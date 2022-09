Pues ahora si que el famosísimo 'rocktubre' se viene con Tokio, checa nomás todos los conciertos de octubre en la CDMX. ¿A cuáles vas a ir?

Fiel a su apodo “rocktubre”, octubre viene con hartos conciertos de este género musical a la CDMX, pero también hay para otros gustos. Checa la lista.

La lista de conciertos para octubre en la CDMX está intensa ¡y lo que le sigue! Checa todo lo que te espera, pues si eres melómanx que gusta de ir a todos los que se pueda, vas a andar bien ocupadx y gastadx este mes.

Los conciertos de octubre en CDMX traen de todo para todxs

1 de octubre

Camilo VII – Palacio de los Deportes

Esta banda de rock es de las que abre los muchos conciertos que habrá en octubre en la CDMX. Ahora se presentará con su Gira Ecos 2022.

Costo: $360-$1,920

Sin Bandera – Arena CDMX

Si prefieres el romanticismo, este dueto ya legendario de baladas en español viene con su larga lista de éxitos. Solx o acompañadx, no podrás evitar suspirar.

Costo: $377-$2,322

Hollie Cook – Frontón México

Costo: $550-$680 + cargos

Cuarteto de Nos – Teatro Metropólitan

Costo: $720-$1,800 + cargos

Vetusta Morla – Pepsi Center WTC

Costo: $660-$1,440 + cargos

2 de octubre

Los Estrambóticos – Pepsi Center WTC

Costo: $420-$1,500 + cargos

1, 2 y 4 de octubre – Foro Sol

Rammstein

Esta banda alemana trae su metal con su Amerika Stadium Tour. Espera hits, rolas de su nuevo disco Zeit, y un espectáculo imperdible.

Costo: $2,736

Casi no hay día sin conciertos durante octubre en CDMX, ¿estás listx?

4 de octubre

Porcupine Tree – Pepsi Center WTC

Costo: $948-$1,536 + cargos

Wet Leg – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $828 + cargos

6 de octubre

Bomba Estéreo – Pepsi Center WTC

La banda colombiana regresa a la CDMX para dar uno de esos conciertos de octubre que se antojan. ¿Listx para lanzarte a su Deja World Tour?

Costo: $538 – $1,380

Rozalén – Teatro Metropólitan

Costo: $480-$2,040 + cargos



Emir Kusturica & The Non Smoking Orchestra – Pabellón del Palacio de los Deportes

Costo: $540 + cargos

7 de octubre

Obituary – Circo Volador

Costo: $840 + cargos

Miguel Ríos & The Black Betty Trio – Auditorio Nacional

La leyenda del rock ibérico vuelve a la capital mexicana. Esta vez presentará la nueva versión de su clásico “Santa Lucía” con mariachi.

Costo: $420-$2,760 + cargos

8 de octubre

Raphael – Auditorio Nacional

El Divo de Linares viene con su gira que celebra sus 60 años de carrera. Se avecinan altas dosis de nostalgia y una gran lista de clásicos de la música hispanoparlante.

Costo: $600 – $2,760

Travis – Velódromo Olímpico

Su disco The Invisible Band cumple 20 años, y lo celebran con gira. Se esperan rolas como “Sing” y “Flowers in the window”, además de otros clásicos.

Costo: $1,199 – $1,774

Scorpions Hits Symphonic Experience – Teatro Metropólitan

Costo: $252-$1,200 + cargos

Taburete – Lunario

Costo: $480 + cargos

Lagos – Auditorio BB

Costo: $696-$864 + cargos

Octubre tendrá el poder de Jack White y el de Lorde en CDMX

9 de octubre

Jack White y Cat Power – Pepsi Center WTC

El ex White Stripes tocará sus discos más recientes Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive. Su invitada Cat Power brindará su sensibilidad e intensidad.

Costo: $816 – $2,160

Benee – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $924 + cargos

Trueno – Pabellón del Palacio de los Deportes

Costo: $612-$936 + cargos

10 de octubre

Polo y Pan – Auditorio BB

Costo: $816-$1,536 + cargos

Yungblud – Pabellón del Palacio de los Deportes

Este cantante británico vendrá a presentar en vivo su tercer disco de estudio, homónimo. Y también para llenar de su energía a sus fans.

Costo: $900 + cargos

11 y 12 de octubre

Lorde – Pepsi Center WTC

La cantautora neozelandesa es parte de los conciertos de octubre en CDMX. ¿Listx para cantar rolitas como “Royals” o “Solar power”?

Costo: $720 – $1,920

11 y 13 de octubre

Napoleón – Auditorio Nacional

Su gira del adiós se sigue prolongando, y tiene nuevas fechas para el público chilango que ama sus clásicos como “Ella se llamaba Martha” y “Eres”.

Costo: $300-$2,640 + cargos

12 de octubre

Mocedades – Auditorio Nacional

Costo: $360 – $1,620

Khalid – Arena CDMX

Con 24 años de edad y una carrera de poco más de cinco años, este cantante de Texas es conocido como “prodigio del pop”. Checa por qué en este concierto.

Costo: $314-$2,510

BABADNOTGOOD – Auditorio BB

Costo: $936-$1,440 + cargos

Roger Waters y más conciertos en la CDMX durante octubre

13 de octubre

Nonpalidece – Foro Cultural Hilvana

Costo: $500 + cargos

Marissa Mur – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $540-$780 + cargos

14 de octubre

AirBag – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $660 + cargos

Aitana – Teatro Metropólitan

Costo: $588-$1,548 + cargos

14 y 15 de octubre

Roger Waters – Palacio de los Deportes

Los clásicos de Pink Floyd sonarán en el espectáculo This Is Not A Drill. Será una experiencia audiovisual en la que el músico quiere presentar el rock & roll de una manera más interesante.

Costo: $780 – $2,280

14 y 18 de octubre

Love of Lesbian – Auditorio Nacional

Costo: $420-$2,160 + cargos

15 de octubre

Gepe – Auditorio BB

¿Más conciertos chidos en octubre en CDMX? El chileno prepara una noche muy completa llena de éxitos, temas nuevos, y no faltará su cover a “Las flores”, de Café Tacvba.

Costo: $420 – $600

Pat Metheny – Teatro Metropólitan

Costo: $606-$2,232 + cargos

Sepultura – Circo Volador

Costo: $952-$1,120

Los de Abajo – Deportivo Vivanco

Costo: $150 + cargos

Nostalgia, neo soul y K-pop en los conciertos de octubre

15 y 23 de octubre

Danny Ocean – Auditorio Nacional

Costo: $240-$1,560 + cargos

16 de octubre

Ángeles Negros – Teatro Metropólitan

Costo: $300 – $1,320

Verivery – Lunario del Auditorio Nacional

El K-pop no podía faltar entre los conciertos de octubre en la CDMX, y será representado por esta boyband.

Costo: $1,680-$4,80 + cargos

17 de octubre

Jungle – Palacio de los Deportes

Neo soul de primera calidad es lo que se escuchará esta noche en la capital mexicana, con el grupo británico. Josh y Tom vienen con todo, ¿tú ya está listx?

Costo: $576 – $1,440

18 de octubre

Phoenix – Pepsi Center WTC

Costo: $1,416

Stick Men – Auditorio BB

Costo: $1,080 + cargos

19 de octubre

Vanessa Martín – Teatro Metropólitan

Costo: $360-$1,800 + cargos

Leyendas del rock británico y estadounidense nos visitarán en octubre

19 y 20 de octubre

Ringo Starr and His All Starr Band – Auditorio Nacional

El baterista vendrá a tocar su catálogo y uno que otro clásico de Los Beatles. Traerá a su banda de leyendas como Steve Luthaker (Toto) y Colin Hay (Met At Work).

Costo: $571 – $4,225

20 de octubre

Jessie Ware – Auditorio BB

Costo: $696-$1,440 + cargos

Leiva – Teatro Metropólitan

Costo: $360-$1,560 + cargos

21 de octubre

Guns N’ Roses – Estadio Ciudad de los Deportes

La banda de Axl Rose tiene miles de fieles fans chilangxs que siempre acuden a su llamado, así que está de vuelta. ¿Listx para ir a rockear con su potencia?

Costo: $794 – $4,589

Joan Manuel Serrat – Zócalo de la CDMX

El artista barcelonés ofrecerá un concierto que será memorable, entre su repertorio lleno de clásicos de toda la vida y el lugar donde cantará.

Costo: gratuito

Dorian – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $480-$1,200

David Garrett – Arena CDMX

Costo: $1,018-$2,606

Bohemia 70 Mane de la Parra, Samo y Sandoval – El Cantoral

Costo: $480-$960 + cargos

21 y 22 de octubre

Ha-Ash – Auditorio Nacional

Las hermanas mexico-americanas vuelven a CDMX en octubre para dos conciertos, ahora con su Mi Salida Contigo Tour y muchas canciones dedicables.

Costo: $300 – $1,800

22 de octubre

Nightwish – Palacio de los Deportes

Para una buena dosis de metal sinfónico finlandés, esta banda se pinta sola, como podrás verlo en su concierto.

Costo: $1,056-$1,656

Claptone presents: Masquerade – Parque Bicenenario

Costo: $1,150-$3,000 + cargos

Sarah Brightman – Arena CDMX

Costo: $628-$18,410

Octubre tendrá conciertos de pop mexicano y rock italiano en CDMX

22 y 23 de octubre

Lany – Auditorio BB

Costo: $624-$1,056 + cargos

25 y 26 de octubre

OV7 – Auditorio Nacional

El tour por sus 30 años de carrera sigue, y como sus fans piden más, se agregaron fechas para cantar más “Shabadabada” y “Calendario de amor”.

Costo: $180 – $3,000

26 de octubre

Bring Me The Horizon – Palacio de los Deportes

Costo: $729-$1,548 + cargos

Rayden – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $420 + cargos

Måneskin – Pepsi Center WTC

Este grupo es la sensación italiana del rock actualmente, y ahora tendrás chance de ver su potencia en vivo en este concierto.

Costo: $576-$1,176 + cargos

27 de octubre

El Consorcio y Guadalupe Pineda – Auditorio Nacional

Costo: $360-$2,520 + cargos

Kase.O – Pepsi Center WTC

Costo: $660-$1,200 + cargos

Los Rumberos – Teatro Metropólitan

Costo: $300-$1,056 + cagos

Ruzzi – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $756 + cargos

Cierra octubre con conciertos especiales como el de Maldita Vecindad

28 de octubre

Khrungbin – Pepsi Center WTC

Costo: $624-$1,440 + cargos

Gipsy Kings – Hotel Fiesta Americana Reforma

Costo: $2,490-2,990 + cargos

29 de octubre

Maldita Vecindad – Arena CDMX

La banda tiene preparado un escenario que conjugará música y tradición en el espectáculo Día de Muertos en la Vecindad. Van a recordar a quienes se adelantaron (como su compañero Sax) con rolas ya impregnadas en el ADN de lxs chilangxs.

Costo: $440 – $1,249

Metronomy – Pepsi Center WTC

Si la música electrónica es tu hit, este grupo británico vendrá a tocar su beats y rolas del disco Small world para que bailes sin parar.

Costo: $576 – $2,016

LNGSHT – Auditorio BB

Costo: $500 + cargos

30 de octubre

Chucho Rivas – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $576-$744 + cargos

Black Coffee – Hipódromo de las Américas

Costo: $1,656-$3,336 + cargos