Verano Peligroso es un nuevo festival que reúne lo mejor de México en punk, garage, rock y más géneros para echar el slam todo un día.

Quizá este verano no será del amor, pero sí del punk, emo, rock alternativo, garage y más… Será caluroso y muy peligroso, pues el primer festival Verano Peligroso le dará con todo a la nostalgia mezclando talentos de carrera larga, a los más actuales; además de artistas nuevos e independientes que apenas están incorporándose a la escena.

Este evento no sólo busca armar el slam este año: tiene ganas de seguir creciendo y convertirse en una tradición anual; ser un escaparate de la música under e independiente de México, que muchas veces, sigue sin contar con espacios suficientes; mucho menos un festival propio.

Festival Verano Peligroso será una plataforma para muchos músicos y bandas que han sido parte fundamental de la historia musical de México; las más cercanas al punk y otros ritmos que tienen la fuerza para seguir adelante con mucha actitud y rock en cada paso.

Todo un día lleno de punk, garage, rock y sus aliados

Hasta el momento, Verano tiene más de 10 bandas confirmadas y se esperan que pronto se sumen más; entre los invitados figuran nombres como Hulespuma, Seguimos Perdiendo, Tolidos, Say Ocean, Los Viejos y Margaritas Podridas, quien pondrá el toque grunge en el evento.

A ellos se suman The Froys, Ray Coyote, Barney Combo, Marc! Camiches, Moorelo, Vondré, Skates y Almost Done; entre muchos otros. Uno de los principales atractivos del festival es que no tendrá restricciones de edad, excepto en el área de bebidas, fuera de eso podrás llevarte a toda la familia y divertirte con los más peques para que, además, vayan afinando el oído y sepan que no todo es perreo extremo.

Dile sí a un verano lleno de punk de otros géneros y cáele a armar el slam como en los buenos tiempos.

Cuándo: 16 de julio

Cuánto: $545-699, boletos aquí

Dónde: Salón La Maraka, Calle Mitla, Colonia Vértiz Narvarte, Benito Juárez

