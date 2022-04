The Killers llegaron a México con su Imploding the Mirage Tour, y como sabemos que cambian un poco el setlist, ojalá no falten estas rolas.

Desde que se anunció el regreso de The Killers a México, la espera por este reencuentro ha sido eterna para sus fans. Y entre lo que siempre se habla está el setlist. Sí, porque Brandon Flowers y compañía tienen canciones como “Mr. Brightside” o “Somebody told me” que raramente sacan, pero lo demás puede cambiar. Así que acá va nuestra lista de deseos de lo que queremos escuchar en el Imploding the Mirage Tour en la capital mexicana.

Canciones que no siempre canta The Killers, pero esperamos escuchar

1. “Jenny was a friend of mine”

Una de las rolas viejitas pero bonitas de The Killers es esta de su primer disco, Hot Fuss. Esperamos que la toquen por eso, por recordar los comienzos de la banda, y porque aunque nunca fue un sencillo oficial siempre ha sido de las favoritas de les fans.

2. “Glamorous indie rock & roll”

Otra canción de esta banda de Las Vegas que debería estar fija en su setlist es esta. La letra de este himno y los guitarrazos intensos son para encender cualquier noche, y más si es un concierto al aire libre como este en el Foro Sol.

3. “Bones”

Esta rolita lanzada en el 2006 es perfecta para corearla en vivo mientras la dedicas. “Don’t you wanna come with me, don’t you wanna feel my abones on your bones, it’s only natural”. ¿Ya se vieron, chilangues?

4. “Read my mind”

Desde que Brandon, Ronnie y compañía lanzaron este track, a muches fans se les enchinó la piel desde los primeros acordes del sintetizador, ¿se acuerdan? Y cuando la tocan en vivo la sensación se magnifica, algo que queremos y necesitamos volver a vivir.

5. “For reasons unknown”

Aunque esta canción sí fue single del álbum Sam’s Town, The Killers no siempre la incluyen en su setlist. Con una discografía que sigue creciendo es normal, pero ojalá que saga en la CDMX porque es otra para bailar y cantar a todo pulmón.

Más rolas que queremos que The Killers toque en la CDMX

6. Shadowplay”

Lo que hizo el grupo de Las Vegas con esta rola de Joy Division es tan bueno que siempre es un gusto escucharlo en vivo. No siempre está en el setlist, pero le mandamos mensajes telepáticos a Brandon para que se la eche y nos ayude a desahogarnos de tanto encierro con tremenda joya.

7. “Here with me”

Esta rolita está a meses de cumplir una década, sí, ya lleva tanto tiempo en nuestras playlists. Y nos urge escucharla en vivo, pues además se presta para iluminar el Foro Sol con miles de luces de celulares… o si alguien lleva su encendedor.

8. “Miss Atomic bomb”

Para seguir con el mood tranquilo, que siempre es bienvenido en algún segmento de los conciertos, esperamos que The Killers saque este tema. Sería un buen balance entre rolas más movidas y potentes.

9. “The man”

Esta rolita le canta a los hombres que se sienten los que las pueden todas, y musicalmente es todo un boost de energía seas él, ella, elle, ¿cierto? Razón por la que nos vendría bien escucharla en vivo para terminar de salir del mood pandémico.

10. “Just another girl”

The Killers saben hacer canciones que duelen pero están buenas para el desahogo, como esta. Y un concierto es un buen lugar para sacar lo que sea que tengamos atorado por alguien mientras cantamos junto a miles de almas. ¿Qué dices, Brandon?

Para saber cuáles de estas canciones sonarán en el concierto del Imploding the Mirage Tour de The Killers, puedes lanzarte este 29 de abril al Foro Sol. ¿Ya estás afinando la garganta?

