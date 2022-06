Rabbit Hutch Fest alista su primera edición como nueva propuesta en el gran circuito de festivales chilangos. Checa los primeros confirmados

Por festivales no paramos y ahora tenemos otro más en la agenda; se trata de Rabbit Hutch Fest, el evento independiente “más representativo de la escena underground”. Este festival tendrá su primera edición este año en la CDMX.

RHF incluye en su cartel a Drab Majesty, Adult, Annie-Claude Deschênes (Aka Sudgie Free), Austra, Marie Davidson (DJ set), Void Vision, Automatic, Vive La Fête, Equinoxious, y más por confirmar.

La mayoría de las bandas que participan se mueven entre el electro y lo experimental. Lo cuál nos podría dar un indicio de qué otras bandas podrían añadirse a este festival próximamente.

No puedes perderte los sets de Austra, Adult., y el regreso de Drab Majesty; se trata del proyecto musical de Deb Demure (AKA, Andrew Clinco). Quien se caracteriza por su estética es andrógina, además de un sonido fuertemente cargado hacia la darkwave ochentera, mezclada con sonidos futuristas y experimentales.

Demure, asegura ser el embajador de otra dimensión, autodenomina su estilo musical como Tragic Wave-Mind Fi.

Austra y ADULT. seguro te pondrán a bailar, además ponerte en un estado de hipnosis; seguro podremos escuchar en vivo, piezas como “Mirrored Heart” (que es un cover de FKA twigs), “Anywayz” o “The Shape Of You I Know Completely”. ADULT. lanzó hace poco una cápsula del tiempo privada, con material de su archivo “desenterrado”, más un doble vinilo coloreado, de Resuscitation, cuyos temas esperamos escuchar por acá. Sin olvidar a personajes como VOID VISION, la cual llegará con toda su vibra darks a la primera edición del Rabbit Hutch Fest.

Rabbit Hutch Fest / Frontón México

La cita será en el Frontón México y, como puedes ver, habrá figuras de la música electrónica de los más diversos estilos y con un largo camino en la escena underground, que por fin tiene un festival.

Quédate atento a nuestras redes sociales para saber qué otros artistas estarán presentes en la primera edición del Rabbit Hutch Fest.

Cuándo: 8 de octubre

Cuánto: $2 mil 90-2 mil 720

Dónde: Frontón México. Avenida de la República 17, Tabacalera, Cuauhtémoc

