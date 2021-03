Ojalá le hayan pasado un bolillo pa’l susto si le tocó el sismo de anoche y la alerta sísmica de este sábado. Ya se confirmó la estancia de Dua Lipa en CDMX. ¿La viste por ahí?

A través de su perfil en Twitter, la cantante publicó cuatro fotografías, acompañadas del mensaje: “Muy feliz de estar de vuelta en el set para la nueva campaña Libre con el equipo de Yves Saint Laurent”.

En las imágenes se ve a Dua Lipa en el interior de un edificio.

De acuerdo con Sopitas, el edificio es Proyecto Público Prim, donde anteriormente se presentó el disco Marauder, de Interpol en junio de 2018.

So happy to be back on set for the new Libre campaign with my @yslbeauty team 🌹🖤 pic.twitter.com/6iUeZ3G4f7