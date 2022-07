Agosto anuncia el fin de las vacaciones de verano, pero no por eso vamos a dejar de divertirse, por ejemplo lanzándonos a estos conciertos.

¿Que todavía no tienes conciertos agendados en tus actividades de agosto? No se diga más, acá te va la lista con los más chidos que habrá en CDMX. Tendremos de casi todos los géneros musicales, así que seguro encuentras uno o más a tu gusto.

¿Metal, tropical o balada? De los 3 habrá conciertos en agosto en CDMX

4 de agosto

Symphony X – Teatro Metropólitan

Costo: $600 – $1,440 + cargos

5 de agosto

Isla de Caras – Foro Indie Rocks

Costo: $350 + cargos

Seafret – Auditorio BB

Costo: $700 – $1,659 + cargos

6 de agosto

Sonora Santanera – Teatro Metropólitan

La única e internacional Sonora Santanera presentará un concierto en formato sinfónico con sus éxitos de música tropical. Además, habrá invitados especiales.

Costo: $300 – $1,320 + cargos

7 de agosto

Mcklopedia – Fuck Off Room

Costo: $280 – $672

10 y 16 de agosto

Napoleón – Auditorio Nacional

El cantante mexicano se despide de los escenarios luego de cinco décadas de carrera, con la gira Hasta Siempre. Esta noche sonarán todos sus éxitos, como “Ella se llamaba Martha”.

Costo: $300 – $2,640 + cargos

Agosto tendrá mucho rock en español en sus conciertos

11, 12, 18 y 19 de agosto

Los Caligaris – Auditorio Nacional

La banda argentina de rock y ska vendrá a la CDMX a dar varios conciertos en agosto, como parte de sus festejos por 25 años de carrera, o como ellos dicen: Veinticirco. Será la celebración más grande de su historia, llena de clásicos.

Costo: $360 – $1,560 + cargos

13 de agosto

DLD – Palacio de los Deportes

La banda de rock mexa regresa al Domo del Cobre para volver a ver a sus fans chilangues y aventarse sus éxitos. Sonarán rolas de discos como Ventura, Primario y Trascender.

Costo: $300 – $1,680 + cargos

Paté de Fua – Lunario del Auditorio Nacional

Otra fiesta en concierto será la de esta banda mexicana, pues celebrará su 15 aniversario haciendo un recorrido por su trayectoria.

Costo: $1,150 – $2,645 + cargos

Regina Orozco – Teatro Metropólitan

Costo: $300 – $1,800 + cargos

Jesse Báez – Auditorio BB

Costo: $750 + cargos

Lirika Inverza – Circo Volador

Costo: $224

14 de agosto

Comisario Pantera – Teatro Metropólitan

El Instinto Felino Tour, del disco del mismo nombre, trae a este grupo de regreso a los escenarios. En su setlist habrá temas pasados y los más recientes como “Volverás a mí”.

Costo: $240 – $1,080 + cargos

14 y 15 de agosto

Rosalía – Auditorio Nacional

La cantante española sensación viene a la CDMX con el Motomami World Tour. Será una buena oportunidad de perrear con ella y escuchar canciones como “Malamente”, “La fama” y “Saoko”.

Costo: $696 – $3,096 + cargos

También habrá ópera, big band y ska en vivo este mes en la CDMX

16 de agosto

Plácido Domingo – Arena de la CDMX

El tenor español brindará una noche con ópera, zarzuela, y música popular del mundo.

Costo: $641 – $3,907

17 de agosto

Feid – Auditorio Nacional

Costo: $576 – $3,096 + cargos

Elvis Big Band by Héctor – Lunario del Auditorio Nacional

Héctor Ortiz es considerado el mejor imitador de Elvis Presley en Latinoamérica, y presentará los éxitos del Rey del Rock en versión big band.

Costo: $805 – $1,035 + cargos

18 de agosto

Santiago Cruz – Teatro Metropólitan

Costo: $240 – $1,920 + cargos

19 de agosto

Humbe – Teatro Metropólitan

Costo: $600 – $1,800 + cargos

20 de agosto

Abominables – Foro Indie Rocks

La banda mexa se reúne luego de cinco años, y presentará el show Un saludo a Zette como homenaje a su baterista que falleció el año pasado.

