Los ya clásicos peluches del Dr. Simi aparecieron en el concierto de Rosalía y no fue uno, sino 3. ¿Pero de dónde viene la tradición?

¡Lo volvieron a hacer! Para no perder la costumbre, los fanáticos le dieron una cálida bienvenida a Rosalía durante su concierto en la Ciudad de México, la noche de este domingo 14 de agosto, y no fue un ramo de flores o carteles demostrado apoyo los que se hicieron notar en su presentación, sino unos peculiares peluches que están causando sensación.

Así es, se trata de los peluches del Dr. Simi y una vez más hicieron de las suyas, ahora durante el ​​’Motomami World Tour‘ en el Auditorio Nacional. Pues muy a su estilo, los fans le dieron una muestra de cariño a la cantante española.

Lluvia de ‘MotoSimis‘ en concierto de Rosalía

Aunque fue completamente diferente la situación que la ocurrida con Lady Gaga hace unos días, ya que esta vez no fue un Simi peluche, sino tres los que llegaron hasta el escenario y sorprendieron a la intérprete de Bizcochito.

En redes sociales circulan las fotos y videos del momento exacto en que cae el primer peluche junto a Rosalía, quien de inmediato lo levanta y decide tomarse una selfie con él, pero no tarda en volar otro Dr. Simi que cayó a sus pies y casi lo pisa, sin embargo, lo recoge para volver a retratarse con este recuerdo de su público, al tiempo que todos en el Coloso de Reforma gritan de emoción.

“Mi teoría es que México es muy Motomami“, dice Rosalía cuando de repente cae el tercer peluche y no duda en alzarlo para mostrarlo a la cámara.

La presencia de los Simi peluches no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales, resaltando que esta fue una gran sorpresa que Rosalía se llevó en su primera vez en México, entre otras reacciones de los cibernautas.

¿Aventarán peluches en Guadalajara y Nuevo León?

Lo que también esperan es que los peluches de este representante de Farmacias del Ahorro siga haciendo de la suyas ahora que la Motomami cumpla con sus siguientes presentaciones por el país: el 17 de agosto en el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco; y el 19 de este mismo mes en el Auditorio Citibanamex en Monterrey, Nuevo León.

Por lo que se espera que no solo sean 3, sino que se duplique en cada concierto el número de Simis en el escenario junto a Rosalía.

Así nació la tradición de los peluches del Dr. Simi

Y es que este emblemático peluche se ha convertido en todo un ‘clásico’ en cada concierto de los cantantes internacionales en México y en otras partes del mundo; algunos ya lo bautizaron como la ‘tradición de los peluches del Dr. Simi’ que ha llamado la atención de los artistas.

Cuenta la leyenda que esto surgió durante el Corona Capital 2021 en la presentación de Aurora Aksnes, cuando un fan lanzó un peluche del Dr. Simi que supuestamente le había regalado su ex, entonces la cantante lo presumió ante los asistentes y lo abrazó.

Después de esto comenzó la tradición y ahora se hace para que los artistas se den cuenta que hay fans mexicanos en sus conciertos, en caso de que la presentación sea en otro país. Mientras que en México es para darle un buen recibimiento al cantante y que se lo lleve como un recuerdo muy a nuestro estilo como pasó también con Maroon 5, The Strokes, The Killers, Gorillaz, Chvrches, Mac DeMarco, King Gizzard & The Lizard Wizard, Los Tigres del Norte e Interpol.

Metaleros piden no aventar Simi peluches en concierto de Rammstein

Que, por cierto, no todos están de acuerdo con esta tradición, pues si bien algunos la han tomado con emoción, otros no quieren que esto se detenga.

Sobre todo por el incidente con Lady Gaga en Canadá, cuando un peluche del Dr. Simi la golpeó en la cara. Aunque después de esto todo marchó bien, lo cierto es que los fans mexicanos de la cantante de Bad Romance creen que después de ese trancazo no va a querer venir al país Azteca.

Por tal motivo, los seguidores de la banda alemana Rammstein hicieron un llamado atento en redes sociales para pedir que el próximo 1, 2 y 4 de octubre, cuando la agrupación regresará a México como parte de su Stadium Tour en el Foro Sol, no avienten los típicos peluches.

Algo que ha desatado burlas, pues los metaleros quieren que todo salga perfecto, ya que la banda grabará algunas tomas que incluirán para la edición especial de un DVD.