Seguramente ya viste muchas veces "Hold me closer" de Elton John y Britney Spears tratando de identificar los lugares de la CDMX donde se grabó el video. Acá te decimos.

Si fue una gran sorpresa el regreso musical de Britney Spears, ahora más pues su colaboración con Elton John trae un video grabado en CDMX y Edomex.

Sir Elton John se está luciendo con su colaboración “Hold me closer”, en primer lugar porque la canta con Britney Spears, y ahora porque el video se grabó en CDMX y Edomex. Sí, vaya sorpresota para sus fans mexicanxs porque aparecen varios lugares ya icónicos y otros inesperados, y el colorido de nuestra nación.

Una colaboración de altura

El pasado 26 de agosto de 2022, Elton John y Britney Spears estrenaron “Hold me closer”, colaboración que marcó el regreso a la música de la Princesa del Pop. Se trata de una rola que une tres clásicas en la discografía del artista británico: “Tiny dancer”, “The one” y “Don’t go breakin’ my heart”. Como era de esperarse, se fue al #1 de muchas lista de popularidad y ventas, como México. Pero ahora ya tenemos el video con sitios de la capital mexicana y el vecino Estado de México.

¿Por qué aquí? La directora ucraniana-cubana Tanu Muiño explica:

“Sobre el video, sabía que habría muchas expectativas emocionales que tendrían la audiencia y los fans. Con esta responsabilidad, tenía que hacer algo diferente e inesperado. El baile tenía que ser innovador para llamar la atención y enorgullecer a Elton y Britney. Para capturar esta magia, rodamos alrededor de mis lugares arquitectónicos favoritos en la Ciudad de México, y trajimos al coreógrafo Jacob Jonas, quien hace la mejor coreografía contemporánea en la actualidad.”

Lugares de CDMX y Edomex en el video de Elton John y Britney Spears

Línea 1 del Cablebús

¡Sí! La línea que va de Cuautepec a Indios Verdes se puede apreciar en algunas tomas del video de Sir Elton y la Princesa del Pop. Se ven algunas de las coloridas casas de Ecatepec, Edomex, municipio que colinda con la CDMX, y de algunas en la alcaldía Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Nido de Quetzalcoatl

Es uno de los lugares que ya se está volviendo emblemático y básico para quienes viven en el Valle de México y sus alrededores o vienen de visita. Ubicado en Naucaplan, Edomex, este hermoso lugar también se deja ver en el video de “Hold me closer” con una parte de sus cuidados jardines.

Construcciones de Luis Barragán

El arquitecto mexicano Luis Barragán dejó varias edificaciones que cautivan a nacionales y extranjerxs, como Elton John y Britney Spears que las incluyeron en su video. Por ejemplo, se pueden ver espacios de la famosa Casa Gilardi en la CDMX como sus paredes en amarillo vibrante. Además de Los Clubes (Cuadra San Cristóbal y Fuente de los Amantes), en Atizapán de Zaragoza, Edomex), con paredes rosas y una cascada que sale de otras en tono anaranjado.

Taller de Arquitectura Agustín Hernández

Otro de los arquitectos top de nuestro país también tiene presencia en el video del legendario cantante británico y la Princesa del Pop. En este caso es su taller de arquitectura, que se encuentra en la colonia Bosques de las Lomas, en la CDMX. Lugar descrito como de estilo brutalista.

Escuela del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández

Esta escuela fundada en 1968, obra de Agustín Hernández Navarro, no sólo ha preparado a grandes bailarinxs en nuestro país, también ya forma parte de las bellas locaciones del video de “Hold me closer”. Con sus espacios amplios y limpios, se prestó prefecto para la coreografía de la canción.

¿Alguna vez te hubieras imaginado que Elton John y Britney Spears tendrían un video grabado en la CDMX y Edomex? Pues ya está aquí “Hold me closer”, en el que no salen ellos sino un grupo de bailarines representando un sentimiento de intimidad en este mundo caótico. Pero basta con las imágenes para emocionar a sus fans mexas, ¿cierto?