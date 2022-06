“Estoy feliz de que me hayas encontrado”. Mi nombre es Ólafur Arnalds y me encanta hacer música”. Así se presenta el talentoso músico, compositor y productor islandés en su sitio web y eso se extiende al hablar con él. Su tranquilidad y sencillez hacen difícil imaginar que ha sido parte de bandas de Hardcore y Metal, además de una variedad de proyectos entre amigos que incluyen Kiasmos; un dúo de techno que creó junto a Janus Rasmussen.

Hablamos con él sobre su nuevo álbum, su próxima presentación en el Metropólitan y sobre el sonido etéreo que comparten algunos de lxs artistas más importantes de Islandia.

Chilango: ¿Cómo fue crear un álbum durante la pandemia?

Ólafur Arnalds: Hice la mitad del álbum antes de la pandemia y lo terminé durante ella. Fue agradable tener algo que hacer; durante el confinamiento me quedé en mi estudio creando música lo cual fue muy bueno. Sin embargo, también fue complicado mantenerme creativo debido al estrés de observar todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. Por ello decidí lanzarlo en ese momento -a finales de 2020- porque sentí que era algo que la gente necesitaba este tipo de música.

CH: ¿Y sí encontraremos la paz en este nuevo álbum?

Ólafur Arnalds: Se trata más de una búsqueda continua de paz. No creo que ya la hayamos encontrado y no creo que debamos estar satisfechos si ya hemos hallado un poco de ella; no hay soluciones perfectas para nada en esta vida y ese es el enfoque en este disco, pero, sí, hay paz dentro de él.

Para mí, crearlo fue una forma de deshacerme de las barreras con las que me protejo musicalmente. Me permití ser más vulnerable y volví a un sonido más sencillo y puro.