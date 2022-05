Oliver Tree regresa a México para demostrar que no se necesita ni la mejor ropa, ni buenos pasos de baile para ser un icono de la música.

Frases como “ser tu mismx”, “ser auténtico” y “no rendirte” están muy sobadas; tanto que suenan a discurso chafa. Sin embargo, Oliver Tree las dice con tal convicción que nos hace replantear su significado.

Músico, humorista, cineasta, vaquero e icono de tiempo completo; platicó con nosotros sobre su próxima participación en el Festival Emblema, sobre su rocambolesco estilo, la importancia de fallar una y otra vez, siempre ser auténticx y luchar por lo que quieres.

#EntrevistaChilango x Oliver Tree

Chilango: Hablemos un poco de tu nuevo álbum. Al vaquero se le ve como ejemplo de la masculinidad tradicional… ¿Por qué lo escogiste como tema central?

Oliver Tree: Mis abuelos, tienen un rancho de caballos, crecí yendo a visitarlos y mi bisabuelo también era ranchero. Ni siquiera estaba tratando de crear un álbum, simplemente ocurrió. Estaba viviendo ahí durante el pico de la pandemia, ayudando con las tareas y me puse a escribir. Cuando estaba juntando las piezas para crear la estética y los videos pensé; “quiero hacer un vaquero que nadie haya visto nunca,” ¿cómo lo hago?, ¿cómo puedo tener ese acercamiento surreal y Avant Garde a un concepto tan trillado?, Quería darle un giro a algo que existe desde hace mucho tiempo. Como dices, los vaqueros son reflejo de la masculinidad tóxica; así que quería mostrar que no sólo está bien llorar, sino que es necesario hacerlo, todoxs lo necesitamos.

CH: ¿Qué tienes preparado para tu presentación en Emblema?

Oliver Tree: El show en vivo tiene como inspiración la lucha libre, así que habrá un poco de ella; es una mezcla de eso con narración de historias, comedia, performance, charla motivacional y diversos estilos musicales. Tenemos rock, hip hop, dance country, pop y soul… Muchos géneros mezclados entre sí, así que hay algo para todxs.

CH: ¿Cómo mezclas todo eso?

Oliver Tree: Me dedico a entretener, quiero que la gente sienta cosas, provocar una respuesta, quiero que rían que se conmuevan que disfruten la música todo a la vez.

“Quiero inspirar a la gente”

CH: Cuéntame más de la charla motivacional, jamás había oído eso en un concierto, ¿qué tipo de motivación será?

Oliver Tree: Mi intención principal es inspirar a la gente, el mensaje es; si un tipo que luce como yo puede hacerlo, tú también puedes lograr lo que deseas. Estoy aquí para decirle a la gente que todo es posible. Me ha tomado 15 años de hacer shows para llegar a este punto. Me ha tomado 10 años de hacer este trabajo de manera profesional; fracaso tras fracaso, para lograr que sea una carrera de verdad, así que nunca se den por vencidxs, nunca se rindan.

CH: Usualmente cuando buscas información sobre ti y sobre tu carrera, siempre te describen como; “bicho raro”, “extraño”, “inusual”. Pero creo que eso es lo que hace tu música especial quisiera saber cómo te describes tú…

Oliver Tree: ¿Quién quiere ser normal? Eso suena muy aburrido; ya hay suficientes artistas guapos, “hot” tratando de vender música y arte. A mí me interesa sobresalir, ser diferente, quiero hacer algo con mi propio toque, darle un giro a lo que ya se ha hecho. Mucha gente está compitiendo por tener el mejor look o ser el más hot, prefiero ser el bicho raro, el feo. Trato de mostrarle a la gente que no debes tomarte tan en serio a ti mismo, ríete de ti mismx.

CH: ¿Dirías que ese es el secreto de tu éxito?

Oliver Tree: No creo que sea eso, el secreto para el relativo éxito que he tenido –porque no me considero súper exitoso– han sido mis fracasos. Pero los pequeños momentos de éxito se deben a que he dedicado toda mi vida y he puesto toda mi alma en esto; fuera del circuito del arte, no tengo amigos, no tengo tiempo para una vida personal, casi no veo a mi familia, he sacrificado mi vida por el arte.

“Hago lo mejor que puedo, desde el corazón”

CH: ¿Se dice que te sales de los límites que otros músicos tienen y que confrontas a la audiencia, estás de acuerdo con eso?

Oliver Tree: Creo que sí. Es interesante desafiar, hago lo mejor que puedo y desde el corazón; a veces sale terriblemente mal y otras veces resulta increíblemente bien… Nunca sabes, entre tantas fallas, a veces encuentras un bello momento de éxito.

CH: “Life Goes On” fue muy viral, le hicieron memes y es muy conocida, se dice que eres un artista viral, ¿es cierto?

Oliver Tree: No lo sé, creo que hay artistas mucho más virales que yo; pero, esto no es una competencia. Estudié sobre memes en la universidad, escribí mi tesis sobre memes y viralidad; así que tengo entendimiento sobre ello. Trabajé mucho tiempo en marketing porque a nadie le importaba mi música y mi arte, así aprendí a venderme, de otra forma no lo habría logrado.

CH: ¿Cuáles son las canciones que tienes más ganas de tocar en Emblema?

Oliver Tree: “Cowboys Don’t Cry”, es una canción muy emocional, es hermosa y me hace llorar. En los primeros shows que hice, la gente cantaba a gritos, es una canción muy especial. “Alien boy”, también, la gente enloquece con ella, trata sobre no encajar y creo que gran parte de mi fanbase se siente así. Todos en algún punto lo sentimos.“Life Goes On” que suena bien loco en vivo, “Hurt” y “Fuck” –no sé si puedas poner esa palabra– esos son mis highlights; todo el show está diseñado para ser una montaña rusa.

CH: ¿Qué esperas del público en este concierto?

Oliver Tree: Locura, un buen moshpit; la gente cantando a gritos, y con suerte que la gente ría y llore. Lo más importante es que se diviertan y encuentren inspiración

“Necesitamos más gente auténtica”

CH: ¿Qué le dirías a tus fans que se consideran rarxs y aún no han encontrado su sitio?

Oliver Tree: Que no están solxs, que hagan lo que quieran y sean como quieren ser, mientras no dañen a nadie, porque necesitamos más gente auténtica, única. Me he sentido como ustedes y con el paso del tiempo he logrado convertir mi “rareza” –que suelen verse como desventaja– en una fortaleza. Si descubres qué amas hacer y le pones pasión, puedes crear cosas hermosas, no se rindan.

Oliver Tree se presenta este fin de semana en el Festival Emblema junto a Gwen Stefani, Backstreet Boys y muchos más.

