que podrían formar parte de un momento cumbre en una película.

15. Parquet Courts “Stoned And Starving”

El clásico y necesario himno 4/20 garagero. Parquet Courts le lleva el toque de psicodelia garage punk al festival y de muchas grandes canciones esta es perfecta para esos que van a andar con sus ojitos rojos rondando el Corona Capital. Esta canción forma parte de su álbum Light Up Gold del 2013

¿Ya tienes tus boletos? ¡Ahí nos vemos!

