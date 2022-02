Todo el mundo conoce a El Haragán y Compañía. Guste o no, su música es parte innegable del ADN chilango y de toda una generación que creció cantando sus canciones a gritos, embriagándose con ellas de fondo y llenando sus primeras veces con esa mezcla de mucho rock & roll y blues. Un sonido rasposo y sucio (es cumplido) que describe a la perfección, ambientes y situaciones de la ciudad que nadie había descrito en la música comercial.

Hablamos con el haragán mayor, Luis Álvarez quien nos habló de 32 años de andanzas. Nos dio la mejor imitación de Alex Lora que hemos visto y nos compartió su receta para el éxito: La necedad.

Chilango: Tu música se consideró marginal por mucho tiempo. ¿Cómo ha cambiado esto ahora que llegas al auditorio nacional?, ¿te lo hubieras imaginado?

CH: ¿Qué se siente tener fans de distintas generaciones?

El Haragán: Es algo muy padre. Van hijos, abuelos y se juntan generaciones. Me he encontrado con señoras de 65 que me han dicho que tienen su boleto, lo cual es un orgullo. Es muy chido romper la barrera generacional, de gustos musicales, de estratos sociales y llegarle a todo tipo de gente y de edades.

CH: ¿Cuál ha sido tu secreto para que todxs conozcan tus canciones?

CH: ¿Cómo ha sido el recorrido de El Haragán y Compañía?

No hemos dejado de trabajar, somos una banda chambeadora, así se han abierto puertas; así llegamos al auditorio. Nos hemos dado a conocer con todo tipo de público, no ha sido tan difícil. Todo ha sido chambear, hemos sido los haraganes más trabajadores del mundo.

CH: ¿Aún sientes nervios al subir al escenario?

CH: Regresando a tus inicios en el transporte público. ¿Qué le dirías a tu yo de esa edad?

Le diría que llegó a un buen lugar y que solo sigue seguir haciendo las cosas igual de bien e ir más pa’rriba. Siempre he sido muy terco, necio, por eso voy a estar en el Auditorio Nacional. Aunque me dijeran que no la iba a hacer, me aferré a mi sueño.

CH: ¿Qué le dirías a los chavos que andan iniciando en la música y los camiones?

El Haragán: Que no aflojen, que luchen: yo soy la prueba viviente de un sueño hecho realidad. Tenía todo para perder, para no llegar a ningún lado. Tal vez si no me dedicara a esto estaría trabajando en Estados Unidos como mesero, o como chef -me gusta la cocina-, les diría que cuando quieres tirar la toalla. Debes echarle más ganas, cuando digas; “ya no quiero”, “no puedo”, “no hay dinero”, es cuando debes decir “tengo que salir adelante”. No hay que aflojar, que nada ni nadie me los desanime.