Prepárate para lanzarte a los conciertos que habrá durante julio en la CDMX, pues con una oferta tan variada seguro te interesará más de uno.

Los conciertos de julio en CDMX harán que pases grandes noches este verano, y como ya estamos en época de vacaciones tendrás más tiempo para ir. Además, encontrarás de varios géneros musicales e idiomas, así que ve armando el plan.

Conciertosque habrá en CDMX durante julio

1 de julio

Arriba El Norte

Este concierto es para que saques tus mejores pasos de cumbia con la música que tocará Toy Selectah, el ex Control Machete. Además estarán Sonido, Sabotaje y Sonidero Mx Powercumbiero y El Cañón del Sonidero, entre otros.

Dónde: Salón Los Ángeles

Costo: $500

Arriba el nortes será una noche de cumbias única. Foto: Nochenegra.

Elefante

Dónde: La Maraka

Costo: $840 – $3,060

Majo y Dan

Dónde: Teatro Metropólitan

Costo: $420 – $900

JNS

Dónde: Pepsi Center WTC

Costo: $1,800 – $3,000

Paco de María y su Big Band

Dónde: El Cantoral

Costo: $360 – $1,500

Gambrinus Metal Fest 2023

Si el metal es tu pasión, este festival es para ti. Tocarán bandas como Helhest, Slaughter Ceremony e Infesticide.

Dónde: Circo Volador

Costo: $392

Ximena Sariñana y sus 15 años de cantante, más reggae y corridos tumbados

1 y 2 de julio

Feria del Reggae CDMX 2023

Dónde: Foro Cultural Moctezuma

Costo: individual $200, 2 días $350

1, 2 y 8 de julio

Ximena Sariñana

La cantautora mexicana celebra 15 años de su debut con el disco Mediocre. Por tal motivo lo va a interpretar completo durante varias noches que prometen ser una fiesta con mucha nostalgia.

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $900

En julio, Ximena Sariñana tendrá tres conciertos. Foto: Ximena Sariñana.

6 de julio

Belgrado

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $550

Woodz

Dónde: Teatro Metropólitan

Costo: $1,068 – $5,268

7 de julio

Mercurio

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $1,200 – $3,240

Shrek Rave CDMX

Dónde: Foro Alarcón

Costo: $288 – $690

Tumbando el corrido

Noche de corridos tumbados con Alto Linaje, Michelle Bi y Antonin Padilla. ¿Qué dices, chilangx, jalas a uno de los conciertos de julio en CDMX con este ritmo?

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $500

8 de julio

Paté de Fuá

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $180 – $480

Grupo Barak Fuego y Poder + 30 Voces

Dónde: Teatro Metropólitan

Costo: $480 – $900

Argentina Late

Concierto con música del país del cono sur. El lineup lo integran Javier Calamaro, Fabiana Cantilo y Antonio Ríos.

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $600

PolyMarchs

Para los amantes del high energy, llega este concierto con Fred Ventura acompañado de los DJs Víctor Estrella y John Barrera. Ve preparando tus mejores pasos con sus beats setenteros y ochenteros.

Dónde: Sala de Armas

Costo: $560

K-pop y surf en los conciertos de julio en CDMX

9 de julio

Primera Gala Concertistas de Bellas Artes

Dónde: Palacio de Bellas Artes

Costo: $33 – $108

Tere Estrada

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperanza Iris

Costo: $180 – $480

11 de julio

NCT DREAM

El K-pop es un género musical con cada vez más presencia en México, comenzando por la CDMX. Y este mes no es la excepción con NCT DREAM, uno de los grupos más importantes hoy en día. Este septeto suele dar shows altamente energéticos con coreografías y vestuarios vistosos. Y el setlist está lleno de hits como “Hot sauce”, “Glitch mode” y “Beatbox”.

Dónde: Arena CDMX

Costo: $1,193 – $4,014

13 de julio

Los Románticos de Zacatecas

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $660

Manuel Medrano

Dónde: Auditorio BB

Costo: $850 – $1,500

Marrano Rosa, A Pink Floyd Happening

Dónde: Pepsi Center WTC

Costo: $600 – $1,560

Sr. Bikini

Con la promesa de ofrecer “una noche por los buenos tiempos”, esta banda mexa de surf se alista para celebrar su 24 aniversario en vivo. ¿Qué esperar? Un recorrido por su discografía, esas rolas que quizá acompañaron tu secu o prepa y te hicieron bailar chido. Mientras llega la fecha, repasa “Saca la chela”, “Tiki surf”, “Surfin beer”, entre otras.

