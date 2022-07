Ya hay fecha para el lanzamiento del nuevo álbum del mundial, ¿Será que este año si logras completarlo todo? Que se arme el intercambio

Ya llegó esa época de cada cuatro años en la que lo intentas pero tal vez vuelvas a fallar. Checa cuando y cómo va a salir el Álbum del Mundial Qatar 2022

Quizá creas que no hay mundial sin fútbol… Pero lo cierto es que este evento deportivo no valdría la pena si no fuera porque cada cuatro años llegan las estampas oficiales del torneo. #Qatar2022 no será la excepción y ya hay información sobre la venta del famoso álbum de “estampitas”.

Después de la clasificación de Costa Rica al Mundial de Qatar 2022, quedaron definidas las 32 selecciones que disputarán la copa del mundo. Por ello, Panini informó en un comunicado que, como cada cuatro años, están preparados para animar a la selección; reunirse con amigos y familiares para ver los partidos del mundial y vivir la pasión “en la justa deportiva más importante del orbe”.

Esto quiere decir que están listos para lanzar un álbum más, cuya fecha oficial de lanzamiento será el 7 de septiembre. No solo eso, Panini también indicó que habrá una preventa, la cual se realizará del 1 al 14 de agosto, en esta venta estará incluido “el codiciado álbum de pasta dura”, que es de edición limitada.

¿Ahora sí lograrás completar todo el álbum?

Para esta edición, la colección del álbum del Mundial de Qatar 2022 tendrá 670 estampas de las 32 selecciones nacionales; esta vez también incluirá cartas especiales del trofeo, la mascota y las sedes. Además de la clasificación, los uniformes y todo lo que rodea al mundial, el álbum ha terminado por convertirse en una auténtica tradición.

Todo comenzó cuando Panini, casa editorial de origen italiano fundada en 1961, publicó un álbum de estampas con los seleccionados nacionales de los 24 participantes a la Copa del Mundo México 1970; desde entonces el lanzamiento, búsqueda y colección son parte importante del mundial.

Panini ha prometido informar pronto los puntos de venta oficiales y todo lo que necesitas saber para tener en tus manos la próxima edición del álbum.

