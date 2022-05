Celebramos el día de las madres con una pequeña compilación de mamás que rifan en el mundo de la música. ¿Cuál nos falto?

Madre solo hay una, pero, formas de serlo hay muchas. Desde que las mujeres ingresaron al mercado laboral han ejercido todo tipo de oficios, uno de ellos es la música; ellas han sido parte fundamental desde sus inicios, han incursionado en los más diversos géneros y cosechado éxitos, a la par de guiar en el mundo a sus crías. Te presentamos a 10 mamás chingonas que nos revientan los oídos con su creaciones y ejercen la maternidad con mucho orgullo. estas son algunas mamás que rifan en el mundo de la música.

1. Andrea Echeverri

Mamás que rifan en el mundo de la música

“Florecita Rockera” y Frontwoman de una de las bandas más importantes de Latinoamérica; solista y mamá, además de artista plástica. Ha ganado premios MTV, Lo Nuestro y Grammys, entre otros. En su álbum Andrea Echeverri, de 2005, capturó sus experiencias sobre la maternidad, el embarazo y el parto.

El primer sencillo del disco fue “A-eme-o”, dedicada a su hija Milagros, canciones como “Amortiguador” y “Baby Blues” también hablaban de sus vivencias como madre primeriza, igualmente, el tema “Imán” es un dueto con su madre Amparo de Echeverri.

En 2020 junto a Aterciopelados y su primogénita, lanzó “15añera”, canción en la que describía las complejidades de maternar a una adolescente: “Te adoro, pero no te soporto, y estoy segura que tú a mí tampoco”, es una de las frases que resumen su experiencia.

2. Rita Guerrero

Mamás que rifan en el mundo de la música

Una de las figuras más fascinantes del rock mexicano; su presencia escénica y su voz hicieron que Santa Sabina se distinguiera de otras agrupaciones del momento. Actriz, cantante y mamá, su estilo fue definitivo para la banda, que fue de las pocas en México que tuvo influencias marcadas por el Darkwave, el goth y el rock.

Rita Guerrero no solo cantaba, también participaba activamente en la composición y en los arreglos e incluso compuso algunos temas como; “Despertar a los muertos”, “Luz del mar”, “Vampiro” y “Alas negras”. Desde luego, combinó su carrera con la maternidad e incluso con la enfermedad, pues siguió en los escenarios hasta que el avance del cáncer lo permitió.

3. Patti Smith

Mamás que rifan en el mundo de la música

Patricia Lee Smith, no necesita presentaciones, aunque no es LA mamá, sí se le considera la madrina del punk. No solo eso; tiene 11 discos de estudio e incontables reconocimientos y premios. Además es un verdadero icono del rock y del movimiento feminista, títulos que también ha combinado con la maternidad, que ha incluido en canciones como “Mother Rose” o “The End Of The World (Mother!)”

Hace 12 años, la revista Rolling Stone la situó en el puesto 47 de la lista de lxs 100 mejores artistas de todos los tiempos, mientras que en 2007 entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

A toda su creación musical y al ejercicio de la maternidad se suman los más de 20 libros que ha escrito más de veinte libros de poemas, canciones y narrativa, área en la que también ha sido reconocida con el National Book Award por sus memorias “Éramos unos niños”, en las que cuenta su relación con otra leyenda, Robert Mapplethorpe.

4. Björk

Mamás que rifan en el mundo de la música

Otra leyenda indiscutible de la música. Su carrera comenzó a los 12 años con un disco homónimo, de ahí, su vasta producción, su incursión en la actuación la han consagrado. Su peculiar estilo queda de manifiesto en sus videos, su vestuario y sus letras, especialmente: “It’s Oh So Quiet”, “Army of Me” y “Hyper-ballad”, que forman parte de los 41 sencillos que han llegado a los primeros 30 lugares en listas musicales de todo el mundo.

Hasta el 2011 había vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo, lo que la convirtió en la cantante alternativa con más álbumes vendidos y fue seleccionada por Rolling Stone y Pitchfork como una de las artistas más influyentes en la música.

“Cocoon” fue la primera canción que para ella tuvo cierto significado maternal, sin embargo, en Vulnicura esto se hizo más obvio al ser un reflejo de su divorcio y del amor hacia sus hijxs, con el tema “Tabula Rasa”, en el que desea que “no cometan los mismos errores que sus padres”.

5. Karen O

Mamás que rifan en el mundo de la música

Con los Yeah, Yeah, Yeahs creó un sonido y una imagen estruendosa; su voz combinada con la distorsión y simplicidad de la banda, le dieron nueva energía al rock garage y a la escena neoyorquina de inicios del 2000.

