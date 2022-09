Cada mes habrá un concierto masivo en el zócalo, y este lunes el presidente Andrés Manuel Lópz Obrador dijo quien le gustaría que siguiera.

Todavía no nos recuperamos del concierto de Grupo Firme y ya queremos saber quienes serán los siguientes.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que habría un concierto masivo en el Zócalo cada mes durante lo que resta del año.

¿Quién será el siguiente? Ya Sheinbaum nos dijo que están en pláticas para traer a Manu Chao, pero hoy surgieron otros nombres.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio una idea de a quién le gustaría ver en el Zócalo.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario dijo que los siguientes en llenar la plaza podrían ser Christian Nodal y Belinda.

“Vi el concierto, me asomé por la ventana. Cuánta gente, 280 mil y en santa paz. Eso sí, desmayados, porque llegaron desde la mañana, no se movieron para no perder lugar. Eran ríos de gente. Me da mucho gusto eso”, dijo López Obrador.

El mandatario dijo que Nodal estaba interesado en cantar en el Zócalo sin cobrar por su presentación.

Sobre Belinda, el presidente recordó que ella ha sido cercana al movimiento del gobierno. Aunque recordó que ambos terminaron su relación romántica hace unos meses.

“Sería buenísimo. Nada más que estaba yo informándome que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. Nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda. A lo mejor los invitamos a los dos”, dijo el mandatario.

Este domingo, Grupo Firme rompió el récord de asistencia a un concierto en el Zócalo. Éste lo tenía desde 2009, Vicente Fernández quien reunió entonces 217 mil personas.