Costo: $450 – $500 + cargos

21 de agosto

Shenka & Friends – Teatro Metropólitan

El Dr. Shenka, vocalista de la banda Panteón Rococó, se presentará en concierto con varios colegas. Prepárate para una noche de ska, rock y punk, y las rolas en las que ha colaborado.

Costo: $360 – $1,080 + cargos

En los conciertos de agosto en CDMX también sonarán K-pop y reggaeton

22 de agosto

MCND – Auditorio BB

Agosto tiene entre sus conciertos de la CDMX uno de K-pop. En esta ocasión es el quinteto surcoreano MCND, que debutó en 2020 pero ya tiene muchas fans latinas.

Costo: $1,000 + cargos

24 de agosto

Big Time Rush – Palacio de los Deportes

El cuarteto estadounidense viene a la CDMX con su Forever Tour. Luego de reunirse, los protagonistas de la serie e integrantes de la boyband del mismo nombre vienen a cantar sus hits y nuevos temas.

Costo: $816 – $3,216 + cargos

25 y 26 de agosto

Wisin & Yandel – Arena de la CDMX

Tras dos décadas juntos, los boricuas están haciendo su La Última Misión World Tour. Serán conciertos nostálgicos recorriendo su carrera en la música urbana y canciones como “Pam pam” y “Algo me gusta de ti”.

Costo: $691 – $2,950

26 y 29 de agosto

The Warning – Teatro Metropólitan

Costo: $300 – $1,020 + cargos

27 de agosto

La Lupita – Teatro Metropólitan

Héctor y Lino volverán a pisar este emblemático teatro capitalino con sus clásicos del rock mexicano. Ve afinando la garganta para celebrar sus 30 años con “Contrabando y traición”, “La Paquita disco”, y muchos más.

Costo: $336 – $1,140 + cargos

Roberto Carlos – Arena de la CDMX

El ídolo brasileño vuelve a México con un concierto en el que repasará sus 60 años de carrera musical. Suena ideal para que lleves a tus papás o abues a recordar viejos tiempos.

Costo: $502 – $4,075 + cargos

Anamanaguchi – Lunario del Auditorio Nacional

La banda regresa a México, y tocará el soundtrack del juego Scott Pilgrim vs The World. Si eres bien fan, para nada puedes faltar.

Costo: $840 + cargos

Poolside – Auditorio BB

Costo: $660 – $900 + cargos

Jonas Brothers y más para despedir agosto en concierto

28 de agosto

Loona – Pepsi Center WTC

¿Más K-pop? Sí, este mes, esta girlband de 12 integrantes vendrá por primera vez a México. Presentará su 2022 LOONA 1st World Tour: [LOONATHEWORLD].

Costo: $1,188 – $4,140 + cargos

29 y 30 de agosto

Jonas Brothers – Arena de la CDMX

Nick, Joe y Kevin volverán a pisar suelo capitalino, y ahora será con su Remember This Tour. Si de teen eras fan, no puedes faltar para escuchar en vivo sus hits y temas recientes como “Sucker” y “Who’s in your head”.

Costo: $628 – $4,314

30 de agosto

Warpaint – Foro Indie Rocks

Costo: $650 + cargos

30 y 31 de agosto

Carla Morrison – Teatro Metropólitan

La cantautora mexicana presentará el espectáculo El Renacimiento, basado en su tercer disco de estudio del mismo nombre. Claro, no faltarán canciones que todxs en México cantamos, como “Esta soledad” y “Compartir”.

Costo: $480 – $2,100 + cargos

31 de agosto

Willie Colón – Auditorio Nacional

Costo: $359 – $2,269 + cargos

Entonces, chilangue, ¿a cuáles de estos conciertos de agosto en la CDMX vas a jalar? Sólo recuerda consultar los protocolos sanitarios, y a divertirse.