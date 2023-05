Cuando Luis Miguel inauguró la Arena CDMX, hace más de una década atrás, también lo hizo con el helipuerto del lugar.

Sí, Luis Miguel inauguró la Arena CDMX hace más de una década; siendo quien dio la patada de la buena suerte al recinto que alberga más de 22 mil espectadores.

Después de que El Sol de México anunciara tres conciertos en la Arena Ciudad de México, recordamos el día en que inauguró dicho recinto ubicado en la alcaldía de Azcapotzalco. Para ser exactos, fue un 25 de febrero de 2012 cuando Luis Miguel ofreció el primer concierto de la Arena, que tuvo como gran atractivo sus pantallas LED; consideradas como las más grandes del mundo.

Más tarde, se presentarían artistas de la talla de New Kids on the Block, Linkin Park, Garbage, Aerosmith, Miley Cyrus, Avril Lavigne, Mago de OZ, Katy Perry, Bruno Mars, entre otros. Aunque fue el artista mexicano quien también se encargó de inaugurar el helipuerto.

Luis Miguel también inauguró el helipuerto de la Arena CDMX.

En cuanto al concierto de Luis Miguel, duró más de dos horas y media, contó con invitados especiales y el boleto más caro costó hasta 3 mil pesos. Aunque el repertorio valió la pena, ya que incluyó sus clásicos éxitos e incluso los que logró cuando era niño. Aplausos por doquier hicieron de este show un rotundo éxito para el recinto y el artista que arrancó su espectáculo con “Te propongo esta noche”.

Ahora, una nueva historia en la carrera de Luis Miguel se escribe. El Sol de México regresa a tierras mexicanas el próximo mes de noviembre y diciembre, como parte de su gira mundial. Será justo la Arena CDMX el recinto seleccionado para ofrecer tres conciertos en total.