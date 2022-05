Los hijos pródigos de Las Vegas, The Killers, destrozaron la capital y se ganaron a la chilangada con un potente show lleno de hits y nostalgia.

Si alguien se atreve a decir que The Killers son cosa del pasado, lo vivido anoche en el Foro Sol de la Ciudad de México fue una muestra de que Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr. y Dave Keuning siguen siendo una de las bandas más importantes de la actualidad.

The Killers comenzaron su show con mucha energía

Tan pronto como las luces se apagaron en el recinto capitalino, un relámpago cayó en el escenario, era “My own soul’s warning”, la primera rola de la noche que estuvo acompañada de fuegos artificiales y una explosión de serpentinas multicolores que ipso facto causaron una descarga de emociones en el Foro que estaba a reventar.

Apenas la gente se recuperaba de ese primer sablazo y la banda no dio tregua pues siguió “When you were young”, para que el brincoteo siguiera.

“Chilaaangooos, ¿están listos?”, gritó Brandon Flowers mientras se apoyaba en una enorme “k” llena de luces que brillaba en el escenario para acompañar a los originarios de Las Vegas.

“Smile like you mean it” sonó y el venue volvió a rugir en una franca señal de que en la multitud había muchos rockeros de la vieja escuela que deseaban escuchar los himnos del Hot Fuss, ese primer álbum con el que The Killers debutó en el ya lejano 2004.

Los hits de The Killer retumbaron en el Foro Sol

Lo que siguió fue hit tras hit mientras Flowers se robaba el show, yendo y viniendo de un lado a otro, contoneándose al ritmo de la música y agarrándose el copete a la menor provocación, gestos que harían sentir orgulloso al mismísimo Elvis Presley.

Acabada “Somebody told me”, los ánimos estaban a tope y la magia se hizo presente en el Foro Sol.

“Veo muchos carteles de gente que quiere subirse a tocar con nosotros”, dijo Flowers mientras las pantallas mostraban a varios fans suplicando “¡Yo!, ¡yo!, ¡yo!”.

Brandon y compañía cumplieron el sueño de un fan

“¡Tú!, ¡ven aquí!”, dijo el frontman para invitar al escenario a un fan que era arrancado de las entrañas del público por los elementos de seguridad.

“¡Roberto!”, dijo Brandon para presentarnos al fan que respiraba hondo para domar sus emociones mientras se las arreglaba para subirse a la batería (justo como hace cuatro años sucedió con José Luis).

“¡No falles, Roberto! ¡No falles!”, le suplico alguien del público entre gritos.

Y a pesar del nervio y del enorme desafío… Roberto no falló.

El chico tuvo todo bajo control y fue certero con las baquetas que ahora deben ser su tesoro más grande. Su destreza como el baterista relevo de The Killers se ganó un aplauso de la banda y que todo el foro coreará su nombre. Misión cumplida. Roberto.

“Shadowplay”, “Just another girl”, “Read my mind” y “All these things that I’ve done” fueron las siguientes canciones en el setlist de The Killers que causaron conmoción.

Cuando “Caution” terminó en medio de una cortina de luces, la banda se fue del escenario para el encore.

The Killers regresó con un encore que nos voló la cabeza

Minutos más tarde, el sonido volvió a los parlantes y Flowers apareció entre las penumbras armado de su teclado y una voz distorsionada que a varios les hizo pensar en Kraftwerk. Los visuales revelaron el nombre de la siguiente canción: “Human” y los gritos se escucharon fuerte.

Al finalizar dicho tema, luces moradas salieron en todas direcciones desde el escenario y Brandon comenzó a cantar las primeras estrofas de “Mr. Brightside”. La gente lo acompañó a pesar de que se trataba de una versión muy diferente al tema original.

Y cuando los lásers verdes parecían anunciar el final, un batacazo de Ronnie Vannucci Jr. fue la señal para que Dave Keuning arrancará con el legendario riff que toda la chilangada quería escuchar.

“¿Quieren más?”, preguntó Brandon. “Ok. Aquí tienen”, siguió para regalar una muy potente interpretación de “Jenny was a friend of mine”, rola que dejó en shock a todos los seguidores que han acompañado a The Killers desde sus inicios.

Con ese clásico de su repertorio, los hijos pródigos de Las Vegas abandonaron el escenario en medio de aplausos, gritos y sonrisas para culminar uno de los mejores conciertos de lo que va de este 2022. No hay duda, The Killers siguen siendo enormes.