La historia detrás de algunas de las canciones en español más famosas siempre es fascinante, y algunas veces no es lo que esperabas. Acá te van algunas.

¿Cuántas veces has escuchado canciones que te gustan y te has preguntado cuál es la historia detrás de la letra? Si eres melómano, o simplemente un curioso de la música, seguramente muchas.

Pues acá te vamos a compartir las de varias que han dejado huella y son ampliamente coreadas en conciertos, dedicadas o buenas para la fiesta.

¿Ya te sabes la historia detrás de estas canciones en español?

“El paso del gigante”, del Grupo Soñador

Esta rola es la más famosa del Grupo Soñador. Seguro la has bailado en fiestas, pero ¿sabías que la letra es sobre una gran historia de amor?

Para comenzar, originalmente se llamaba “El gigante de hierro”, según ha contado el director y compositor de la agrupación Alberto Tlahuetl.

Pero luego fue cambiando a como la conocemos ahora. Y en sus versos hay una carta de amor que le escribió a su hija Lucero, la niña que él siempre protegerá.

Sin duda, es un cumbión muy tierno.

“El privilegio de amar”, de Lucero y Mijares

La historia detrás de una de las canciones en español más populares de México puede ser engañosa, pero no.

Canta a dúo por Mijares y Lucero, fue compuesta por Jorge Avendaño para su hija que iba a cumplir 15 años.

“La hice pensando en la relación de un padre con su hija, o una madre, es el amor más puro, más transparente. Con los hijos el tiempo se va de una manera que no la crees, cuando ves ya no están, y lo único que puedes dejarles es eso, amor, que amen, porque amar es un privilegio, es una decisión”.

“Mi bebito fiu fiu”, de Tito Silva y Tefi C

El súper hit de redes sociales y YouTube puede parecer tierno a primera escucha, pero no. Resulta que habla sobre una traición, con todo y trasfondo político.

La historia está inspirada en la infidelidad del ex presidente peruano Martín Alberto Vizcarra. Según se publicó en medios, durante su mandato tuvo una relación con Zully Pinchi, abogada y servidora pública.

Y en sus mensajes ella le llamaba “mi bebito”, además de responderle con “fui fiu” cuando él le mandaba fotos.

Como base musical, el DJ Tito Silva usa “Thank you”, de Dido, y la voz es de Tefi C.

“La guitarra”, de Los Auténticos Decadentes

Interpretado por Los Auténticos Decadentes este rolón es un himno para los amantes del ska-rock.

Pero no nos confundamos pues no se trata sobre alguien que no quiere trabajar ni estudiar.

Aunque dice eso en una parte de la letra, Jorge Aníbal Serrano la compuso a mediados de los 90 cuando iba a ser papá.

Estaba en sus 30, ya tocando música, pero debió madurar y entonces encontró su revelación en la música.

Más canciones cuya historia vale la pena conocer

“El microbito”, de Fobia

Si en los 90 te latía el rock, seguro te sabías o ubicabas esta que fue una de las canciones más famosas, pero ¿cuál es la historia detrás de la letra?

Paco Huidobro ya ha contado que es de amor y deseo por una chica. Pero pensó en escribirla de manera no cursi ni empalagosa, sino pícara y diferente.

A su compañero Leonardo le latió, la grabaron, debutaron, y el resto es historia.

“La llorona”, con Chavela Vargas

Una de las canciones mexicanas más llegadoras es, sin duda, “La llorona”.

Cuenta la leyenda que nació luego de que un hombre oaxaqueño tuvo que partir a la revolución dejando a su amada muy triste.

En la letra se incluye la carta que le escribió desde el frente, y que recibió por un compañero de su esposo.

Al saber esto, los lamentos de la letra calan más hondo, ¿a poco no?

“Mátenme porque me muero”, de Caifanes

Otra rola de esas que te atraviesan el alma es esta de Saúl Hernández y compañía.

Y más si vamos a lo que la inspiró: el vocalista y compositor la hizo como desahogo pues perdió a su madre de chico.

Lanzada en 1988, hoy por hoy es considerada himno de miles de personas que la dedican a ese ser querido que ya no tienen a su lado.

“Rata de dos patas”, de Paquita la del Barrio

Quizá una de las mayores sorpresas en cuanto a historias detrás de canciones es esta.

Y es que su autor, Manuel Eduardo Toscano, reveló en Milenio Arte que se la dedica a un político mexicano.

La idea le vino en un concierto de Paquita, al ver a la gente prenderse con letras contra hombres.

Entonces pensó: “¿Qué sucedería si cantara una canción donde palabra tras palabra fuera un insulto?”

Al principio a la cantante no le latió la idea, pero luego la grabó y hoy es su máximo hit.

“La guaracha sabrosona”, de Alberto Pedraza

El rey de la cumbia sonidera, como es conocido Pedraza, ha compuesto muchas rolas sabrosonas, pero la que más resalta es esta.

De inmediato pone a bailar a su público, y quizá sin saber que está inspirada en la mismísima Celia Cruz.

Sí, y es que la cantante era conocida como “La Guarachera de Cuba” al ser una de las máximas exponentes de este ritmazo.

¿Ya te sabías la historia detrás de estas canciones en español que han dejado huella en la música?

Ahora que las vuelvas a escuchar, quizá ya será de otra manera.

