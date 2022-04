Mayo viene con muchas ganas de que no salgas de los conciertos, pues su lista es bastante larga y variada en géneros musicales.

Los conciertos no paran de salir, como lo demuestra la guía que te preparamos para mayo. Habrá tantos de cantantes y grupos nacionales y extranjeros, de pop, rock, urbano, metal, regional, que seguro te lanzarás mínimo a uno por semana.

El regreso de los Smashing Pumpkins y más conciertos en mayo

1 de mayo

Boy Pablo – Lunario del Auditorio Nacional

3 y 4 de mayo

Tiago PZK – Lunario del Auditorio Nacional

4 de mayo

Andrés Cepeda – Teatro Metropólitan

Costo: $240 a $1,700 + cargos

Ricardo Montaner – Auditorio Nacional

Puedes llevar a tu jefecita a un festejo previo del Día de las Madres a cantar los éxitos de este cantante, como “Tan enamorados” y “Sólo con un beso”.

Costo: $410 a $2,810 + cargos

5 de mayo

Diego el Cigala – Auditorio Nacional

Costo: $359 a $2.090 + cargos

Girl Ultra – Foro Indie Rocks

Lánzate a escuchar canciones nuevas de su disco El Sur, inspirado en esa zona de la CDMX. Además, Ultra promete nuevos arreglos a sus rolas pasadas.

Costo: $400 + cargos

5, 6, 7 y 9 de mayo

Smashing Pumpkins – Teatro Metropólitan

Billy Corgan y compañía regresan a la CDMX luego de una década de ausencia. Será un nostálgico reencuentro lleno de éxitos de sus más de 30 años de carrera, como “Tonight, tonight”, “1979” y “Ava Adore”.

Costo: $936 a $3.336 + cargos

¿Pop, grupero y rap? También de esos conciertos habrá en mayo

6 de mayo

Jesse y Joy – Auditorio Nacional

Lxs hermanxs mexico-americanxs andan con su nuevo Tour Clichés, del disco que lanzan justamente este mes. Además de temas del mismo, habrá un recorrido por su carrera.

Costo: $180 a $2,640 + cargos

Kakkmaddafakka – Pabellón del Palacio de los Deportes

$600 + cargos

6 y 14 de mayo

Jorge Muñiz – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $900 a $2,640 + cargos

6 y 7 de mayo

Grupo Firme – Foro Sol

Sigue el éxito de esta agrupación de regional mexicano liderada por Eduin Caz, y este mes dan las dos últimas fechas de esta tanda de presentaciones.

Costo: $480 a $2,040 + cargos

Rels B. – Palacio de los Deportes

A tres años de su última visita a la CDMX, vuelve este rapero para tirar rimas de rolitas como “Buenos genes” y “Tienes el don”, en el Domo de Cobre.

Costo: $540 a $1,140 + cargos

7 de mayo

Dejavú Retro Experience – Lunario

Costo: $862 a $1,093 + cargos

Marisela – Auditorio

Costo: $180 a $2,640 + cargos

En mayo llega la primera edición del festival Emblema a la CDMX

8 de mayo

Ana Bárbara – Auditorio

Costo: $348 a $2,400 + cargos

Bad Manners – Lunario

$720

Riverside – Auditorio BB

$1,020

10 de mayo

Estela Nuñez y Jorge Muñiz – Teatro Metropólitan

Costo: $434 a $2,640 + cargos

11 de mayo

Il Divo – Auditorio Nacional

El ahora trío volverá a la ciudad, ahora con su Greatest Hits Tour. Además de volver a impresionar a les chilangues con sus voces y éxitos, rendirán homenaje a su compañero fallecido Carlos Marín.

Costo: $178 a $2,950 + cargos

Cariño – Lunario del Auditorio Nacional

$600 + cargos

12 de mayo

Leiva – Teatro Metropólitan

Costo: $360 a $1,560 + cargos

The Kid LAROI – Lunario

Costo: $ a $ + cargos

13 y 14 de mayo

Festival Emblema

Esta será la primera edición del festival, y tendrá un lineup más popero que nada. Estarán Gwen Stefani, Backstreet Boys, Danna Paola, Sebastián Yatra, Kali Uchis, Becky G, Chvrches, Diplo, Morat, y más.

Costo: $1,586 + cargos (Abono general 2 días) y $1,516 + cargos (individual general)

Mayo tendrá conciertos de metal, cumbia, hard rock y más

13 de mayo

Epica – Pepsi Center WTC

La banda holandesa viene con una buena dosis de metal para que sacudas la melena con rolas de reciente lanzamiento y más de su repertorio de casi 20 años.

Costo: $720 a $1,620 + cargos

The Driver Era – Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes

Costo: $600 + cargos

Intocable – Plaza de Toros México

Costo: $345 a $3,220 + cargos

14 de mayo

Odisseo – Pepsi Center WTC

Costo: $600 a $1,800 + cargos

Kumbia Kings – Arena Ciudad de México

Cruz Martínez y su agrupación pondrán a bailar al público chilangue con canciones como “Sabes a chocolate” y “Na na na (Mi dulce niña)”, y ritmos como cumbia, hip-hop, reggae y R&B.

Costo: $314 a $1,820 + cargos

16 de mayo

Greta Van Fleet – Pepsi Center WTC

El cuarteto estadounidense llegará a la CDMX para electrizar a sus fans con sus guitarrazos, la potente voz de Josh, y rolas cargadas de hard rock.

