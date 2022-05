Los Yeah, Yeah, Yeah's están de regreso con música nueva y gira mundial. ¿Será que se dan una vuelta por las tierras chilangas? Ojalá

En un arranque de nostalgia más, recibimos la noticia de que los Yeah, Yeah, Yeah’s vuelven con nueva música y también saldrán de tour. Su último álbum fue Mosquito, de 2013 y de ahí, algunas participaciones por aquí y por allá. Como el crédito de una canción de Beyoncé “Hold Up” y algunas presentaciones en vivo para conmemorar la reedición de Fever to Tell. El disco que los lanzó a la fama.

Karen O, Nick Zinner y Jay Chase anunciaron que nueve años después, tienen nuevas rolitas; también confirmaron que fueron fichados por la disquera indie Secretly Canadian y que el disco quedará listo en otoño de este año.

Para quien no sepa –o no recuerda– Yeah, Yeah, Yeah’s fue parte importante del postpunk, o garage rock revival; que incluyó a bandas como The White Stripes, The Strokes, Interpol, The Raveonnetes, The Rapture, etc. La agrupación se distinguía por un sonido crudo, “pegador” y energético. Además de la presencia escénica de Karen, que destacó no solo por su excentricidad y su voz; sino por ser de las pocas mujeres que lideraron un grupo en ese movimiento.

Su discografía incluye producciones como Fever to Tell, que se publicó en 2003 y es recordado por su potencia… y su horrible portada. Los siguientes discos mostraron una evolución en su sonido “Show Your Bones”!, se publicó en 2006 y New Musical Express lo nombró el segundo mejor álbum del año.

El regreso de los YYY’s a los escenarios

Su tercer álbum, It’s Blitz! se publicó tres años después. Los tres álbumes le valieron al grupo nominaciones al Grammy como mejor álbum de música alternativa.

En cuanto al tour, la banda participará en el Primavera Sound, en el Splendour in the Grass Festival; en el Osheaga Festival, además de pasar por Reino Unido y Australia, para terminar en Nueva York y el Hollywood Bowl en California. Donde se unirán a The Linda Lindas y Japanese Breakfast. También han dejado entrever que podrían agregar más fechas al tour. La cosa pinta bien, pues para este regreso hasta crearon su Instagram; donde lanzaron un video con los ojos de Karen O mezclados con la que probablemente sea una de sus nuevas canciones.

Bomba Estéreo viene a la CDMX con su Deja World Tour