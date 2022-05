Hollie Cook regresa a la CDMX para llenar el Fronton México con una brisa tropical, reggae y pop para todos los amantes de la buena vida.

Hollie Cook define su sonido como pop tropical y se presentará en el Frontón México; después de tres años de su última visita a la ciudad. Hija de quien fuera baterista de los Sex Pistols: Paul Cook, su madre, Jeni Cook, también estuvo en la escena musical; fue corista de Culture Club, además, Boy George es su padrino, ni más ni menos.

Hollie fue parte de la última formación del grupo femenino de punk/reggae The Slits. Participó en el EP de 2006 Revenge of the Killer Slits. Esta banda de post-punk, surgió en Londres en 1976. Su álbum “Cut”, ha sido considerado uno de los lanzamientos que definieron al post-punk inglés.

A partir de 2010, decidió trabajar en solitario. Así que junto con el productor y compositor Prince Fatty, lanzó en 2011 su primer álbum de reggae: Hollie Cook. Desde entonces, define su música como “pop tropical”, pese a ello, su sonido base es el reggae.

Hollie también ha asegurado que es fan de las cantantes femeninas de rocksteady como Janet Kay y Phyllis Dillon. En 2012 participó en el álbum Q Presents Back To Back To Black: A Unique Tribute To The Classic Amy Winehouse. Un disco en el que varias artistas hicieron versiones del “Back to Black” de Amy Winehouse, en él, Cook covereó “You Know I’m No Good”.

El reggae tropical de Hollie Cook en CDMX

La tecladista y compositora se ha abierto camino a través de un sonido propio; tropical, vibrante y que puedes conocer a través de sus cinco álbumes. Entre los que destacan Twice, Vessel of Love y Trapped Animal. En cada uno de ellos su talento vocal va unido a su sonido personal y característico.

Recientemente, la cantante lanzó su sencillo titulado “Full Moon Baby”, una canción con tintes suaves de reggae inspirado en un amor que inicia en la luna. El sencillo forma parte de su próximo álbum de estudio Happy Hour, el cual tiene previsto estrenarse el 24 de junio a través de Merge Records.

Lánzate a disfrutar una noche mágica, llena de reggae y pura buena vibra, en la que la voz de Hollie te hará bailar y te conquistará.

Cuándo: 1 de octubre

Cuánto: $550-680, más cargos, puedes comprar tus boletos aquí

Dónde: FRONTON MÉXICO: Avenida de la República 17, Tabacalera, Cuauhtémoc

