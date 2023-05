Aunque fue toda una odisea, ¡se logró, bandita chilanga!.. Me les voy al concierto de LuisMi y acá les cuento cómo lo logré.

No sé tú, pero yo… ya tengo boletos para uno de los conciertos de Luis Miguel de su Tour 2023 en la CDMX. Claro que, como buen fan incondicional, estuve más de cinco horas formado en una fila virtual casi infinita y la cual me rompía los nervios sólo de pensar en que mi internet podía fallar. Culpable o no, ¡se logró, banda!

Pero, ¿saben una cosa?, tengo algo que decirles: la odisea para tener uno de los codiciados boletos no empezó este martes 17 de mayo, sino varias semanas atrás, cuando comenzaron los rumores de que Luis Miguel haría una gira por México, Sudamérica y Estados Unidos.

Te podría interesar: ¡De pronto, flash! Luis Miguel anuncia nuevas fechas en CDMX tras agotar boletos

Todo comenzó el 17 abril del 2023. El “Sol de México” había publicado una misteriosa fecha (que después fue el anuncio de su gira) y en la familia inició el plan Entrégate: quién sí “jalaba”, de cuánto era el presupuesto para los boletos y hasta cómo nos íbamos a ir, dependiendo del lugar del concierto.

La odisea para tener uno de los codiciados boletos no empezó este martes 17 de mayo, FOTO: Cuartoscuro

La cosa se puso fría como el viento cuando el primer obstáculo apareció: un conocido banco español cuyo logo es color rojo, ¡vamos, ya todes saben!, el que empieza con S, pues ese tendría la preventa exclusiva de boletos para LuisMi y resulta que de lxs “pudientes” con tarjeta de mi familia tienen todo… excepto Santander.

Tocó preguntar a las amistades si alguien hacía el “paro” para comprarlos o si se podía tramitar la tarjeta de Santander ¡a cinco días de la preventa! No fuimos los únicos. De acuerdo con el banco, las solicitudes para ser tarjetahabiente se duplicaron en todo el país, aunque no revelaron el dato exacto de registros.

La señora Santa Laura, compañera de trabajo de mi hermano Arturo, fue nuestra Bikina, quien preciosa y orgullosa nos prestó su tarjeta. Ahora sólo era tener fe para conseguir los boletos.

La señora Santa Laura fue nuestra Bikina, quien preciosa y orgullosa nos prestó su tarjeta FOTO: Cuartoscuro

Sitio de venta de boletos de Luis Miguel 2023… ¿será que no me amas?

“No sé qué está pasando”, le dije a mi familia el martes 17 de mayo al saber sobre las fallas en la preventa VIP de boletos y que las entradas ¡se habían agotado en sólo unas horas! Pero teníamos esperanza. Mi hermano fue el encargado de entrar a la fila virtual; los demás estábamos “con el Jesús en la boca”, cada quien desde su trabajo.

La preventa inició a las 10 de la mañana. Mi hermano, que se ha hecho un experto en lo de las filas virtuales, entró por dos dispositivos: su celular y por la computadora. En el primero le decía que los boletos se habían agotado a los tres minutos de empezar…estaba que no lo calentaba ni el Sol. Pero en el segundo, logró el lugar nueve mil y tantos.

Estuve más de cinco horas formado en una fila virtual casi infinita FOTO: Especial

Éramos afortunados. En redes sociales reportaron que la fila era de hasta 600 mil personas esperando uno de los poco más de 66 mil asientos de la Arena de la CDMX, si sumamos los de las tres primeras fechas que anunció en el recinto, al que le caben ​​22 mil 300 almas.

El tiempo pasó y no había noticias. Estábamos a punto de dar la media vuelta, pero tras cinco horas de angustiosa espera… mi hermano mandó la bella captura a nuestro chat familiar : “¡Felicidades! Asistirás a Luis Miguel: Tour 2023”, leímos todes y los stickers festejando saturaron nuestros teléfonos.

Al final, Luis Miguel abrió tres fechas más en la Ciudad de México. Pero, contando la gran demanda, muchos no tendrán la suerte de asistir. Espero, lectores, que sean de lxs afortunadxs. ¡Ahora se pueden marchar!

Échale un ojo a estos otros temas:

Memes y largas filas virtuales: Así fue la lucha para comprar boletos de Luis Miguel

Cuando Luis Miguel inauguró la Arena CDMX