Costo: $660 a $1,656 + cargos

18 de mayo

5 Seconds of Summer

Desde Australia regresarán Luke, Calum, Ashton y Michael para reencontrarse con sus fans chilangues en su Take My Hand Tour.

Costo: $596 a $1,646 + cargos

Conciertos de Serrat a The Strokes, pasando por Camila

18 y 19 de mayo

Serrat – Auditorio

El legendario cantante español Joan Manuel Serrat traerá su última gira El Vicio de Cantar 1965 – 2022. Será una noche memorable en la que desfilarán temas de su larga carrera como “Penélope” y “Paraules d’amour”.

Costo: $420 a $3,000 + cargos

19 de mayo

The Strokes – Foro Sol

Julian, Fabrizio, Nikolai, Albert y Nick regresarán en mayo a tocar a la CDMX luego de tres años. Si te urge rockear con ellos a ritmo de “Last nite” y “12:51”, lánzate. Además tendrán de invitados a The War on Drugs y Mac DeMarco.

Costo: $576 a $2,628 + cargos

Manuel Medrano – Pepsi Center WTC

Costo: $720 a $1,800 + cargos

Farruko – Arena Ciudad de México

Costo: $628 a $2,008 + cargos

Ornelas – Lunario

Costo: $747 a $1,093 + cargos

20 de mayo

Metric y Young the Giant – Pepsi Center WTC

Será una noche de 2×1 con un par de bandas bastante chidas de la escena indie-rockera. Algo que quizá no se repita, así que no dudes en ir.

Costo: $576 a $1,440 + cargos

Camila – Arena Ciudad de México

Si lo tuyo son las baladas y canciones románticas y dedicables, Mario y Pablo tienen hartas y van a cantar una buena dosis esta noche.

Costo: $377 a $2,448 + cargos

Death From Above 1979 – Pabellón del Palacio dee los Deportes

Costo: $ 816 + cargos

Mi Banda El Mexicano – Teatro Metropólitan

Costo: $120 a $1,188 + cargos

Mayo también tendrá conciertos los jefes de jefes y Bieber

20 y 21 de mayo

Ale Zeguer – Lunario

Costo: $720 a $1,320 + cargos

20, 21 y 22 de mayo

Los Tigres del Norte – Auditorio Nacional

Si las rolas norteñas te prenden, los hermanos Hernández tienen algunas de las más rifadas y las cantarán en tres conciertos que prometen estar buenazos. Afina la garganta para cantar “Jefe de jefes”, “La puerta negra” y muchas más.

Costo: $238 a $2,006 + cargos

25 y 26 de mayo

Justin Bieber – Foro Sol

El popstar canadiense volverá a la capital mexicana para ver de nuevo a sus fans y presentarles el Justice World Tour. Ve repasando su repertorio desde “Baby” y “One less lonely girl” hasta “Holy” y “Peaches”.

Costo: $380 a $4,180 + cargos

26 de mayo

María José – Auditorio Nacional

Costo: $180 a $1800 + cargos

Ernesto D’Alessio – Teatro Metropólitan

Costo: $358 a $1,198 + cargos

27 de mayo

Porter – Auditorio Nacional

Esta banda es de las más representativas del indie mexicano, y volverá a demostrarlo en este concierto que además será el primero que den en este escenario.

Costo: $360 a $1,800 + cargos

Natalia Lacunza – Lunario del Auditorio Nacional

$480 + argos

Duki – Pepsi Center WTC

Costo: $588 a $1,776 + cargos

El mes terminará con más conciertos imperdibles

27 y 28 de mayo

Banda MS y Eden Muñoz – Arena Ciudad de México

Otra de las agrupaciones de regional que prende durísimo es Banda MS, y vendrá a poner a bailar a les chilangues. Además tendrá de invitado a Eden Muñoz, ex Calibre 50, quien ya anda de solista.

Costo: $565 a $4,248 + cargos

28 de mayo

Interpol – Palacio de los Deportes

Paul Banks y compañía son otros que regresarán este mayo a la capital mexa. Además de tocar rolitas clásicas como “C’mere” y “Obstacle 1”, presentarán otras más recientes como “Toni”, de su próximo disco The other side of make-believe.

Costo: $588 a $2,148 + cargos

Chingadazo de Kung Fu + La La Love You – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $420 + cargos

30 de mayo

LP – Auditorio Nacional

Luego de lo bien que le fue en el Corona Capital, LP volverá para conciertos sola en uno de los escenarios más importantes del país. Prepárense para escuchar más de su disco Churches en vivo.

Costo: $744 a $2,340 + cargos

31 de mayo

Omar Apollo – Auditorio BB

El Desvelado Tour traerá a Omar a la CDMX, y desde ya se anticipa una noche muy emotiva. Y es que cantará las rolas de su recién lanzado disco Ivory, como “En el olvido” que es en español.

Costo: $816 + cargos (pista)

Cannibal Corpse – Circo Volador

Costo: $952 + cargos

Fuera de la CDMX también hay conciertos chidos en mayo

21 y 22 de mayo

Corona Capital Guadalajara – Arena VFG

La edición tapatía de este festival tiene un gran cartel para este año por lo que es uno de los conciertos de mayo que no te debes perder, así que se antoja lanzarse. Estarán The Strokes y Kings of Leon como cabezas de cartel, además de Blondie, The Hives, Death Cab from Cutie, Jake Bugg, Tove Lo, Smash Mouth, entre otrxs.

Costo: $3,332 (Abono general) a $2,025 (general un día) + cargos