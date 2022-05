Samantha Sánchez no sólo ha conquistado el mundo de YouTube también está lista para ser tu cantante favorita del verano.

Por: Editorial M&E

Samantha Sánchez celebra y práctica la diversidad musical. Comenzó realizando covers que difundió en sus redes sociales, las cuales han sido claves para su éxito; sobre todo su canal de YouTube donde cuenta con más de medio millón de seguidores, mientras que en TikTok cuenta con más de 700 mil.

Hablamos con ella, sobre su propuesta musical y su nuevo single, que, aunque mantuvo el nombre en secreto, nos dio algunas pistas y ha prometido que será la canción del verano.

#EntrevistaChilango x Samantha Sánchez

Chilango: El pop es un género muy popular, muy saturado y con estilos muy similares, ¿qué es lo que tú le aportas?

Samantha Sánchez: Estamos en una etapa en la que lxs artistas jugamos con diferentes géneros. Desde que empecé mi carrera ha sido muy natural para mí jugar con diferentes sonidos; así ha sido mi forma de aprender y seguir conociendo mi voz, mi sonido. Al pop le traigo nuevas propuestas.

CH: Cuéntame de ellas…

Samantha Sánchez: “Bad Kiss” es mi último sencillo y fue un punk rock. Antes de ello ya había metido instrumentos cercanos al rock, ha sido súper divertido… pero, la próxima canción que se viene será completamente diferente y con eso podré proponer algo nuevo. Tiene todo ese summer feeling, me voy a Colombia a grabar el video, estoy muy emocionada porque nunca he ido a Medellín ¡va a ser la canción del verano!

CH: Eso también es algo que se menciona en el pop con muchísima frecuencia, ¿en qué será diferente tu canción veraniega?

Samantha Sánchez: Creo que tiene su spice, la hice para que lo pasen bien, para que la disfruten. Nunca queriendo competir con otras canciones; espero que se metan en el sonido. Quiero dar una buena experiencia, lejos de estos problemas actuales, la música es para desconectar, pasarla bien y perder el control.

CH: ¿Qué opinas de que los géneros se están desdibujando y ahora hay mayor libertad para pasar de uno a otro?

Samantha Sánchez: Cuando empecé me decían: ¿y tú qué haces? Pues, ¡probando géneros!, no por ser una artista pop, debo quedarme ahí y todos los días sonar así. No entiendo porque debería meterme en una caja, seguir ahí y nunca ir más allá de eso. ¿Tú crees que los Beatles decidieron encasillarse en un género? Mi artista favorita es Rosalía, me vuela la cabeza que va más allá del flamenco: hay que tener un poco de todo.

“No podía escuchar mi propia música”

CH: ¿Cuál es tu canción favorita de tu repertorio?

Samantha Sánchez: ¡La que se viene! (risas) Cada canción es especial para mí, pero con esta, es la primera vez que estuve trabajando sola en el estudio, escribiendo y haciendo melodía. Iba con presión, pero conecté muy bien con el productor y el resultado me gustó muchísimo. Al principio no podía ni escuchar mi propia música, me sentía muy vulnerable, esta canción la disfruto mucho, la escucho, la pongo y la pongo.

CH: ¿Lxs youtubers que se dedican a la música son muy criticadxs, cómo te ha ido con eso?

Samantha Sánchez: No entiendo por qué la gente quiere limitar a youtubers e influencers, es mucho trabajo. Se ve fácil pero me costó mucho, son horas de no dormir, estar editando, son muchas cosas. La mejor respuesta es callar bocas, hacer lo que tienes que hacer.

CH: Para cerrar, ¿qué esperas de tu carrera musical?

Samantha Sánchez: Quiero conectar con las personas, darles una buena experiencia, cantar con todo el amor del mundo y vivir el momento.

Frida Kahlo tendrá pronto su propia bioserie