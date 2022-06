Hoy los amantes de la beatlemanía están de fiesta pues Sir Paul McCartney está celebrando sus primeros 80 años. ¡Muchas felicidades!

Sir Paul McCartney ya tiene 80 añitos y no parece tener ganas de detenerse. Tampoco de retirarse de los escenarios; está de gira desde mayo y llegará al Festival de Glastonbury la siguiente semana.

No sólo eso, junto a Ringo Starr es uno de los integrantes vivos de una de las bandas inglesas más legendarias; The Beatles. McCartney fue vocalista principal y es multiinstrumentista; toca el bajo, la guitarra y el piano. Además ha ejercido una increíble carrera como solista y como integrante de grupos como The Wings –que estuvo activo entre 1971 y 1981–… Incluso en el 2020, apenas descansó.

En el pico de la pandemia, en medio de los cubrebocas, la confusión y con el mal sabor de boca que Gal Gadot nos dejó con su video; McCartney se presentó en el festival virtual. One World: All Together At Home. En el que arrancó sus 78 años tocando la trompeta en un cover de When the Saints Go Marching In, junto con; Dave Grohl, Dave Matthews, Elvis Costello; Irma Thomas y Nathaniel Rateliff. Ni más ni menos.

Paul, el pintor

A ello se suma su talento en la pintura, McCartney empezó a pintar en los 80’s y expuso por primera vez en 1999, en Alemania: 70 cuadros que incluían retratos de Andy Warhol, David Bowie y John Lennon.

Al año siguiente su obra fue mostrada en el Reino Unido, primero en la Galería Arnolfini de Bristol y después en Liverpool, su ciudad natal.

Paul, el activista

Igualmente, buena parte de su vida la ha dedicado al activismo en favor de los derechos de los animales, también en defensa del cannabis; ha exigido su legalización y descriminalización en varias ocasiones.

Es vegetariano desde 1965, además es partidario de la organización de defensa de los derechos de los animales People for the Ethical Treatment of Animals. Igualmente, ha apoyado causas de otras organizaciones como la Humane Society of the United States, Humane Society International, World Animal Protection y la David Shepherd Wildlife Foundation.

Su activismo se extiende a campañas contra las minas terrestres, contra la pobreza con Make Poverty History, además de conciertos como; Band Aid, Live Aid, Ferry Aid, Live 8, y la grabación de Ferry Cross the Mersey.

Desde hace 10 años, se unió a la campaña antifracking Artists Against Fracking y durante la pandemia de COVID-19, McCartney pidió que se prohibieran los mercados chinos en los que se venden animales vivos.

Feliz cumple Sir Paul

Sería imposible enlistar cada campaña, cada logro y cada obra, pero, por lo que puede verse, Paul McCartney ha tenido una vida bastante interesante y completa. La llegada de un año más, despeja la pregunta que se hacía junto a The Beatles en When I’m 64. En ella cuestionaba si alguien lo necesitaría; si alguien lo recordaría o le enviaría felicitaciones por su cumpleaños.

Resulta que hace tiempo ha rebasado esa edad –y sí– el mundo lo recuerda y quizá no vamos a enviarle una botella de vino, pero podemos beber en honor a él.

