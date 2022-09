Entérate de quién es, por qué tanto furor y qué anda haciendo en la colonia Roma el ícono del pop, Dua Lipa.

Dua Lipa aterrizó en tierra mexa para presentarse en el Foro Sol con su Future Nostalgia Tour, y la banda chilanga enloqueció con su llegada. Si eres de aquellxs que no entiende por qué tantos posts, memes y relajo del bueno en torno a esta cantante británica, tranqui, aquí te va todo lo que debes saber al respecto.

De “New Rules” a “Levitating“

A su corta edad, su poderosa voz llamó la atención de un público joven internacional que se identificó con canciones como “IDGAF” y “New Rules” de su álbum epónimo Dua Lipa (2017), ganador del BRIT Award. Más adelante llega “One Kiss” (2018), producto de una colaboración con Calvin Harris; éste ha sido el tema de una intérprete femenina con más tiempo en el número uno.

En 2019, ganó un Grammy a Mejor Nueva Arista y a mejor canción de Dance con el tema “Electricity”. En 2020, su álbum Future Nostalgia fue muy bien recibido a nivel mundial, destacando éxitos como “Don´t Start Now”, “Break My Heart” y “Levitating”.

Dua Lipa como ícono de la moda

No tardó mucho para que la cantante de origen albanés se posicionara como una de las artistas más influyentes del pop en inglés, llamando la atención no solo por sus pegajosos temas, sino también por su impecable estilo y distintos looks atrevidos. Es por esta razón que incluso algunos de sus fans la han llamado la Cher de la Gen Z.

La inglesa ha sido una de las consentidas de las redes sociales, imponiendo tendencia y cautivando a todxs con sus distintos looks, los cuales varían desde algo muy clásico y sencillo, hasta statement pieces que la han convertido en un ícono de la moda.

Su paso por Chilangolandia

Con su llegada a la capital, Dua Lipa se ha apoderado de nuestras calles, convirtiéndose rápidamente en tendencia. Desde el primer instante en el que la cantante llegó a México, sus fans se han encargado de seguirle el paso por distintas partes de la ciudad.

Las redes no tardaron en averiguar que Dua se encontraba en Roma Norte comiendo mariscos en el restaurante Contramar, junto al diseñador de moda francés Jacquemus. Al correr la noticia, la banda chilanga se lanzó al lugar con rapidez, esperando poder tomarse una foto o tan solo ver de cerca a la británica.

A través de su cuenta de Instagram, Lipa dio a conocer que en estos días visitó la Casa Azul de Frida Kahlo en Coyoacán, así como el Nido de Quetzalcóatl, un conjunto arquitectónico ubicado en el Estado de México.

Otro de los spots que conoció la artista inglesa fue Goodbyefolk, una boutique de ropa vintage que llamó la atención de la cantante. Dua también fue a cenar a Máximo Bistrot en la colonia Roma, y a su salida se encontró con algunos de los fans que la esperaban afuera.

Dua Lipa saliendo del Restaurante Maximo Bistrot, México. pic.twitter.com/8t16kWHoSp — Dua Lipa México (@dualipamexico) September 20, 2022

Finalmente, asistió a un concierto del cantautor español Guitarricadelafuente, en donde se le vio bailando y riendo.

Dua Lipa ayer en el concierto de Guitarricadelafuente en CDMX.pic.twitter.com/s9j6xAp2yl — Dua Lipa México (@dualipamexico) September 21, 2022

Future Nostalgia Tour en México

Su estadía en la Cd. de México terminará este 21 de septiembre con el Future Nostalgia Tour en el Foro Sol.

En redes, los fans han manifestado su emoción por ver en vivo a la intérprete de ‘Potion’, lo que ha dado lugar a memes acerca de la coincidencia de su llegada con el temblor del pasado 19 de septiembre y a fotitos presumiendo los bellos Dr. Simi que le han personalizado.

Estos son algunos Dr. Simi para el concierto de Dua Lipa el día de hoy! pic.twitter.com/Zc8amSPYDM — Dua Lipa México (@dualipamexico) September 21, 2022

Sin duda, Dua Lipa ha sido una estrella con la cual la Gen Z se ha identificado debido a su original estilo, su carácter extrovertido y su cercanía con sus fans.

En su visita a la capital, la cantante saludó, se tomó fotos, firmó autógrafos y se mostró agradecida con el público mexicano. El cariño que le ha demostrado a lxs chilangxs y a nuestra ciudad, solo nos hace querer gritar con mucha fuerza “¡Dua, hermana, ya eres mexicana!”.