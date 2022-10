El Hell and Heaven se llevará a cabo los próximos 2, 3 y 4 de diciembre en el Foro Pegaso y será la última visita de Kiss a México.

KISS, una de las bandas de rock más emblemáticas del mundo, dirá adiós a nuestro país y promete un espectáculo de proporciones épicas durante el Hell and Heaven Metal Fest 2022.

Este icónico cuarteto con más de 50 años de trayectoria está de gira por el mundo con su show “End Of The Road Tour” y dedicará una de sus 100 fechas a los fans mexicanos, un evento imperdible.

Recordemos que la despedida de KISS se pospuso en 2021 por la pandemia, pero este año retomó su gira, y aunque muchos creen que esta no será una despedida definitiva, el mismo bajista de la banda, Gene Simmons, jura que se retiran por respeto a los fans y a su carrera artística.

“Ya hemos visto muchas bandas que se quedan por demasiado tiempo. Terminan en el escenario olvidando las letras y puedes verles las arrugas”, dijo hace unos meses.

En honor a la banda acá te dejamos 10 datos que todo fan debe conocer:

Gene, Paul, Ace y Peter han vendido más de 100 millones de discos por todo el mundo. Este cuarteto neoyorquino de música rock formado en 1972 consiguieron diecisiete álbumes de oro. ¡Nada más! Gene Simmons y Paul Stanley contactaron con el batería Peter Criss y con el guitarra Ace Frehley a través de un anuncio en el periódico a principios de los setenta. En 1977, salió a la venta el cómic basado en los cuatro personajes maquillados, así como el álbum Love Gun, que llegó al cuarto lugar en las listas de popularidad de Estados Unidos.

5. ¡Look para no olvidar!

Bajo la influencia delglam-rock, adoptaron una puesta en escena con zapatos de grandes plataformas, vestimentaglamy mucho maquillaje, lo que les permitía además permanecer en el anonimato. Y vaya que marcaron una tendencia en la música y en los rockeros de todos los tiempos. El imaginario colectivo adoptó de inmediato que maquillarse el rostro de blanco y ojos negros se refería a KISS y será así para las próximas generaciones.

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

6. I was made for lovin´you

Fue el tema que les lanzó a escala internacional de manera definitiva: se colocó en el top cincuenta británico y sonó en las emisoras de medio mundo.

Seguro la has tarareado en alguna fiesta, aparte de tener un ritmo musical la letra está bien chida:

Fui hecho para amarte nena

Tu fuiste hecha para amarme

Y no puedo cansarme de ti nena

¿Puedes tu cansarte de mi? Esta noche puedo verlo en tus ojos

Sentir la magia

Hay tanto que me pone salvaje

Y esta noche vamos a hacer que todo se realice

Porque chica tu fuiste hecha para mi

Y chica, yo fui hecho para ti

7. Fuera máscaras

En 1983, luego de que aparecieran en una entrevista sin su tradicional make up, editaron Lick It Up, álbum que marcó un hito en la historia del grupo, pues era el primero en el que aparecían en portada con la cara descubierta.

8. “Crazy Nights”fue el mayor éxito de KISS en el Reino Unido.

9. El ejército de fans denominado Kiss Army tiene su origen en los años 70, todo surgió como una forma de protesta pues en Indiana, una radio local se negó a reproducir una de sus canciones, por lo que grupos de aficionados se rebelaron.

10. Recientemente la formación original de KISS (Simmons, Stanley, Criss y Frehley) editó un álbum (Kiss Unplugged) grabado en estudio, pero con público, en el que aparecen los temas clásicos de la banda grabados con sonido acústico.

Hell and Heaven Metal Fest los próximos 2, 3 y 4 de diciembre 2022

Luego de dos años de espera debido a la pandemia, regresa a México el Hell & Heaven, el festival de metal y rock duro más importante de América Latina y promete ser la edición más grande e imponente de su historia.

Este eventazo se llevará a cabo del 2 al 4 de diciembre en el Foro Pegaso de Toluca, México y trae un line-up que reventará las alarmas de la comunidad metalhead a nivel global, pues presentará como actos principales a los hardrockeros alemanes de Scorpions y ala nueva encarnación de Pantera con Phil Anselmo y Rex Brown acompañados por Zakk Wylde y Charlie Benante.

Judas Priest y Slipknot llega al Hell and Heaven

El segundo día del festival los verdes campos del Foro Pegaso se sacudirán con el poder de la banda británica Judas Priest, quien festeja su 30 aniversario rompiéndola en sus más recientes presentaciones. Además de Slipknot,una de las bandas más influyentes del género.

Kiss va a reventar el Hell & Heaven

El 4 de diciembre se marcará un hito en la memoria musical de nuestro país, KISS llegará al Hell & Heaven como parte de su gira de despedida y ofrecerá su último concierto en México.

Este festival es un punto de encuentro para ilustres representantes del hardcore y el punk rock como Bad Religion, Acidez, entre otros. En esta edición reunirá en sus escenarios a los titanes del ska-rock de Iberoamérica: Ska-P y Panteón Rococó.