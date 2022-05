Toys Art Us es una exposición de juguetes coleccionables para amantes de la música pero también para amantes de los coleccionables.

En algún punto de nuestras vidas, nos vemos obligados a abandonar los juguetes… Y en algún punto vemos que podemos regresar a ellos; Ya sabemos que estás de mal pensado. Pero no, hablamos de los Art Toys. Cosas que podrían ser para niñxs pero que dan la posibilidad de tener piezas de arte, objetos coleccionables y claro, juguetes. Todo en uno. Ahora también es posible ver algunos de los diseños más increíbles, en una exposición con mucha música que no te puedes perder. Te contamos todo sobre Toys Art Us

La Bestia Music Inc. Es un estudio de grabación, salas de ensayo, lauderia, tienda de discos y puerta del infierno oficial en CDMX. Ahora también cuenta con un espacio de arte; La Bestia Thrash Art Gallery, en ella se está presentando Toys Art Us, la primera exposición de esta nueva etapa de La Bestia. Se trata de un show que reúne a algunos de los artistas más reconocidos a nivel mundial del género conocido como Blister Toys, debido a su estilo y a su empaque característico.

También conocidos como Art Toys o Designer Toys, se trata de juguetes coleccionables creados por artistas y diseñadores. Los cuales se fabrican en ediciones limitadas. Se distinguen de otro tipo de toys debido a que su creación está más ligada al arte, la creatividad y al uso de materiales como metal, vinilo, látex, resina y felpa, entre otros. Lxs creadores suelen tener formación en diseño gráfico, ilustración o en artes plásticas, pero también hay espacio para quienes –alejados de toda formación profesional– han creado juguetes de forma autodidacta.

Toys Art Us en la Bestia MX

Uno de los materiales más empleados es el vinilo; se trata de figuras con diseños propios, o recreaciones de personajes cinematográficos y de caricaturas. Una de sus principales características, son sus diseños originales, distintivos –aunque sean personajes conocidos— su producción es limitada, para coleccionistas y sobre todo adultos, algo que los distingue de otros juguetes.

En Toys Art Us, participarán artistas como: The Sucklord, Steve Casino y Roberto Vázquez (freaky weeky), la música es un factor importante para los artistas y para la galería; así que la mayoría de los juguetes son homenajes a algunos de los artistas más emblemáticos de la música, entre ellos: Elliot Smith, Lightning Bolt, Joy Division y hasta Chalino Sánchez, así que si te gustan los juguetes y la música no te puedes perder esta exposición.

Cuándo: 2 de junio

Cuánto: Entrada Libre

Dónde: Circuito Interior Mtro. José Vasconcelos 136Colonia Condesa, Cuauhtémoc

