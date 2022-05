José Madero habla de su propia muerte, de su pasado como un personaje polémico y como ha logrado superar a los haters con el paso del tiempo.

José Madero se presentará en el Auditorio Nacional el próximo 10 de junio con su “Giallo fantastique Tour”; el cual empata canciones de su nuevo disco y algunos temas de sus anteriores producciones. A pesar de que con PXNDX, el regiomontano ya se había presentado en este recinto emblemático de la Ciudad de México, ésta será su primera vez como solista. Hecho que lo tiene feliz, esfuerzo de su disciplina, perseverancia y constancia.

José Madero ya lanzó cinco sencillos de su próximo álbum Giallo, mismo que se estrenará el próximo 26 de mayo: “Soy el diluvio”, “Nadie más vendrá”, “La herida”, “Cerraron Chipinque” y “Quince mil días”.

Actualmente el también fanático del cine de horror, cuenta con cuatro producciones musicales como solista: “Carmesí” (2016), “Noche” (2017), “Alba” (2010) y “Psalmos” (2019); esto seguro lo saben los más fans de José Madero, pero cada álbum representa un color y en esta ocasión Giallo es el amarillo, pero también es un género del horror.

Actualmente el también fanático del cine de horror, cuenta con cuatro producciones musicales como solista: Carmesí (2016), Noche (2017), Alba (2010) y Psalmos (2019); esto seguro lo saben los más fans de José Madero, pero cada álbum representa un color y en esta ocasión Giallo es el amarillo, pero también es un género del horror.

En Chilango platicamos con José Madero sobre este disco, el próximo concierto y algunas otras ideas.

#EntrevistaChilango x José Madero

Chilango: ¿Cómo surge la idea de Giallo?

José Madero: El Giallo inició con la idea de hablar de distintos trastornos mentales. Tratando de empatizar, ponerme yo en los zapatos de algunas personas que no la estén pasando bien. Hay una rola que habla sobre el Síndrome del Impostor, otras de depresión.

CH: ¿Las canciones en Giallo hablan de tu vida?

José Madero: “Quince Mil Días” sí, habla de mi muerte. De cómo quiero que me recuerden. Esta canción es cantándole a mis seres queridos para que no me recuerden como dicen que soy. Y “Soy el diluvio” pues, todos estamos rotos de alguna manera y hay que aprender a vivir con eso, y lo del funeral es una metáfora de que un hombre murió.

CH: ¿En qué te inspiraste para crear “Soy el diluvio”?

José Madero: Es una canción que se la escribí a cinco personas en agradecimiento porque me ayudaron en épocas muy oscuras recientes en mi vida. No me dejaron caer, me dieron la mano; me nació hacerles esta canción. Esa canción para mí es agradecimiento.

Dejar un legado en personas que no conozco

CH: Mucha gente te agradece por tu música, sobre todo personas que han estado a punto del suicidio y con tu música se sienten salvados, ¿qué piensas?

José Madero: Esas historias le dan sentido a lo que hago, para mí el enfoque de los conciertos es que la gente saque lo que trae, sus sentimientos; es lo que realmente me llena, saber que dejé algo, un legado en alguien que no conozco, que las canciones que hago les ayuda.

CH: ¿A qué le tienes miedo?

José Madero: A quedarme sólo, al olvido.

CH: Si le pudieras decir algo al José de 18 años, ¿qué le dirías?

José Madero: Le pediría perdón. Yo a esa edad tenía otra concepción de lo que sería mi futuro, no me estoy quejando de mi presente, pero siento que no le he cumplido. Creció a ser un Pepe muy polémico, en donde la mitad de tu país te odia.

CH: ¿El odio te afecta?

José Madero: No, ya no, el callo se hace grueso, la piel está bien bien dura, ya no me entra.

Sin miedo a nada

CH: ¿Cómo compone José Madero?

José Madero: En mi caso funciona como una rutina, yo digo; si quiero sacar un álbum en diciembre, tengo que tenerlo grabado para junio, lo compongo en enero. Me siento a trabajar, saco toda mi vida, si estoy triste, si estoy contento y pues pienso de qué quiero hablar, amor, desamor, hago mi esquema, pues.

CH: ¿Te da miedo la muerte?

José Madero: Pues como dicen por ahí: “estuve billones de años muerto” y no me acuerdo, no me dolió y lo que se venga.

CH: ¿Se tiene planeado un reencuentro con Panda?

José Madero: No realmente, no está hablando, por mi parte estoy trabajando, componiendo rolas para el próximo año. No está en mis planes.

CH: Sobre el tema de mujeres desaparecidas en Nuevo León, tu estado, ¿qué piensas?

José Madero: No sólo es Nuevo León, en varios lugares ha habido sucesos tristes, y me da mucha tristeza leer esas noticias, leer cómo las politizan, me causa un vacío ver a los gobernantes subirse a ese tren para hacerse más populares. Pero lo más importante es la inseguridad que viven las mujeres todos los días.

Mamás que rifan en el mundo de la música