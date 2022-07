El Sr. Bikini se armó un fin de semana lleno de surf, punk, garage y asociados. No te puedes perder esta fiesta en el Alicia

Hubo un tiempo que en la ciudad predominó el surf. Un género musical de playa, palmeras y guitarras con fuzz que se coló entre el asfalto y los foros musicales de esta ciudad. Eso se debió en gran medida a lugares como el Multiforo Alicia, que a pesar de haber anunciado su cierre definitivo este fin de año, nos receta este toquín llamado: “Alicia este no es un adiós…” Más de 12 bandas que tocarán a lo largo de tres días lo mejor de su repertorio. Así será la Sr. Bikini Weekend, como en los viejos tiempos.

El Multiforo Alicia que se ha definido como un espacio cultural –y contracultural– de la ciudad; ha sido fundamental para la escena independiente musical. Su nombre se inspira en la protagonista de la novela de Lewis Carroll. Y su creador, el querido Nacho Alicia lo ha definido a lo largo de sus 27 años de existencia como un “Laboratorio de Culturas Subterráneas”.

En el evento estarán figuras clave para la ola surf que sacudió a la ciudad hace 20 años:

– Yucatán a go-go

– Los Elásticos – que el año pasado festejaron en el Alicia su 18 aniversario–

– Espectro Plasma

– The Cavernarios, que llevan más de 20 años “picando piedra”

También estarán grupos de garage y rockabilly entre ellos Los Magníficos, que ya hasta tienen su propia chela, Los Pegajosos, banda poblana con 21 años de trayectoria. A ellos se suman Los Pardos, Viv and The Sect, Los Frankys, Los Mortum Surfers, Chez Nobody Records, TlaloC, Cocktail Twist y los anfitriones de esta reunión de copetes, camisas de flores y máscaras de luchador: Sr. Bikini.

Surf en la colonia Rockma

Será todo un fin de semana comenzando el viernes 15 de julio para terminar el domingo 17. Si te tocó vivir el auge surfero en el ex D.F. pues este es tu momento, si quieres escuchar surf en vivo, en un lugar mítico de la ciudad es una buena oportunidad también, no olvides llevar tu camisa floreada y tu máscara de luchador.

Cuándo: 15-17 de julio

Cuánto: $150 por día 400 el fin de semana

Dónde: Avenida Cuauhtémoc 91, Cuauhtémoc

