Solomun está preparando una fiesta increíble en el Parque Bicentenario desde el atardecer y hasta que salga el sol en la CDMX. ¿Vamos o qué?

Nobody Is Not Loved es el nuevo álbum que el DJ y productor croata Mladen Coroddo Solomun lanzó después de 11 años. Lo que tiene muy emocionados a sus fans. Si te late el dance, la espera ha valido la pena, pues además del lanzamiento y tras tres años de ausencia; el DJ hará escala en la ciudad para presentarse con una única fecha en el Parque Bicentenario, el próximo viernes 22 de abril.

Solomun es uno de los DJ más celebrados a nivel mundial. La elegancia y la euforia con la que combina Funk, R&B, Soul, Hip hop y disco, definitivamente te hará bailar. La experiencia planeada para esta presentación, combinará elementos audiovisuales y el mejor repertorio de este DJ; quien ha prometido una fiesta llena de baile desde el atardecer hasta el amanecer.

Durante el show podrás escuchar, y sacar tus mejores movimientos, con los tracks de Nobody Is Not Loved, a ellos seguramente se sumarán éxitos de Dance Baby, álbum que fue lanzado en 2009.

Solomun ha logrado posicionar muchas de sus producciones y remixes en el gusto de los amantes del EDM. Su personalidad musical ha cautivado a los fanáticos más clavados del house y al mismo tiempo a los que les gusta la fiesta eterna.

“Espero que la gente disfrute al escucharlo tanto como yo disfruté haciéndolo”. Comentó Solomun en 2021, año que a pesar de la pandemia fue interesante para el artista, que lanzó un nuevo sello discográfico; NINL, además de una serie de sencillos que fueron muy bien recibidos por la crítica y el público.

Solomun en vivo hasta el amanecer

Después de años de arduo trabajo en los que ha ganado reconocimientos como El Remix del año por “Around”(Noir & Haze) en 2011 por Resident Advisor. También fue nombrado DJ del año en 2012 y productor del año por los DJ Awards en Ibiza; además de Mejor DJ internacional por the Cool Awards en Brasil. Si eso no fuera suficiente, actualmente es reconocido como uno de los mejores DJ’s del mundo. Solomun ahora viene a la ciudad a reafirmar ese título, poniendo a bailar a quienes le aguanten el paso hasta el amanecer.

Cuándo: 22 de abril

Cuánto: VIP $2500, General $1000, consigue tus boletos aquí

Dónde: Parque Bicentenario. Avenida 5 de Mayo #290, San Lorenzo Tlaltenango, Miguel Hidalgo

