Recientemente The Horrors lanzó un ep titulado Against the blade, razón por la que hablamos con su vocalista, Faris, desde Londres.

The Horrors es una de las bandas favoritas de los mexicanos, tanto que han venido aproximadamente 10 veces en sus casi 15 años de carrera. Con su sonido intenso y potente, ha logrado una fuerte conexión con este público, por lo que a ellos les encanta tocar aquí, pero mientras vuelven tienen nueva música fuera de la que nos hablaron.

Música intensa de The Horrors para estos tiempos

El 2021 ha sido un año muy productivo para The Horrors, pues lanzaron dos eps: Lout y, recientemente, Against the blade. Con todo y la pandemia, “siempre tuvimos en mente que íbamos a escribir este año”, nos dijo Faris desde Londres.

¿Qué querían expresar por medio de las canciones de Against the blade?

“Quisimos continuar con el sonido más agresivo con el que hemos estado trabajando. Justo antes de que comenzara la pandemia estábamos escribiendo para nuestro próximo disco, y no habíamos pensado en el lanzamiento, sólo queríamos que nuestra nueva música fuera agresiva y poderosa en vivo. Pero no nos dimos cuenta en ese entonces que no íbamos a poder tocarla en vivo durante dos años y medio.

“Sin embargo notamos que disfrutamos trabajar con ese sonido, y sentimos que luego de la música que hemos estado haciendo los últimos años, se sentía como algo fresco, casi como un nuevo capítulo de la banda. Mucho ha cambiado en el último año, Tom ya no está tocando con nosotros, no tocó en este ep, y eso nos llevó a buscar una nueva manera de trabajar, de presentar el show en vivo, y ha cambiado mucho el sonido. Para nosotros, eso es emocionante porque se siente casi como si se tratara de una nueva banda”.

Efectivamente, su compañero Tom Furse decidió no participar en las presentaciones en vivo, así que actualmente The Horrors consta de Faris Badwan, Joshua Hayward, Rhys Webb, y Joseph Spurgeon. Y juntos, estos músicos crearon un material de rock industrial ideal para reventar las bocinas.

Muchas bandas decidieron hacer música más suave por la pandemia, pero en su caso, ¿este ep fue su manera de sacar su enojo con la situación y su frustración por no poder salir dar conciertos, viajar a otros países?

“Sí, creo que un poco de eso. Mucha gente hizo mucha música más relajante para un ambiente tranquilo, pero nosotros encontramos que entre más agresiva y primitiva era más emocionante. Se sintió natural para nosotros. Cuando pensamos en la próxima música que vamos a hacer, no planeamos con antelación, sólo hacemos lo que se siente fresco y emocionante en ese momento. Así que naturalmente nos fuimos al lado más agresivo de las cosas”.

La rola que eligieron como single fue la que da título al material, “Against the blade”, con un video visualmente impactante que actualmente está por rebasar las 26 millones de vistas. “Quisimos colaborar con un grupo de artistas visuales y fotógrafos que estaban trabajando en cosas que nos parecieron interesantes y atmosféricas”. Por ejemplo, con la artista del maquillaje Isamaya Ffrench y el fotógrafo Till Janz.

El 2022 habrá más música de The Horrors

Después de Lout y Against the blade, ¿podemos esperar un disco completo de The Horrors en el 2022?

“Sí, definitivamente. Eso es lo que estamos terminando actualmente. Tenemos muchas canciones escritas, sólo tenemos que hacer unas cuantas más y el disco estará listo. No falta mucho”.

Sobre el tipo de música de The Horrors que escucharemos el próximo año, Faris no puede dar un adelanto con certeza, pues la banda prefiere fluir con el mood del momento en el que estén componiendo.

“Cuando estoy haciendo algo creativo, prefiero ser más receptivo. No es como que escribo lo que quiero hacer el próximo año o qué tipo de sonido quiero intentar, es más instintivo. Nosotros trabajamos hasta encontrar algo que se sienta emocionante, lo correcto para hacer. Para mí esa es la forma en la que se debe escribir música, más por instinto”.

Además del disco, ¿podemos esperar un nuevo tour mundial y quizá que regresen a México?

“Sí, definitivamente estamos tratando de planear otro show en México. Realmente espero que salgamos de gira otra vez. Más que otra cosa durante la pandemia, he extrañado ir de gira, especialmente ir por Norteamérica y Sudamérica. No me había dado cuenta de cuánto extrañaba los tours hasta que ya no se pudieron hacer”.

Faris es fan de sus fans mexicanos y cliente frecuente de La Lagunilla

The Horrors ya ha venido unas 10 veces a México, ¿qué es lo que más recuerdas de este país y sus fans?

“Hay muchas cosas que recuerdo, es difícil elegir sólo una. Pero una que es muy graciosa, es que la segunda vez que fuimos estaba en el auto del promotor y unos 30 o 40 fans estaban esperando afuera del lugar, me vieron y se treparon encima y empezaron a bailar. Hubo raspones, y más, y fue muy raro. No tenemos ese tipo de reacción en Inglaterra, así que fue muy irreal para nosotros”.

Bueno, pero así supieron cuánto los ama la gente aquí.

“Sí. Siempre ha sido uno de nuestros países favoritos para dar conciertos, sin duda”.

Hablando de la Ciudad de México, ¿hay algo en especial que te guste más cuando vienen?

“Sí, siempre voy a La Lagunilla, es uno de mis mercados favoritos en los que he estado. Siempre que estoy en la Ciudad de México en un fin de semana, siempre trato de ir a La Lagunilla. Tengo tantos objetos que encontré ahí en mi casa”.

Una de las cosas que más le gusta a los extranjeros cuando vienen es la comida, ¿qué hay de ti y la banda?

“Sí, amo la comida. Y también me gusta intentar hablar español. Ha pasado un rato desde que regresamos, así que ya lo perdí un poco, pero lo estudié en la escuela y lo entiendo un poco”.

¿Considerarían grabar algo en español en el futuro?

“Sí, quizá. Siempre me gusta cuando las bandas hacen eso. Creo que sería cool hacer una versión en español de alguna de nuestras canciones. Definitivamente me encantaría hacerlo”.

Has visto la intensidad de la gente en México, ¿crees que por eso aquí gusta tanto el tipo de música que ustedes hacen?

“La gente en México aprecia la pasión en la música. La razón por la que es uno de nuestros públicos favoritos para tocar es que son receptivos, y nuestros conciertos tienen un cierto nivel de intensidad, y eso conecta con la forma en la que la gente escucha música en México. Creo que la atmósfera que nos gusta crear resuena con los mexicanos”.

Incluso tienen clubes de fans muy activos en redes sociales.

“Sí. Siempre nos hacen reír. Hace 15 años, en Myspace, antes de que viniéramos a México, alguien nos escribía diario: ‘vengan a México’. Cuando llegó el momento del primer concierto, lo hicimos, y al día siguiente alguien nos escribió ‘regresen a México’. Así que esto no ha parado, son unos de nuestros fans más dedicados”.

¿The Horrors considerarían hacer un disco en vivo desde México?

“Eso me encantaría, es una gran idea”.

Aunque en Londres ya pasaban de las 8:00 p.m., Faris estaba de muy buen ánimo, y antes de despedirse nos dijo casi a modo de deseo: “No quiero que pase otro año sin salir de gira”. Así que sólo resta esperar al próximo disco de The Horrors, y su posible regreso. Y, claro, ojalá sea en fin de semana para que pueda lanzarse a La Lagunilla.