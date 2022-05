Un amigo inseparable para una generación. El iPod dice adiós y ahora será sólo un buen recuerdo, ¿Tú todavía tienes el tuyo?

Es indiscutible que el iPod marcó a toda una generación. En los nacientes dosmiles, este dispositivos se convirtió en sinónimo de música –y de estatus—. Todo mundo quería tener uno en sus manos y dejar atrás el Discman; sus campañas publicitarias fueron igualmente famosas. A tal grado que bandas como The White Stripes, Steriogram, Black Eyed Peas, Jet; Daft Punk y Gorillaz fueron parte de ellas. Ahora se despide oficialmente, al menos así lo anunció la compañía en un comunicado, en el que explica que el espíritu de uno de sus dispositivos más famosos “sigue vivo” y se venderá hasta agotar existencias.

Sin el streaming como competencia, el iPod cambió la forma de escuchar y llevar música contigo; su diseño atractivo, capacidad de almacenamiento revolucionó la portabilidad musical.

El modelo inicial prometía el almacenamiento de hasta 1000 canciones; su famosísima y nostálgica rueda, permitía moverse entre carpetas y géneros fácilmente. Sin embargo, no todo fueron halagos, pues sus primeros modelos no estuvieron exentos de críticas debido a su precio. Eso no fue impedimento para que creciera, ya que un elemento clave fue que era fácil de usar… Y mucho más pequeño que los gadgets como discman, y walkman.

Los primeros pasos de los servicios de paga en la Internet

Igualmente, fue de los primeros en acercarse a lo que sería el streaming; pues la compañía lanzó iTunes, que, en 2003, tendría su tienda: iTunes Music Store. En la que podías comprar canciones desde 99 centavos de dólar hasta álbumes completos por 20 dólares. De acuerdo con Business Insider, un millón de canciones fueron compradas en su primera semana de lanzamiento.

A ello se sumó su lanzamiento para Windows y una docena de modelos entre los que destacaron; el iPod Nano, Shuffle, Black, Mini, Touch y Photo. Si nos fijamos un poco, estas funciones son antecedentes del resto de sus dispositivos, pues ya contenía secciones para podcasts, audiolibros y posteriormente para fotos. Con los modelos “touch” ya tenía conexión a internet, lo que lo desplazaría definitivamente sería el iPhone, pues era multifuncional y no se limitaba a la música.

Como muchos dispositivos y objetos que alguna vez fueron de culto y necesarios –del iPod se hicieron muchísimas réplicas– finalmente fue cayendo en desuso y su propia compañía fue dejándolo de lado. Si bien, al lado de uno de sus relojes o teléfonos parece anticuado; el modelo “Touch” tuvo renovaciones y actualizaciones hasta 2019.

Adios Vaquero…

Aunque ya se anunció su muerte, hay un grupo de entusiastas en la web que no desean pagar servicios de streaming, ni chutarse comerciales, por lo tanto, siguen siendo buscados en internet. El canal de Youtube Dank Pods ofrece tutoriales para reparar varios modelos de iPods, desarmarlos, rearmarlos e incluso construir uno a base piezas usadas y componentes ajenos al original.

A ello se suman las ventas en ebay, donde hay modelos de todo tipo a precios que van desde los 30 dólares hasta los 300 e incluso 20 mil, según reportó The Guardian hace un tiempo.

Es cierto que la noticia marca el fin de una era, pero no todo está perdido, entre coleccionistas entusiastas de Reddit y la nostalgia en la que vivimos hacen posible un regreso, tal como ha ocurrido con el cd y el vinilo, que en su momento también fueron declarados obsoletos y piezas de museo.

