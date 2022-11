"Mátenme porque me muero" es un clásico del rock mexicano, pero... ¿conoces la historia detrás de este rolón de Caifanes?

“Mátenme porque me muero” de Caifanes es una de las canciones más clásicas del rock en español, y aquí te contamos cómo fue que surgió.

Caifanes es, para muchxs, la mejor banda de rock que ha dado México, en parte gracias a rolas como “Mátenme porque me muero”. Misma que desde su salida en 1988 es de las que no pueden faltar en sus conciertos, y de las que más coros y ovaciones recibe. Pero detrás tiene una historia que vale la pena recordar.

Caifanes y “Mátenme porque me muero” en los 80

A finales de la década de los 80, esta banda mexa ya tenía cierto reconocimiento en la escena underground. Habían abierto el concierto del rockero argentino Miguel Mateos en el Hotel de México, y eso les ayudó. Pero aunque ya sonaban en la radio, aún les faltaba dar el gran salto.

En el verano del 88 lanzaron el EP Mátenme porque me muero con la rola del mismo nombre, era una prueba de su disquera para ver qué tanto jalaba esta banda nueva llamada Caifanes. El resultado fue 300 mil copias vendidas, y por consiguiente su primer disco de estudio ese mismo año.

La inspiración detrás de esta rola clásica del rock mexa

Desde entonces hasta la fecha, esta canción no ha dejado de sonar, y hoy ya es una de las clásicas más clásicas tanto del grupo como del rock en español. Pero detrás de ese lamento que todxs coreamos en los conciertos hay una historia muy triste.

Resulta que Saúl Hernández, vocalista y principal letrista de Caifanes, escribió “Mátenme porque me muero” pensando en su madre que había muerto siendo él muy chico. En las estrofas que componen esta pieza tan venerada, el también guitarrista expresa su sentir, el dolor que le produjo perder a un ser tan querido.

“Mátenme porque me muero, mátenme porque no puedo, esta enfermedad es incurable, esta enfermedad ni con un valium, no”, dice en una parte del coro.

Cuando salió esta rola, la banda estaba conformada por Saúl además de Alfonso André en la batería, Diego Herrera en los teclados, y Sabo Romo en el bajo. Este último ya le hizo una nueva versión en sus conciertos de Rock En Tu Idioma Sinfónico.

Por cierto, no faltó quien pensara que “Mátenme porque me muero”, de Caifanes, tenía que ver con la película de 1951 del mismo nombre, de Tin Tán. Personaje en quien sí se inspiraron para su look tras verlo en la cinta El Bello Durmiente. ¿Ya conocías todos estos datos?

