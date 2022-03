Con las actividades a full, muchos cantantes están preparando maletas para lanzarse a dar conciertos a la CDMX, como LP.

El año pasado LP dio una presentación bastante chida en el festival Corona Capital, pero ya está liste para más. Así es, le cantante de Nueva York anunció una serie de conciertos en la CDMX y otros puntos de México. Chequen dónde, cuándo, y más, para que vayan a verle.

¿Cuándo y dónde estará LP en concierto?

Tomen nota pues Laura Pergolizzi, nombre completo de le cantante, se presentará en estos lugares y fechas como parte de su gira mundial del 2022:

27 de mayo: Teatro Diana, en Guadalajara

28 de mayo: Auditorio Pabellón M, en Monterrey

30 de mayo: Auditorio Nacional, en la CDMX

¿Con qué regresará le cantante?

Para estos conciertos, LP se vendrá preparadísime con las rolitas que ya conocen como “Lost on you” y “Girls go wild”, así que vayan echándote un repaso de su discografía. Pero también podría cantar del disco Churches lanzado en diciembre pasado, con singles como “The one that you love”. Y también preparen sus oídos para escuchar material nuevo.

Elle promete un show espectacular, y sin duda que lo será pues, por ejemplo, en la capital mexicana se subirá a uno de los escenarios mejor rankeados a nivel mundial por su acústica. Por lo que la fuerza y la suavidad presentes en su catálogo musical sonarán de lujo.

¿Cuándo comprar boletos para los conciertos de LP?

Esperamos que estén preparades, pues la boletiza para estos conciertos comienza con la preventa Citibanamex los días 23 y 24 de marzo, y la venta general arranca al día siguiente. Los precios están entre $620 y $1,950 más cargos, y podrán comprar su pase en el Sistema Ticketmaster y taquillas del lugar.

En entrevista el año pasado, le cantautore nos dijo que guarda increíbles recuerdos de este país y tiene grandes amistades en CDMX, que seguro le acompañarán esa noche. Y también se emocionó hablando de los tacos de pescado, de camarón, y todos los tipos de mole, platillos que probablemente vuelva a comer en esta visita.

Así que seguro LP está muy feliz de regresar a México con estos conciertos. ¿Quiénes de ustedes van a lanzar a verle?