Dónde: Teatro de la Ciudad Esperaza Iris

Costo: $180 – $420

Sr. Bikini armará una “noche por los buenos tiempos” en CDMX. Foto: Sr. Bikini.

Este mes hay toquín de La Lupita y homenaje a Bowie

14 de julio

Jorge Muñiz

Dónde: El Cantoral

Costo: $1,080 – $3,600

Vendex

Dónde: Pasagüero

Costo: $600

Los Askis

Dónde: Gran Salón de la Ciudad de México

Costo: preventa $150

15 de julio

La Lupita

Esta banda chilanga celebrará 30 años de rock en uno de los conciertos con más nostalgia de julio en la CDMX. Afina la garganta para corear “Paquita disco”, “Ja, ja, ja”, “Contrabando y traición”, entre otras.

Dónde: La Maraka

Costo: $780 – $1,200

Liran Roll

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $720 – $1,020

Rock and Lovers

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $350

K-pop Symphony Festival

La Orquesta Sinfónica OPUMEX adapta al sonido clásico canciones de K-pop que te permitirán apreciarlo de otra manera. Incluye un coro para completar sus presentaciones.

Dónde: Sala Silvestre Revueltas

Costo: $575 – $690

21 de julio

Molinette Cinema

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $400

Celebrating David Bowie

Aunque David Bowie sólo vino una vez a México, en 1997 al Foro Sol, su música sigue presente. Por lo que este homenaje suena chido, y más por quienes estarán en el escenario. Peter Murphy (de Bauhaus), Adrian Belew (de King Crimson y colaborador del “camaleón”), y el músico y productor Angelo “Scrote” Bundini, quienes interpretarán varios clásicos.

Dónde: Velódromo Olímpico

Costo: $978 – $1,840

El legado de David Bowie sigue vigente y para muestra este concierto tributo. Foto: Fullsound Agency.

Más conciertos para lanzarte en julio en la CDMX

21 y 22 de julio

Kchiporros

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $660

22 de julio

Charles Ans

Este rapero mexa vendrá a la CDMX para soltar una buena lista de rimas de sus discos ¿Cómo terminamos aquí?, Los del Noro, Máscaras, entre otros. Es una noche que promete, así que si eres fan no faltes.

Dónde: Pepsi Center WTC

Costo: $720 – $900

Charles Ans llegará a CDMX con su tour San Junipero. Foto: Charles Ans.

Yngwie Malmsteen

Dónde: Auditorio BB

Costo: $1,140

Los Choclok

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $350 – $450

23 de julio

Segunda Gala Concertistas de Bellas Artes

Dónde: Palacio de Bellas Artes

Costo: $33 – $108

26 de julio

Darren Criss

El actor de Glee y cantante vendrá a la capital mexicana para endulzar los oídos de sus fans. Espera un set con canciones como “Crash into me”, “Not alone” y “Put a little love in your heart”.

Dónde: Frontón México

Costo: $780 – $1,320

27 de julio

Susana Zabaleta

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $1,080 – $2,640

Así cierra la conciertiza de julio en la capital mexa

28 de julio

Santa Grifa

Dónde: Auditorio BB

Costo: $840

Jorge Muñiz

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $900 – $2,760

Septeto Acarey y David Zahan

Dónde: La Maraka

Costo: $1,080 – $1,440

29 de julio

Human Tetris

Si te late la música que se hace en Rusia, este mes hay concierto con este trío. Viene presentando su lanzamiento más reciente, el álbum Two Rooms. Abre la noche La Banda-Son Imaginaire, oriunda de Oaxaca y con rolas de dark wave.

Dónde: Pabellón del Palacio de los Deportes

Costo: $960

Walter Esaú

Dónde: Foro Indie Rocks!

Costo: $350 – $450

Estela Nuñez con orquesta

Dónde: Lunario del Auditorio Nacional

Costo: $900 – $2,640

Fernando Delgadillo y Alejandro Filio

Dónde: Frontón México

Costo: $1,019 – $1,837

30 de julio

P1Harmony

Julio cierra con el concierto de este sexteto de K-pop que viene a mostrar sus canciones y elaboradas coreografías. Si ya le entraste a este género musical, lánzate a escucharlos en vivo.

Dónde: Frontón México

Costo: $1,019 – $1,837

Luego de echarle un ojo a todos los conciertos que habrá en julio en la CDMX, ¿ya sabes a cuáles te vas a lanzar?