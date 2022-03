Alguien con un nombre tan potente como Vivir Quintana no puede más que cantar sin miedo. Su fuerza va aparejada de una dulzura, sencillez y talento que se extienden más allá de “Canción sin miedo”, canción que llegó a cimbrarlo todo y se convirtió en un himno para las mujeres de un país atravesado por la violencia contra ellas.

Hablamos con Vivir Quintana previo a su concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris sobre la colectividad, amores bonitos, saludables y qué tiene para ofrecer musicalmente más allá de su canción más famosa.

Chilango: ¿Estás lista para el concierto de este viernes?

CH: ¿Canción sin miedo está en todas las marchas y en un documental de Netflix, pero qué hay más allá de ese himno? ¿Qué más hay en tu sonido, en tus creaciones?

CH:¿Cómo ha sido para ti crear en colectivo y en femenino?

Vivir Quintana: ¡Ay, muy bonito! El 95% del equipo somos mujeres, el único hombre que subirá al escenario será Juan Manuel Torreblanca , que me acompañará en una canción súper bella. Me dio mucho gusto conocerlo y saber que es uno de esos hombres deconstruidos.

CH: Estamos acostumbradas a canciones de amor “azotadas”, con violencia en las letras. Tú me hablas de canciones de amor distintas, “saludables”: ¿cómo son estas canciones?

Vivir Quintana: Claro, si te vas con alguien más te mato, si no es conmigo, no es con nadie. Antes me descubría poniendo esas frases tan, tan aprendidas: “cuando seas mía, mío”, “te voy a conquistar”, como si fuera una isla, ¡imagínate! Ahora tengo una canción, “En las luces de la tarde”, que dice:

CH: ¿Cómo ha sido la respuesta?

CH: ¿Cómo defines tu sonido?

Vivir Quintana: Mi género musical es el ranchero azul, que es blues del regional, melancólica, con tintes poéticos e imágenes, me gusta crear imágenes en mis canciones.

CH: ¿Qué sigue para ti, has sentido presión para continuar después de Canción sin miedo?

Vivir Quintana: No siento presión, pero sí, siento que debo ser congruente con lo que digo y con lo que hago. No podría volver a cantarla sabiendo que no voy a una marcha, o si no trato de comprender que las compañeras viven distintos tipos de violencia.

Es una responsabilidad muy bella, hacia mi persona, hacia la gente y hacia el movimiento feminista. Las artistas, los creadores debemos estudiar, tener la disponibilidad de aprender sobre nuevas ideas, narrativas y hacernos cargo de ello.