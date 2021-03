El cartel Corona Capital Guadalajara podría haberse filtrado y la banda ya anda bien emocionada. Esto es lo que sabemos al respecto.

Extrañamos los conciertos. Sí. Los amigos de Smash Mouth alborotaron a la banda festivalera con el cartel del Corona Capital Guadalajara 2021 que podría (aún no confirman los organizadores) ser el regreso de los festivales como los conocemos.

Este martes y así de la nada una de las bandas filtró la alineación de lo que podría ser la edición 2021 del festival del Corona Capital Guadalajara.

Smash Mouth quienes revelaron el cartel -¿completo?- del festival, habrían confirmado su participación en su cuenta de Twitter y la de bandas que quedaron pendientes #porquepandemia.

En uno los escenarios más realistas el festival podría ser virtual como ha sucedido con otros, pero la gente está ansiosa por ver a The Strokes, Kings Of Leon, Miami Horror, The Hives, Jake Bugg y Sofi Tukker, tocar en vivo.

Y cómo no, los festivales como el Corona Capital en la CDMX y la edición de Guadalajara atraen siempre a todos los chilangos (y público extranjero) a sus dos días de fiesta.



El cartel Corona Capital Guadalajara 2021 podría ser una realidad, pero no se sabe, si este año. En él también se aprecia que la leyenda “todos los boletos originales seguirán siendo válidos” lo que quiere decir que si conservas tu abono, pues ya la hiciste.



En el cartel Corona Capital Guadalajara 2021 que filtró Smash Mouth se aprecia “sábado 25 y domingo 26”, revisando en el calendario el único mes de este año que coincide es septiembre… ¿será que regresan los conciertos?

La otra fecha posible es la de junio de 2022 que también coincide con las fechas presentadas en este cartel. Mientras esperamos noticias de confirmación por parte de la operadora de conciertos, checa nuestras sesiones: