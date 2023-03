Acá te va un listononón de todos los conciertos que habrá a lo largo de abril en nuestra hermosa CDMX. ¿A cuáles vas a ir?



Abril llega con una lista enorme de conciertos en la CDMX para prácticamente todos los gustos, así que ve pensando a cuáles te vas a lanzar.

Los conciertos no paran en la CDMX, y al contrario hay cada vez más, como lo demuestra la cartelera del mes de abril. Así que si te gusta escuchar música en vivo, prepárate para buenas dosis de rock, pop, K-pop, jazz, salsa, y más.

The Killers abre los conciertos de abril en CDMX

1 de abril

The Killers – Palacio de los Deportes

Brandon Flowers y compañía regresan a la capital mexicana por si no los viste el año pasado, o por si quieres repetir y rockear más con ellos.

Costo: $696 – $3,216

The Killers: 10 canciones que queremos escuchar y corear en su concierto de la CDMX

David Zahan y Diego Morán – La Maraka

Costo: $600 – $1,560

Lirika Inverza – Circo Volador

Costo: $224 – $560

Josafat Espinosa – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $240 – $1,200

Recordando a Botellita de Jerez – Foro Cultural Hilvana

Para nostálgicos, el homenaje a esta banda mexa con el Mastuerzo, Santiago Ojeda y más.

Costo: $250

1 y 2 de abril

Carlos Rivera – Auditorio Nacional

Costo: $420 – $4,800

Festival Ceremonia – Parque Bicentenario

En esta edición, el primer día se presentarán Travis Scott, Moderat, Tokischa, Junior H, entre otros. El segundo podrás ver a Rosalía, M.I.A, Jamie XX, Julieta Venegas, y muchos más. Si quieres más info, checa su sitio oficial.

Costo: individual general $2,880, abono general 2 días $3,720

Festival Ceremonia celebrará 10 años con Travis Scott, Julieta Venegas, M.I.A. y más

4 de abril

TesseracT – Foro Indie Rocks!

Costo: $830

6 de abril

Wet Baes – Foro Indie Rocks!

Costo: $300

7 de abril

Drugdealer – Foro Indie Rocks!

Costo: $420 – $850

8 de abril

Eluveitie – Circo Volador

Costo: $748 – $863

The Mauskovic Dance Band, Tropa Mágica, Scorpio 69 – Foro Indie Rocks!

Costo: $450

11 de abril

Sonata Arctica – Auditorio BB

Costo: $576 – $1,104

Wet Leg – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $828

13 de abril

Fonseca – Auditorio Nacional

Costo: $264 – $2,640

Boris Brejcha – Palacio de los Deportes

Costo: $696 – $2,976

Jazz, EDM, rock británico y más en los conciertos de abril

14 de abril

Liverpool Legends: The Complete Beatles Experience – Auditorio Nacional

Costo: $480 – $1,920

Sofi Tukker – Pepsi Center WTC

Este dúo de EDM volverá para ponerte a bailar con rolitas como “Best friend” y “Purple hat”.

Costo: $624- $1,620

Odin Parada – Foro Indie Rocks!

Costo: $500

15 y 16 de abril

Festival de Jazz de Polanco XVI Edición – Teatro Ángela Peralta

Este año se presentarán músicos de México, Cuba, Brasil, Francia, Irlanda y Estados Unidos, como Lucía Gutiérrez Rebolloso y Adrien Brandeis. Además de un homenaje a Joao Henrique.

Costo: $400 – $600

15 y 18 de abril

Aurora – Pepsi Center WTC

La cantante noruega vendrá con disco más reciente, All the gods we can touch, canciones de art pop y su voz dulce y melodiosa voz.

Costo: $480 – $1,680

15 de abril

Caló y Amistades Peligrosas – La Maraka

Costo: $840 – $1,800

Anabanta – Circo Volador

Costo: preventa $448, general $560

16 de abril

Dread Mar I – Pepsi Center WTC

Costo: $960 – $1,200

OnlyOneOf – Frontón México

Si buscas algo de K-pop, esta boyband formada en 2019 viene a mostrarte de qué está hecha y por qué le gusta a la chaviza latina.

Costo: $800 – $2,400

De los conciertos más esperados en CDMX, son los de Placebo

16 y 17 de abril

Placebo, Lunario del Auditorio Nacional y Palacio de los Deportes

La banda británica tiene un fandom tan fiel y numeroso en México que dará dos presentaciones en dos lugares diferentes, ¿te vas a lanzar a las dos?

Costo: $1,296, y $624 – $1,908

Placebo: De la A a la Z

19 de abril

The Real Antonios – Foro Indie Rocks!

Costo: $500 – $600

20 de abril

Majo Aguilar – Lunario del Auditorio Nacional

La integrante de la Dinastía Aguilar dará un concierto con los temas ranchero-pop de su disco Se canta con el corazón.

Costo: $720

21 de abril

Monolink – Auditorio BB

Costo: $840 – $1,560

Ryan Castro – Velódromo Olímpico

Costo: $739 – $1,774

Vendredi Sur Mer – Foro Indie Rocks!

Costo: $580 – $1,050

Tiempo de Armonizar – El Cantoral

Concierto con los vozarrones de Ramón Vargas, Fernando de la Mora y Leticia de Altamirano.

Costo: $600 – $2,400

Festivales y conciertos que llegarán a CDMX en abril

21 y 22 de abril

Kim Loaiza y JD Pantoja – Palacio de los Deportes

Costo: $624 – $3,096

21 y 23 de abril

Orquesta Sinfónica Nacional – Palacio de Bellas Artes

Temporada I. Programa 10. Dir. Ludwig Carrasco.

Costo: $96 – 216

22 de abril

Saurom – Arena CDMX

Costo: $440 – $1,506

Pablo López – Teatro Metropólitan

El cantautor español volverá a la capital mexicana con su dosis de sensibilidad y letras que calan hondo, así que si te gusta el pop no faltes.

Costo: $510 – $1,320

Son Rompe Pera – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $444

Radwimps – Pabellón del Palacio de los Deportes

Costo: $816

Rockin1000 – Foro Sol

Costo: $720 – $2,640

Remind GNP 2023 – Parque Bicentenario

Si quieres otro festival en la CDMX, en los conciertos de abril encontrarás este con bandas y cantantes de larga trayectoria. Tocarán: Revisiting Creedence, Kool & The Gang, Beto Cuevas, La Gusana Ciega y Gipsy Kings.

Costo: general $2,160 – $2,760, VIP $4,320 – $5,520

$2,160 – $4,320 según TM

23 de abril

Yesenia Then – Teatro Metropólitan

Costo: $420 – $900

Inner Wave – Foro Indie Rocks!

Costo: preventa $420, general $550 – $800

Lord Of The Lost – Circo Volador

Costo: $1,008

Este mes por fin serán los conciertos del grupo de Kpop BLACKPINK

26 de abril

Saxon – Teatro Metropólitan

Costo: $480 – $2,160

The Raveonettes – Foro Indie Rocks!

El dúo danés de indie pop pisará suelo chilango en abril para dar un concierto en el que repasará su discografía desde el 2003 a la fecha.

Costo: $650 – $950

26 y 27 de abril

BLACKPINK – Foro Sol

Uno de los grupos de K-pop más esperados de 2023 en CDMX llega en abril con dos conciertos. Son las actuales reinas de este género, así que no se lo pierdan.

Costo: $1,020 – $35,400

Les Luthiers – Auditorio Nacional

Costo: $600 – $3,600

27 de abril

Nothing – Foro Indie Rocks!

Costo: $600 preventa, general $700

Joseph Amado y Frankie Ruiz Jr – Mambo Café Insurgentes

Costo: $480 – $720

Cynic + Beyond Creation – Circo Volador

Costo: $1,064

28 de abril

Rod Stewart – Palacio de los Deportes

El legendario cantante británico volverá a México luego de varios años, para una noche llena de nostalgia con sus rolas ya clásicas que ha lanzado a lo largo de más de cinco décadas.

Costo: $837.50 – $5,157.50

Este mes habrá concierto de soul, reggaeton, rock en español

Joss Stone – Pepsi Center WTC

Esta será una noche especial para celebrar los 20 años de su disco debut The Soul Sessions, que incluye “Fell in love with a boy”, celebrado cover a The White Stripes.

Costo: $1,140 – 1,800

Alexis & Fido + Noriel – Centro de Convenciones Tlatelolco

Costo: $500 – $2,000

Tove Lo – Auditorio BB

Costo: $720.00 – $1,320

28 y 29 de abril

Ely Guerra, Aterciopelados y Rubén Albarrán – La Maraka

Estos conciertos de abril en CDMX presentarán una combinación única e imperdible para amantes del rock en español. Su invitado especial será Chetes.

Costo: $840 – $3,240

29 de abril

ZAZ – Auditorio BB

Si buscas jazz y chanson francesa, esta cantante viene con su propuesta y voz muy especial.

Costo: $900 – $1,200

Pim Pau – Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $180 – $600

Eladio Carrión – Pepsi Center WTC

Costo: $600 – $2,520

Estela Nuñez con Mariachi – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $900 – $2,400

Celebra a tu niño interior en estos conciertos de abril en CDMX

29 y 30 de abril

OV7 – Auditorio Nacional

Este grupo de pop sigue rompiéndola con tu Gira Treinta Años, y ahora tiene dos fechas más en el recinto de Reforma, para seguir recordando su trayectoria.

Costo: $180 – $3,000

30 de abril

Monte Casino – Foro Indie Rocks!

Costo: preventa $250, vip $350

Daniel Quién – Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $660

Rüfüs Du Sol – Palacio de los Deportes

Desde Australia vendrá este grupo de dance alternativo para ponerte a bailar o mover la cabeza con los beats de sus cuatro discos, como Surrender.

Costo: $1,776 – $3,456

Martin Barre – Auditorio BB

Costo: $1,020 – 1,260

Orquesta Sinfónica Nacional – Palacio de Bellas Artes

Temporada I. Programa 11. Dir. Ludwig Carrasco.

Costo: $33 – $108

Y si quieres salir de la CDMX…

Festival Vaivén – Jardines de México, en Morelos

Se presentarán Rüfüs Du Sol, Tove Lo, Polo & Pan, Jesse Baez, Nick Warren, Porter, Technicolor Fabrics, Kaia Lana, Nicole Horts, entre otros. Tienen camping, autobús y más, checa info aquí.

Costo: general $2,820, comfort pass $3,600, VIP $4,500

¡Uff, sí que te esperan hartos conciertos durante abril en la CDMX! No habrá manera de que te aburras, y sí muchas opciones para ir a pasarla chido. ¿Ya sabes a cuáles sí o sí irás?