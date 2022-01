Una de las voces más famosas del rock británico es la de Alex Turner, de Arctic Monkeys y The Last Shadow Puppets, con las que ha lanzado grandes rolas.

Alex Turner es un rockstar de pies a cabeza, con una actitud y presencia que impactan, pero también un talento para la composición y la cantada que lo han vuelto favorito de miles. Y para muestra están estas rolas que ha lanzado con Arctic Monkeys y su proyecto alterno The Last Shadow Puppets, además de un gran ep como solista.

Ya son casi dos décadas de buenas rolitas con Alex Turner

Clásicos contemporáneos con Arctic Monkeys

1. “505”

Del disco Favorite Worst Nightmare, de 2007, es una de las canciones favoritas de los fans. Es profundamente emotiva, cruda, y te lleva de la calma del comienzo a la explosión sonora después de la mitad. Una rolita de amor que te hace sufrir y, quizá, recordar a la persona que ya no está a tu lado, un momento especial o sensación.



2. “I bet you look good on the dancefloor”

En 2005, cuando Alex Turner y sus compañeros eran unos chavos en sus 20s, causaron una gran sorpresa con el primer single de su disco debut Whatever people say I am, that’s what I’m not. Lleno de energía, guitarrazos, una potente batería y la voz tan única de su frontman, es hoy un clásico de la banda.

3. “R U Mine?”

Hace una década, los Arctic Monkeys regresaban con esta rolita que comenzaba la era del disco AM. Muestra de la madurez musical de la banda, pero también del crecimiento artístico de su vocalista. Líricamente es sumamente dedicable si de coquetear con una persona ahora realmente quieres su amor.

4. “Why’d you only call me when your high?”

Rock sexy es una manera de definir esta rolita. Entre cuerdas de guitarra y coros de sus compañeros, Alex canta sobre una relación intermitente entre un chico enamorado y una chica que, como lo sugiere el título, tiene problemas de adicción. Pero el público es el quien se vuelve todo un adicto, porque una vez que la escuchas quieres darle al botón de repetición una y otra vez.

5. “Fluorescent adolescent”

Alex Turner y los Arctic Monkeys también ha entregado canciones pegajosas, alegres y divertidas. Aunque, por el contrario, la letra habla sobre una mujer adulta que extraña su juventud y lo divertida que era la vida antes. Es una infaltable en los conciertos, que levanta los ánimos del público.

6. “Do I wanna know?”

Clásica, atemporal, seductora, psicodélica, esta rola de los changos del ártico es otra muestra de su versatilidad y lo que son capaces de hacer. Es difícil no dejarse envolver por su sonido y la voz de su líder cantando sobre un hombre obsesivo y paranoico que nos cuenta sobre su relación amorosa.

7. “Brianstorm”

A veces las mejores canciones las inspira alguien que luego no recordarás bien, pero que en el momento te causaron cierto impacto. Tal es el caso de un tal Brian, al que un día Alex conoció o, dice, se imaginó. Como sea, salió esta maravilla cargada de energía, rock trepidante, y que sí o sí invita a bailar o entrarle al slam.

Con su otra banda, The Last Shadow Puppets

8. “The age of the understatement”

En el 2008, Alex Tuner sorprendió con un proyecto alterno llamado The Last Shadow Puppets, al lado de otro talento británico, Miles Kane. La primera solita lanzada fue esta, en la que mostraba una nueva cara musical y buenas armonías vocales, además de resultar tan atractiva como lo hecho con su banda principal.

9. “Miracle aligner”

A ciencia cierta no se sabe bien sobre qué es esta canción. Alex y Miles han dicho que es sobre un instructor de yoga, un luchador, y hasta un dealer de drogas. Lo único seguro es que resulta imposible no rendirse ante su sensualidad musical que presentan en cuatro minutos y la suave voz de Turner.

Alex Turner como solista

10. “Hiding tonight”

Alex Turner también ha tenido su faceta solista, con resultados bastante agradables. Mismos que escuchamos en 2011, cuando lanzó el ep que sirvió como soundtrack de la cinta Subamarine. De corte acústico y con una interpretación suave, son ese lado más sensible pero tan encantador del británico.

Desde su comienzos con Arctic Monkeys en 2002, la creación de The Last Shadow Puppets y más, a la fecha, Alex Turner se ha convertido en un venerado rockstar. Pero basta con ver su discografía, sus creaciones para entender por qué el título y el respeto que se le tiene. ¿A ti en qué banda o qué rolas te gustan más, o eres fan de todo su trabajo?