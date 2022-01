Il Divo ha cambiado el nombre de su gira para homenajear a Carlos Marín y hacer un repaso por la historia de este grupo. Checa los detalles.

Todo final es un comienzo. Es por ello, que Il Divo ha decidido volver a los escenarios tras la inesperada muerte de uno de sus miembros, Carlos Marín; debido a complicaciones por COVID-19. Tras el duro golpe sus compañeros; Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard celebrarán la vida del intérprete con la serie de presentaciones en vivo que tenían planeadas.

La gira, que originalmente se llamaba For once in my life, ha sido renombrada a Greatest Hits Tour; e incluirá como invitado especial al barítono mexicoamericano Steven LaBrie. La decisión no estuvo exenta de polémica. Principalmente entre lxs fans de Il Divo, quienes han mostrado asombro por la decisión del grupo; las críticas se deben a que ven al invitado como “un reemplazo” y por la rapidez con la que se ha reorganizado todo.

El grupo ha enfatizado que se trata de un homenaje para el compañero con el que recorrieron diversos escenarios y cosecharon éxitos durante 18 años. El evento será un recorrido por la historia de Il Divo y de sus cuatro integrantes originales. Por lo que muy seguramente deleitarán al público con éxitos como; “Time to Say Goodbye”, “Amazing Grace”, “Sei parte ormai di me”, “Unchained Melody”, y “La promesa”, entre otros.

Il Divo en concierto

Todas las entradas de los conciertos originalmente programados serán válidas para los espectáculos de este año. En caso de que desees tu reembolso, podrás solicitarlo a partir del lunes 24 de enero; toda la información que necesitas para el proceso está disponible aquí. También, si lo prefieres, puedes escribir directamente al correo: [email protected] donde te indicarán qué hacer.

De lo contrario, prepárate para las nuevas fechas y para una noche en la que Carlos Marín también será protagonista.

Cuándo:

11 de mayo – Auditorio Nacional – CDMX

​13 de mayo – Auditorio Telmex – Guadalajara

14 de mayo – Auditorio Citibanamex – Monterrey

Cuánto: $178- $2 mil 950

