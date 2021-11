Por: Editorial M&E

Muchísimas son las personas que están ansiosas con la llegada del Corona Capital 2021, especialmente después de la cancelación del festival el año pasado y la inolvidable edición de 2019, que subió al escenario bandas como The Strokes, Interpol, Franz Ferdinand y Weezer.

Contrario al año anterior, las buenas noticias no dejan de sorprendernos porque recientemente los organizadores del Corona Capital 2021 dieron a conocer que el lineup del festival contará con la presencia de Sir Chloe, Yendry, Jvke y Chk chk chk quienes se unen a esta edición que se llevará a cabo el 20 y 21 de noviembre.

Estos cuatro talentos emergentes, con excepción de Chk chk chk que cuenta con una larga trayectoria musical desde 1996, pondrán a bailar al público del Corona Capital 2021 en cada uno de sus cuatro escenarios.

Acerca de las bandas que se suman al Corona Capital 2021

Sir Chloe

Sir Chloe trabajó en un material discográfico que ha tenido muy buena recepción en su originario Vermont pero ahora radican en Brooklyn, tierra de los Nets, New York. Su sonido ha crecido de muy buena manera en otros lugares de Estados Unidos.

Party Favors, nombre del disco, contiene “Animal”, tema con el que la banda saltó a la fama durante 2019. Sir Chloe empezó como un proyecto que grabó sus primeras canciones dentro de la escuela. Entre el 2017 y el 2019 grabaron canciones que los empezaron a proyectar al circuito de festivales en Estados Unidos. Ahora llegan a México con un split en colaboración con Portugal The Man y Cherry Glazer.

Yendry

Por su parte, Yendry es una cantautora, originaria de República Dominicana, que mezcla sonidos latinos con música electrónica y cuyas letras proyectan una fuerza incomparable. En un momento histórico para la música latina, Yendry ha logrado colocarse en el gusto de muchos por sus sesiones y videos en YouTube. Yendry crea un balance de pop con influencias del r&b de los 90 y música electrónica.

El resultado, nos recuerda un poco a Mitú, la experimentación de Cerrero con dub, entre otros grandes de la electronica latina. Sin duda artistas como ella son los que le darán un sabor que se extrañaba y que el Corona necesitaba urgentemente para sentirse más fresco.

Jvke

En cuanto a Jvke, quien ha logrado 4 millones de reproducciones en Spotify, se ha ganado el corazón de sus seguidores con temas como “Dandelion”, “Upside down” y “This is What Falling in Love Feels Like”; este último tema cuenta con más de 17 millones de reproducciones en la plataforma dicha plataforma de música. Jvke forma parte de una nueva generación de artistas que han encontrado un gran reconocimiento gracias a TikTok. ¿Será que por primera vez veamos a miles de personas haciendo un TikTok con música en vivo de fondo? Nos urge ese capitulo de Black Mirror en la vida real.

!!!

Finalmente, y quienes probablemente no necesitan presentación es la banda estadounidense de dance-punk, alternativo y funk rock, cuya última producción se Thr!!!er, de 2013, cuenta con temas que rebasan los 14 millones de oyentes en Spotify. En 2021 presentaron dos sencillos: Fast Car y Man on The Moon, dos temas que exploran la psicodelia, la música disco y las voces graves.

La fiesta sólo se está poniendo más buena. No puedes faltar al Corona Capital 2021, ¡Ahí nos vemos!

