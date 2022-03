Epica está lista para regresar a los escenarios y emprender su gira más grande en suelo azteca en mayo y ofrecer poderosa dosis de metal a sus fans mexicanos.

Que Epica haya elegido a México como uno de los primeros países que visitará tras su regreso a los escenarios no es una casualidad.

Simone Simons, su líder y vocalista, considera que hay muchos argumentos para que la banda de metal sinfónico anunciara la gira más extensa que jamás hayan hecho en nuestro país.

Desde su hogar en Berlín, Alemania, la neerlandesa le contó a Chilango todos los detalles del tour de Epica en suelo azteca, su nueva música y las lecciones que la pandemia le dejó a la agrupación, así como sus planes para el 2022.

¿Por qué decidieron que México fuera uno de los primeros países que visitarían con su nuevo tour?

Había mucho entusiasmo por volver a girar. Se dio la oportunidad de ir y tocar en nuevos lugares, así que de inmediato dijimos: “¡hagámoslo!”. Normalmente cuando hacemos un tour por Latinoamérica tratamos de visitar varios países, pero en esta ocasión decidimos apostar totalmente por México, un lugar que hemos visitado desde los inicios de Epica. Sabemos que ahí tenemos una fanbase muy leal y sentimos que era tiempo de verlos nuevamente.

Epica tiene un compromiso con sus fans chilangos el 13 de mayo, cuando se presentarán en el Pepsi Center WTC. Días antes la banda tendrá una presentación en la ciudad de Chihuahua el mero Día de las Madres (10 de mayo) y una más en Toluca (12).

Después de su compromiso en la capital, tendrán shows en Monterrey (14), Guadalajara (15), Puebla (17), Querétaro (19), San Luis Potosí (20) y León (21).

Anunciaron nueve fechas en México y van a varias ciudades por primera vez, ¿ya tienen planes extra a sus shows?

Sí, algunos (risas). Esperamos conocer muchos lugares. Hay ciertas ciudades a las que tendremos que volar, pero hay otras que no están muy lejanas entre sí, esas las visitaremos en autobús y esperamos tener un poco de tiempo libre. Si nos ven en las calles, díganos “hola”, ¿ok?

Será un tour pesado. Mis energías estarán destinadas a los shows de Epica, pero reservaré combustible para visitar restaurantes locales y probar la comida. Amo ese jugo verde que dan por todos lados y me muero por volver a comer pico de gallo.

La CDMX siempre figura en su agenda, ¿qué recuerdos tienen de la ciudad?

Además de lo bien que la pasamos con los fans, recuerdo mucho la vez que fui al Museo de Frida Khalo. Soy una gran admiradora de Frida Khalo y su arte, amo el surrealismo y he visto documentales y leído muchos libros sobre ella. Aquella vez fui con Rob Van der Loo (bajista de la banda) y un amigo, y fue una experiencia muy hermosa. Normalmente no tenemos mucho tiempo para visitar lugares extra cuando estamos de gira, solo vemos el aeropuerto, los hoteles, el venue y el backstage, así que es lindo cuando conocemos lugares como ese.

¿Se sienten nerviosos de volver al escenario después de varios años sin un tour en forma?

Nerviosos, no, pero sé que nos costará trabajo volver a retomar el ritmo del tour. Ahora, en casa, he dormido bien y me siento llena de energía, pero ya viene eso de las desveladas. Se acabaron esas noches de Netflix e irme a la cama a las 9:30 de la noche (risas).

¿Qué hay de sus shows?, ¿qué podemos esperar teniendo en cuenta que traen disco nuevo (Omega) y que suena brutal en su versión en vivo (Omega Alive)?

Estos shows servirán para presentarles Omega en vivo. Estarán los clásicos de Epica, pero también escucharán nuevas canciones que lanzaremos antes de que estemos por allá. Tengan por seguro que ¡volveremos con mucho metal, México!

Omega lo grabaron en 2020, ¿cómo fue hacerlo con todo lo que estaba pasando en aquel entonces?

Grabamos Omega muy al principio de la pandemia, ya lo teníamos listo cuando todo comenzó. Tuvimos que enfrentarnos al desafío de grabar las voces en diferentes estudios, porque el estudio principal de Epica está en Países Bajos, pero yo vivo en Alemania y Mark Jansen (guitarrista) vive en Sicilia, entonces no podíamos viajar para terminarlo.

Todo lo demás estaba grabado en el estudio. El coro y la orquesta lo hicimos en República Checa a finales de febrero, pero de repente llega marzo y las cosas empeoraron

Tuve que hacer las voces en Alemania, Mark grabó por su parte en Sicilia y con mucha suerte pudimos acoplar todo. Si lo hubiéramos hecho un poco después habría sido imposible lograrlo.

¿Cuál crees que haya sido la clave para que Epica saliera adelante durante la pandemia?

Definitivamente estar bastante en contacto. Tuvimos muchas sesiones creativas y nos reunimos algunas veces durante la pandemia, ciertamente no tanto como quisimos.

Como sea, nos las ingeniamos para lanzar Omega y Omega Alive.

¿Pasaron momentos duros durante la pandemia?

Con todos estos desfogues creativos pareciera que todo fue increíble, pero somos humanos, estábamos desmotivados por todos las fechas que tuvimos que cancelar, extrañamos mucho estar en el escenario, y de cierta manera es triste lanzar un álbum en estas circunstancias, no tocar tus nuevas canciones en vivo… era la primera vez que nos pasaba algo así. Antes de la pandemia tuvimos un año sabático así que básicamente Epica no ha salido de gira en tres años, por eso estamos más que listos para regresar.

¿Cuál es la más grande lección que la pandemia le enseñó a Epica?

Aprender a vivir un día a la vez. Cuando estás en una banda planeas el futuro distante y eso es algo que ya no puedes hacer, hay que dejarlo ir. En lo personal, la pandemia me enseñó a ser realista, flexible y ser paciente. Nuestra resistencia y paciencia fue puesta a prueba muchas veces y ahora tratamos de vivir más el momento, siendo agradecidos por lo que tenemos y tratar de no perder la esperanza mientras nos mantenemos inspirados.

“¿Qué esperar de un año nuevo?”, ahora se siente como una pregunta compleja…

Por supuesto. Han sido dos años muy difíciles, pero afortunadamente tenemos a la música para ayudarnos a enfrentar estos tiempos.

Sobre los planes de Epica para 2022 está seguir con el tour en Europa y con suerte estar en todos los festivales de la agenda, pero con todo esto que está pasando por aquí no podemos estar seguros. Todo es muy incierto en este momento, tenemos muchos fans que queremos ver y muchas ganas de tocar, pero lo mejor que podemos hacer es esperar confiando en que lo mejor está por venir.

El conflicto entre Rusia y Ucrania afectó sus planes y los de muchas bandas que tenían en mente girar por Europa, ¿qué opinas de eso?

Realmente las consecuencias en la música son lo de menos. Lo único que deseamos es que este conflicto termine pronto y que más gente inocente ya no tenga que morir. No soy una persona muy política, pero creo que esta no es una época para estar peleando entre nosotros y mucho menos para tener una guerra, esas cosas se tienen que quedar en la Edad Media.

Realmente deseo que la situación mejore pronto y que más gente no muera, ni sea víctima de esta situación. A quienes pasan momentos difíciles solo me resta mandarles energía positiva y decirles que siempre mantengan la esperanza.