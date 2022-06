Charles Ans es uno de los representantes más destacados del rap mexa, pero también alguien que siempre busca cómo ayudar a hacer crecer la escena.

Con varios mensajes y un propósito importante, Charles Ans lanzó su ep Los del Noro al lado de BCN. Por lo que platicamos con el rapero sonorense, y nos confesó varias cosas interesantes. Además, te damos sus nuevas fechas en vivo.

Charles Ans decidió rapear con BCN en su nuevo ep

Cuando hablamos con Charles Ans, está feliz pues llenó por primera vez el Teatro Diana de Guadalajara. Pero otro de los motivos que lo hacen sonreír es la reciente salida de su ep Los del Noro, con BCN, su principal productor y creador musical desde 2012.

“Le dije ‘si tienes ganas de rapear también y no sólo producir, adelante, date’”, recuerda, y calmó sus temores de lo que podrían pensar sus fans. “Es mi manera de regresarle todo eso que él me ha dado a mí, e intentándole poner su cara al proyecto también. Muchas veces la gente lo relaciona solamente con mi cara, por ser el frontman. Al irlo incluyendo, es simplemente para que la gente le dé el lugar que sentimos que le corresponde”.

El resultado es un ep titulado Los del Noro, en alusión a que es del noroeste de México. Incluye siete tracks que no tienen desperdicio, como “Cruella”.

“Dejar estos siete fue sencillo porque eran los temas en los que volvimos, por así decirlo, a nuestros orígenes. A diferencia de otros temas o de lo que nos caracteriza, estos no tienen muchos instrumentos musicales, volvimos al sampler, a las baterías de hip-hop. Es un disco que no tiene coros, ganchos, tonadas pegajosas, son barra tras barra tras barra, línea tras línea”, detalla Charles Ans.

Además, confiesa, dejaron fuera colaboraciones con Caloncho, Caztro, Carlos Colosio, que describe como más comerciales y saldrán en un futuro cercano.

Cortesía

El mensaje a su yo chavito y a sus fans

Pero hay otro punto muy importante para ellos sobre este material. “Es el disco que nos hubiera gustado regalarnos a nuestro yo de 12 o 13 años de edad”. Y es que entre los raps inspirados en los 90, están las letras como la de “Veintipico”.

“Es ese mensaje que nos hubiéramos dado o el mensaje que nos hubiera gustado darnos desde chiquitos. ‘Ventipico’ es de como decirle al niño que tenemos dentro que no tenga el miedo a hacer las cosas. El tiempo pasa volando y ten la certeza que si te hubieras ido a los ventitantos, tu yo del futuro está contento, logró ser rapero dentro de una generación donde el rap antes no generaba ingresos, no era un método de vida”, explica.

Pero también es un mensaje que puede tocar a sus fans persiguiendo sus propios sueños y a veces teniendo miedos o incertidumbre por el futuro. Algo con lo que Charles puede identificarse pues él estudió Mercadotecnia, pero “si hubiera sabido que por ahí no era, ni siquiera hubiera tomado el tiempo de haber ido cinco años a la universidad”.

Así que los anima con líneas sencillas y directas como: “Un día mamá me dijo que puedo ser lo que quiera, que lo gritara, que lo sintiera, que lo creyera, el límite es el cielo y tú eres la escalera”. Que muchxs podrían escuchar en sus propias casas.

¿En qué se parece Charles Ans a Neymar?

Con esa misma sencillez y sinceridad en sus letras, Charles Ans también canta sobre no ser el número uno en “Neymar”. Sí, como el futbolista brasileño.

“A pesar de que hay un Neymar, Mbappé, Grizmann, gente que es muy buena, siempre están Cristiano Rolando, Lionel Messi que llevan años dominando las listas. Fue mi manera de representarlo. No me siento el mejor ni el líder del movimiento, no obstante sé que andamos por ahí, en el tres, cuatro, y es divertido serlo y no cargar la responsabilidad que trae el uno”, asegura el rapero.

Colaboraciones para ayudar a los raperos del Noro

Sobre las colaboraciones que sí quedaron en el ep Los del Noro, Charles se basó primero en la geografía, en sus conocidxs y lxs de BCN del noroeste del país. Así están en el tracklist “777” con Lefty SM, “Venus” con Ms. Ámbar y Aída Rojo, y “Bacanora” con Dan Sánchez.

Les advirtieron que no sería un disco comercial, viral, sino con mucho contenido lírico. Pero con la popularidad que ya tiene Charles, también pensaron en algo muy noble: “A quiénes podemos apoyar, a quiénes les sirve más esto que a nosotros”. Y es que, confiesa, en sus inicios “me hubiera gustado que alguien me dijera por dónde sí y no, dónde la estoy regando. No me dedico a cazar talentos, simplemente a ayudar a mis amigos, conocidos”.

También están las similitudes de vida, como con Dan, conocido por sus corridos tumbados. “Soy de tal barrio, ¿tú de qué barrio eres originario? Ah, pues venimos de las mismas carencias. ¿Qué te parece si hacemos una rola que represente el noro?”, le propuso, y aceptó.

En el caso de la parte femenina fue “para poder apoyar un poco más el talento de las chicas de nuestro sello. Obviamente se han ido abriendo las oportunidades para las chicas dentro del género, pero sabemos lo difícil que es, que es un género a veces que relacionan más con los hombres”.

Su granito de arena para que crezca el rap mexa

Aunque con esto Charles Ans también quiere ayudar a que al rap mexicano siga creciendo. “Hay una generación anterior a nosotros que labró el camino para que se empezara a hablar del rap. A la nuestra nos tocó el boom digital, poder vivir de nuestra música, tener ingresos por todas las plataformas, las redes, tener acceso a compartir trailers en Internet.

“Después vienen los más chicos, que ya tienen un camino un poco más armado donde ya hay artistas de rap en los festivales más importantes del país, Vive Latino, Pa’l Norte, los Tecate, Comuna, el Pulso GNP. Luego vienen a los que les va a tocar llevarlo a un siguiente nivel, firmar con transnacionales, hacer feats con artistas de mayor nombre o más sonados como Bad Bunny, J Balvin”.

Cortesía

Charles Ans ya prepara Los del Noro en vivo

Lo que sigue para el rapero sonorense es conciertos en los que presente estas rolas en vivo. Luego del sold out en el Teatro Diana de Guadalajara, y de rapear en Chihuahua, Querétaro y Monterrey, se vendrá una pausa de dos meses.

El regreso será con una fecha muy importante en la CDMX, en el Teatro Metropólitan el 8 de septiembre. Además de festivales, el 22 y 23 de octubre en el Tecate Comuna de Puebla, y el 29 de ese mes en Tecate Sonoro en su estado.

Pero también espera que se le hagan giras con Los No Tan Tristes, su proyecto con Gera MX y Nanpa Básico. Y en fechas aparte, él con Sharif. De no lograrse llevar sus rolas por México, España y Sudamérica, dice, “pues mínimo me voy solo, a ver qué pasa”.

Si te laten la propuesta y las rimas de Charles Ans, la preventa Citibanamex para su concierto de la CDMX es el 14 y 15 de junio, y la venta general a partir del 16. Será en Ticketmaster, donde puedes consultar los precios.