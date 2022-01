En estos tiempos, las redes sociales han sido el refugio de mucha gente y las frases sabias de Marco Antonio Solis El Buki han sido de gran ayuda.

Marco Antonio Solís “El Buki” es más que un cantante, es un poeta que ha llenado de sabiduría las redes sociales con sus posteos. Sobretodo ahora, ha brindado su sabiduría y consejos necesarios para cuidarnos del COVID-19 pero, por supuesto, jamás se olvida del amor.

“En estos tiempos pandémicos de reflexión, invito a aquellos usuarios ávidos de redes sociales a pensar en qué es más importante, tener historias que contar o cosas para mostrar? ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida y de su participación en este mundo digital?”, escribió en una ocasión. Y es justo lo que ha logrado, poner a mucha gente a pensar más con frases como las que recopilamos.

En estos tiempos, qué bien viene la sabiduría de El Buki

1. “El #COVID19 es como el verdadero amor: unos ya lo tuvieron, otros lo van a tener, algunos justo en estos momentos lo tienen y otros jamás sabrán que ya lo tuvieron…”

¿Quién más habría podido hacer una comparación así? Solamente Marco Antonio Solís, sin duda. Y es que, además, su frase no suena vulgar, te puede hacer reír un poco, pero tiene toda, toda la razón. Aunque, claro, esperemos que a quien esté leyendo esto no le dé el bicho pero sí encuentre el amor.

2. “En la vida, a donde vayamos hay que amar de tal manera que dejemos vacíos que nadie más puede llenar”.

Eso se llama dejar huella y volverse irremplazable. Si no lo habías hecho antes, ahora que logremos salir de esta pandemia puedes convertirlo en uno de tus objetivos de vida. Y, claro, luego le mandas un tuit al Buki para agradecerle.

3. “Crecer también significa dejar ir a quien no se quiere quedar… y esto es parte de la vida”.

Dolorosas palabras de nuestro Buki, consejero sentimental de cabecera. Sin embargo, esto es algo que no solo se ha dado en tiempos pandémicos, sino en cualquier momento. Si estás pasando por algo así, una cura es poner sus canciones a todo volumen y desahogarte.

4. “¡Ya casi huele a Navidad! Pero si usted no huele… NO SALGA!!!”

El buen Marco Antonio Solís “El Buki” es todo un poeta, pero también es un ciudadano responsable y preocupado por los demás. Por eso, este súper consejo nos dio en la Navidad, pero lamentablemente sigue aplicando. Así que si tienes ese síntoma, ¡debes hacerle caso!

5. “Usa esta crisis para crecer, abrázate fuerte. No te dejes vencer. Algunos caminos se rompen para que otros aparezcan. VAS A ESTAR BIEN. Te van a querer como te lo mereces, desde el alma hasta la punta de los pies; con los miedos que escondes, pero sobre todo con todos tus sueños”.

¿Qué más se puede decir ante unas palabras tan motivacionales? Si bien la pandemia cambio nuestras vidas, como dice él, vamos a estar bien. Por ahora, en el encierro o semi-encierro toca cultivar el interior para cuando el futuro nos ponga enfrente a alguien especial.

Muchas netas que sólo El Buki sabe cómo expresar

6. “Muchas veces es mucho mejor olvidar lo que uno siente y mejor recordar lo que uno vale”.

Otra de las cosas que ha puesto sobre la mesa esta pandemia es justamente valorarnos más y/o mejor. La vida se puede acabar cuando menos lo esperamos, así que mejor hazle caso al Buki y sus frases llenas de verdad y sabiduría.

7. “Un día fui más tuyo que mío, y sabes qué? No supiste qué hacer con tanto”.

Pum!!! Esta frase del maestro michoacano de la palabra puede ir bien dedicada a esa persona a la que le diste todo pero no te supo valorar y le quedaste grande. Si te hizo llorar y te lastimó, acuérdate de estas palabras y levanta la cabeza.

8. “Volver a ver a los ojos a la persona que te lastimó y no tener un ápice de rencor te traslada a una casilla de la vida donde la paz y tranquilidad reinarán”.

Vamos a poco más de media lista, y ya queremos que el cantante publique un libro con todas sus frases, ¿a poco no? Aunque tiene que incluir esta perfecta para cuando te topas a un ex que te dejó mal, pero ya lo superaste. Ya no cargas con ese peso de sentimientos y emociones negativas.

9. “Enamórate cuando estés listo, no cuando te sientas solo”.

Como parte de sus #MASFrases (es el hashtag que suele usar en Twitter), el cantautor publicó esto que es corto pero contundente. Si la pandemia no ha hecho que pongas tu vida en perspectiva, definitivamente el Bukigurú lo logrará.

10. “En esta sociedad tan cambiante, hay a quienes han hecho creer que la comunicación constante como por ejemplo preguntar 60 veces al día qué hace uno, es sinónimo de amor. No señores, el amor son los detalles, el cuidado y la confianza. Replanteemos lo que realmente importa”.

El cantante Marco Antonio Solís lleva casi 30 años de casado con la misma mujer, así que sabe cómo tener una relación exitosa. Háganle caso, sobretodo en esta época que muchas parejas rompen o reconfirman su amor tras convivir tanto o sólo poder verse en una pantalla.

11. “En esta vida yo ya aprendí que quien no te responde ya te contestó”.

Zaz!! Suena bien fuerte, pero es que esta frase del cantautor michoacano nos recuerda otra que dice que el que calla otorga. Si en esta pandemia alguien te lo aplicó y no puedes ni verle por eso de que sólo hay que salir lo necesario, mejor pon una de sus rolitas para consolarte y seguir adelante.

12. “¡Vacúnense sin miedo! Más daño les debe de haber hecho su ex y aquí andan todos muy vivos. Las vacunas salvan vidas!!!”

Desde el año pasado El Buki lo viene diciendo: Hay que vacunarse. El piquete te va a doler, te vas a sentir mal unas horas, pero luego estarás protegido. Si lograste superar una herida de amor, obvio que puedes con esto.

Seguir a Marco Antonio Solís “El Buki” no solamente es enterarse de sus novedades musicales, también es recibir muchas lecciones de vida con sus frases.

¿Tú ya le diste follow al cantautor michoacano?

