Llevar una relación de confianza con mamá aumenta las posibilidades para encontrar un regalo perfecto checa estas opciones para mamás modernas

Tu mamá siempre te va a decir que no le importa lo que le regales, pero la verdad es que como a todxs, sí le importa y mucho. Esta fecha es una buena oportunidad no solo para mostrar agradecimiento sino para hacerle saber que recuerdas que más allá de su rol de ama y jefa del hogar; es una persona con intereses, pasatiempos y con tantas ganas de divertirse como tú. Es por eso que hicimos una lista de regalos cool asesorado por mamás modernas para que no llegues con una plancha, no te pases…

1. Un brunch

Tu mamá te preparó desayuno, almuerzo, comida y cena durante mucho tiempo; es más seguro te sigue consintiendo cada que puede. Así que es tiempo de que te rifes un bruchazo con todo y mimosa.

Recuerda que, brunch que se considere decente incluye: café, fruta; mimosa –con champaña o prosecco— plato fuerte que puede ser quiché, huevos al gusto, un sándwich o bagel y para que no haya queja: uno o más postres que pueden ser pasteles, croissants. De hecho, hay un tik tok que lo explica, así que, si no sabes por dónde empezar puedes guiarte ahí; también puedes optar por llevarla a su restaurante favorito.

2. Juguetes sexuales

Mamá también quiere disfrutar, probar nuevas experiencias y placeres. Si no fuera así, ni siquiera estaríamos aquí. Hay succionadores de clítoris, vibradores, bolas chinas; anillos vibradores, Kits de BDSM pa’ que saque la dominatrix que lleva dentro, también puedes darle dados de retos pa’ que juegue con su pareja. Si crees que podrías incomodarla, pues no hay necesidad de darle un juguete hay velas y aceites para masaje que le ayudarán a relajarse.

3. CBD y cosmética cannábica

Mamás y estrés son un combo muy común; a menudo tienen que balancear trabajo, tareas del hogar, cuidados a sus peques o familiares; todo con poca o nula ayuda. Además de considerar darle una mano, puedes obsequiarle CBD, que le será útil para relajarse, dormir mejor, manejo de estrés y ansiedad.

Recuerda que el Cannabidiol fue aprobado por la COFEPRIS y puedes comprarlo sin mayor problema. Ahora que si tu mami disfruta de cuidarse y ponerse guapa, la cosmética cannábica es una buena opción: cremas, sueros, aceites faciales y corporales, además de exfoliantes, champú, mascarillas y maquillaje, puedes checar y comprar productos en Chicks vs Stigma y Jardín Suculento, seguro encuentras algo que le guste.

4. Una sesión de spa o arreglo personal

Una tuneada no le cae mal a nadie: muchas veces mamá está tan cansada y ocupada que no tiene tiempo de arreglarse como ella quisiera: hazle una cita, o llévala a una sesión de spa a que le den un masajito y le hagan algún tratamiento facial. También puedes sorprenderla con un cambio de look que incluya corte, aplicación de color y algún tratamiento para su melena. Verás que saldrá más renovada y empoderada de lo que ya es.

5. Tiempo a solas un fin de semana solas

Esto es algo que piden y necesitan: la maternidad está llena de alegrías, pero también llena de retos y es normal que las jefas quieran alejarse y estar una horas, o un fin de semana a solas, sin interrupciones y haciendo lo que se les pegue la gana. Así que darle su espacio, dejarle la casa sola un rato, regalarle un fin de semana en uno de sus lugares favoritos es algo que va agradecer. Este regalo le gustará tanto, que seguro lo pedirá más de una vez al año.

Sea como sea, no olviden festejar a sus mamás: ¡Feliz 10 de mayo!