Algo que en sus propias palabras no se compara con la maternidad, que ha sido “una patada en el culo”, según la cantante creía que era “muy ruda” por el estilo de vida que había llevado en los inicios de su carrera, pero tener a su hijo le enseñó “lo duro que es traer una vida a este mundo”.

Aunque Yeah, Yeah, Yeah’s tomó un largo receso, Karen tiene producciones en solitario, incluido el soundtrack de “Where The Wild Things Are”. Está por regresar a los escenarios con la banda que le dio la fama.

6. Brody Dalle

Mamás que rifan en el mundo de la música

El sonido letras y actitud de The Distillers era muchísimo más rudo e intenso que cualquiera de los grupos masculinos de happy punk que abundaban en los nacientes dosmiles. Esta cantautora y guitarrista, apenas bajó el pasó debido a la maternidad –tiene tres hijos con Josh Homme–.

Y no le bastó el éxito con The Distillers discos como Sing Sing Death House y Coral Fang se consideran clásicos del género. Disuelto el grupo se concentró en Spinnerette y en tocar con Eagles of the Death Metal, The Transplants y en su carrera como solista.

7. Yoko Ono

Mamás que rifan en el mundo de la música

Ninguna figura más rockera que la de Yoko, y no, no hablamos de su voz. Nos referimos a su trayectoria como artista multimedia, activista por la paz; por aguantar –sin inmutarse– a quienes siempre la señalaron como culpable de la separación de The Beatles y por asumir la maternidad en solitario tras el asesinato de John Lenon.

Si bien su voz no es memorable dentro de la música, la cercanía de su arte con el género y la influencia que tuvo en su famosísimo marido, le han dado un lugar clave dentro del rock y hasta del punk.

8. Kim Gordon

Mamás que rifan en el mundo de la música

Una mujer en de Sonic Youth. una de las bandas más importantes de los 80 y 90’s. Kim sigue siendo la heroína de muchísimas mujeres que crecieron escuchándola y viéndola en el escenario. Su imagen, lejos del estereotipo femenino, fue un referente para mujeres cansadas de lo dictaba la “feminidad”. Su carrera incluye trabajos como solista, colaboraciones con personajes como Lydia Lunch y participaciones en bandas como: “Free Kitten”, “Body/Head” y “Glitterbust”.

Además, como autora ha publicado ensayos, artículos y sus memorias: “Girl in a Band”. De la maternidad dijo que, al igual que la mayoría de las madres primerizas, descubrió que, por muy justa y compartida que el hombre crea que debe ser la crianza, no lo es y que la mayor parte, recae en las mujeres.

9. Mon Laferte

Mamás que rifan en el mundo de la música

Combinando géneros tan distintos como pop, rock, balada; bolero, cumbia, vals, reggae; ska y hasta metal con Mystica Girls.

Esta artista chilena ha tenido gran éxito en México y es la artista chilena con más nominaciones en una sola edición de los Grammy Latinos, además, ha vendido más de 5 millones de discos en todo el mundo y es la artista chilena con más ventas de la era digital.

Asimismo, ha incursionado en las artes plásticas con la exposición Gestos. Férrea defensora del aborto, ha hablado honestamente de su maternidad, desde afirmar que “no sabía en lo que se metía”, hasta mostrarse desarreglada y sin maquillaje, pero muy feliz de tener a su bebé.

10. Julieta Venegas

Mamás que rifan en el mundo de la música

Con un currículum que incluye canto, composición; ser multiinstrumentista, productora, activista… Además se da tiempo de reseñar libros; combina la maternidad con su larga y exitosa carrera que incluye su participación en Tijuana No! Y sus trabajos como solista, que incluyen; “Sí”, “Limón y Sal”, o “Los Momentos”, entre otras.

Con su Unplugged de 2008, se consolidó a nivel mundial, pues sus canciones llegaron a regiones como Brasil, Reino Unido y Japón, e incluso, África y Oceanía. Vendió más de 400 mil copias en descarga digital, por lo que obtuvo un disco de diamante.

En cuanto a ser mamá, ha dicho que fue una sacudida muy fuerte, la cual marcó un cambió no solo de vida sino en su música, también ha expresado que ser madre soltera no es fácil por los prejuicios que aún existen.

Estas mamás demuestran que la mujer que tiene hijxs no está limitada en absoluto para seguir sus sueños. Felicidades, mamás.

