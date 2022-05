Hipnotizados quedamos todo el año con los conciertos que el Ciclo Hipnosis anda armando en lo que llega el festival a fin de año.

Desde su creación, Hipnosis no ha dejado de apoyar al talento nacional e internacional independiente de la lisergia musical. La cual sigue regándose por lo oídos de quienes han acudido a sus hipnóticos eventos; a los que se suma un ciclo de presentaciones que no te puedes perder si lo tuyo es el sonido stoner y la psicodelia. Vamos a todos los conciertos del Ciclo Hipnosis

Mercury Rev es una de las bandas más icónicas del rock psicodélico de los 90. Pese a que su estilo ahora es más melódico no ha perdido ese toque “viajado” que ofrecieron mucho más marcadamente en sus inicios. A menudo comparados con The Flaming Lips, —con quienes comparten cierta conexión—. Mercury Rev llega este próximo 17 de junio a la ciudad. Su álbum más reciente Bobbie Gentry’s The Delta Sweete Revisited es un tributo a la cantante de country Bobbie Gentry, seguro podrás escuchar varios temas de él en vivo, además de sus rolas más psicodélicas como “Holes”, “Goddess on a Hiway”, “The Dark is Rising” y “Opus 40”.

Eso no es todo, Beach Fossils vuelve tras cuatro años de su última visita en nuestro país; su reciente álbum The Other Side of Life: Piano Ballads fue lanzado el año pasado; en él, la banda transforma algunos de sus éxitos en versiones jazz. La producción fue realizada en conjunto con Tommy Gardner, ex baterista de la banda.

Después de la pausa obligada por la pandemia, el grupo liderado por Dustin Payseur ha retomado su gira y con su visita a la ciudad, podrás escuchar éxitos como “Sugar”, “Sleep Apnea”, “Down the Line” y “Adversity”, totalmente en vivo, no te pierdas a los fósiles el próximo 23 de junio.

A este ciclo se suma Crumb, que combina por igual atmósferas delicadas y oscuras. En su última producción, Ice Melt (2021), inspirado en las emociones y momentos complejos que produjo la pandemia, el resultado es uno de los discos más interesantes del año, el cual mezcla lo-fi, indie rock y, obviamente, psicodelia.

Y para terminar, ¡Homeshake! Peter Sagar estaba preparado para el confinamiento desde mucho antes; pues ya prefería quedarse en casa antes de que el COVID forzara al mundo a hacerlo. Esto le sirvió como inspiración para escribir la mayor parte de su quinto álbum de estudio, Under the Weather cuyo título recalca la tristeza por la cual atravesaba; y dando como resultado un disco que refleja de forma personal y honesta la lucha emocional y personal que ocurre cuando no estamos en nuestro mejor momento.

Disfruta de un show en vivo con mucho indie pop, R&B y smooth soul, en el que podrás oír su álbum pandémico y disfrutar de rolitas chidas como “Every Single Thing”, “Give it to me” y “Making a Fool of You”.

