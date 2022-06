Así como en la vida, Yo También Me Llamo Hokusai es una obra de teatro en la que el final nunca termina de escribirse. No te la debes perder.

Se dice que al Periodo Edo le debemos el arte del Shibari (ataduras eróticas) no sólo eso. Es uno de los momentos más fascinantes en la historia del arte japonés. Este periodo permitió la aparición de nuevos estilos de expresión artística en todo Japón; incluyendo pinturas de pantalla, pergaminos, esculturas, cerámica, lacas, textiles y grabados en madera, incluido el artista que da nombre a una obra que está a punto de estrenarse y que no te puedes perder. Yo También Me Llamo Hokusai

Todos conocemos la obra de Hokusai, aunque no lo sepamos; sus olas, sus cerezos floreciendo y su salvaje erotismo –con pulpos de por medio– tienen un papel clave en esta puesta en escena; un escritor joven sin nombre, sin talento y sin oficio se niega a olvidar al amor de su vida. Para intentar retenerla, opta por la escritura como estrategia y, además, se obsesiona con el artista y grabador.

(Photo by VCG Wilson/Corbis via Getty Images)

Vamos al teatro

En esta obra, el dramaturgo José Emilio Hernández nos introduce en el proceso creativo de la escritura; a lo largo de ella veremos un enmarañado de recuerdos, frustraciones y todo tipo de ocurrencias, que el protagonista, despliega para lidiar con la partida de María, su gran amor.

La dirección, a cargo de Laura Margarita creadora escénica chilena. Yo También Me Llamo Hokusai toca temas como la identidad, la memoria y el desamor. El elenco está conformado por Emiliano Cassigoli, Fernanda Bada, Constanza Villanueva y Olinmenkin Sosa Nájera, que le dan forma a la obsesión, al desamor envueltos en la obra de uno de los más grandes artistas japoneses.

Para nuestrsx chilangxs fans del teatro este es un plan que no te puedes perder. Ahí nos vemos.

Cuándo: Del 9 al 26 de junio

Cuánto: $300, de venta en taquilla y en Boletópolis

Dónde: Teatro El Milagro. Calle Milán 24, Juárez, Cuauhtémoc

