Como a todxs, la pandemia le pegó a Fobia: transformó sus planes, pero también le dio nueva vida a sus canciones, con las cuales podrás prenderte en sus próximas presentaciones en Metropólitan. Platicamos con el diseñador gráfico e ilustrador; locutor, músico y loco, Javier Ramírez Gómez, El Chá, pa’ la banda… Nos contó sobre las nuevas versiones, la pandemia y el paso del tiempo.

#EntrevistaChilango x Fobia

Chilango: Cuéntanos sobre las presentaciones que tendrá Fobia en el Metropólitan

Fobia: Hay nervios y emoción porque retomamos estas fechas. Ya hicimos algunas, estuvieron bien padres, lo que más me emociona es que son varios días seguidos, que era la idea original de esto. Está bien padre, porque es muy emocionante decir: ya tocamos… y mañana también y al día siguiente otra vez…es muy emocionante.

CH: Fobia ha recorrido un camino largo, parte de su vigencia incluye cosas como escuchar sus rolas en el súper, el banco; o el tributo nostálgicopara chavorrucxs, ¿alguna vez imaginaste esto?

Fobia:Jamás. Llevamos en esto desde finales de los años ochenta, empezamos súper chavitos. En 1987, Leo era menor de edad, no lo dejaban entrar a muchos lugares y éramos otras personas; sin familia… Sin todo lo que te pasa en tanto tiempo… También era otro México, no existía lo que conocemos como la industria del rock. Es muy emocionante porque terminas por ser parte de la vida de la gente, por ser parte de su soundtrack; es bien padre cuando la gente nos manda mensajes, o nos conocemos y nos cuentan: “Yo me casé con ‘Vivo'”…Es que conquisté a mi chava con “Hipnotízame” o me enojé con mi primera novia y le dediqué “Veneno Vil”. Ser parte de la vida de la gente es increíble. Hay muchos músicos que han sido muy importantes en nuestra vida y ahora poder ser eso para otras personas es bien chido.

Nuevas versiones que no podrás escuchar nunca más

CH: ¿Cómo serán estas nuevas versiones? Cuéntame un poco más de ellas

CHÁ:No hemos salido de este pandemia y eso es un factor importante de este show. Cuando lo empezamos a armar fue justamente cuando empezaba esta cuestión del COVID-19. No nos habían invitado a hacer un Unplugged en 30 años y cuando por fin nos invitaron, empezó la pandemia. Primero se retrasó, luego se canceló; después nos dijeron que sería sin público. Fue trabajar con todo eso en contra, pero logramos encontrar dentro de lo malo lo bueno. Hicimos el Unplugged que tiene una vida muy distinta a otros acústicos, lo vivimos en el confinamiento, todo el mundo vio este concierto en el encierro, incluyéndonos. Estas fechas incluyen canciones que vieron en el Unplugged, más nuevas versiones que por una cuestión u otra no pudimos poner, son varias rolas más; “Descontrol”, “El Crucifijo”… entonces estos shows van a tener una vibra bien bonita que nos emociona mucho.

CH: ¿Habrá otra forma de escuchar estas versiones si no se lanzan al show?

Fobia:No, la única manera de escucharlas es ahí. Bueno las que quedaron grabadas, se pueden ver en Internet, viene una caja de Fobia, son varios discos de 45 revoluciones. Pero estas versiones no hay plan de que salgan de otra manera.

Fobia en Vivo

CH:¿Cuál es la versión que más te gusta?

Fobia:La versión de “El crucifijo”, “Descontrol” está rarísima, le estamos dando nueva vida a estas canciones. Incluso cuando Paco (Huidobro) –que hizo todos los arreglos– nos las enseñó, nos aplicó el “adivina la canción” y no sabíamos, ¡imagínate! Nosotros llevamos tocándolas toda la vida y no las reconocíamos. Para la gente va a ser una sorpresa bien padre. Además, ver estos conciertos por fin en vivo… están muy bien en pantalla, en tu casa, pero hace falta la experiencia colectiva de aplaudir, cantar y en un lugar como el Metropólitan…

CH: Aparte es un lugar increíble porque la banda más chavorruca puede sentarse, que a veces yalo piden el cuerpo y la rodilla…

CHÁ:No sé si Fobia sea un grupo para chavorrucxs, nosotros lo somos. Pero se me hace un término ofensivo. No es un concierto para un sector de edad; fíjate cuando vayas, nos ha pasado en el Palacio de los Deportes, no es un concierto que sea de pura nostalgia, las versiones son totalmente nuevas. El aspecto visual también y el público que va es de todo tipo; hay todo tipo de edades, niveles socioeconómicos, las puertas están abiertas para todo mundo, quién quiera venir está invitado a la fiesta. Yo sí disfruto ya los conciertos donde me puedo sentar, no te voy a mentir, pero hay para todxs.

5 amigos con mucha historia por delante

CH: ¿Qué es lo que aún te emociona de seguir en la banda y en la música?

CHÁ:Yo tenía 18 años cuando iniciamos el grupo, Leo (de Lozanne) tenía 15; nunca nos imaginamos nada de lo que pasó: los discos que hemos grabado, seguir juntos, vivos, sanos… Hay muchos compañeros que ya no están con nosotros, otros ya no pueden tocar. Nuestro máximo sueño era poder tocar para lucirnos con nuestras novias de aquella época en Rockotitlán. Me emociona que como miembros del grupo sigamos haciendo cosas juntos. Por ejemplo, Leo ha estado sacando canciones como solista y yo le ayudo en lo visual; con los videos, con las portadas. Tenemos proyectos y siempre la base somos nosotros cinco. Creo que tienes muy marcado el tema de la edad, el paso del tiempo. Pero cuando estás haciendo cosas no lo sientes. A veces no me siento para nada de 54 años, no siento que me haya bajado la energía, la creatividad ni las ganas de hacer cosas; creo que al contrario aprendes, te conoces más a ti y a tus compañeros y vas aprendiendo y disfrutando cosas.

CH: Eso es algo que solo da la edad…

Fobia: El paso del tiempo es algo muy bueno, hay que estar muy agradecidos de que las manos nos funcionan todavía… A lo mejor estamos más locos, eso sí no lo dudo nada, pero podemos seguir haciendo cosas y aprovechar esta locura y de lo malo, lo bueno. Lo que te decía,que el COVID no nos haya permitido tener público hizo un Unplugged muy interesante. Hay que sacar siempre provecho de las cosas que la vida te está poniendo al frente…

¿Te lo vas a perder?

CH: Dime algunas razones más para ir a este Unplugged…

Fobia:Porqué estamos vivos y porque podemos, debemos estar agradecidos de poder hacer este tipo de cosas… Y hacerlas con cuidado; vayan con sus cubrebocas, no se los quiten para que disfrutemos todos sin ningún problema. Lo interesante de Fobia es que ni nosotros lo damos por hecho; tal vez esta sea nuestra última gira, tal vez no; quizá este Unplugged es la última vez que nos ven juntos, no sabemos. ^ero para nosotros es muy emocionante poder hacerlo, a estos concierto le hemos invertido mucho amor, porque no sabemos si es la última. Lo hacemos para agradecerle a esta canciones que nos han dado tanto y a quienes nos siguen.

Fobia se presentará del 27 al 30 de julio en el Teatro Metropólitan. Puedes comprar tus boletos aquí

